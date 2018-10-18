 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атамбаева (экс-президента Киргизии) надо судить, - Э.Байсалов
20:47 19.10.2018

Байсалов требует возбуждения уголовного дела против Атамбаева

Первомайский районный суд постановил арестовать Икрама Илмиянова 11
Редакция VB.KG попросила Эдиля Байсалова прокомментировать новость о постановлении Первомайского суда об аресте бывшего советника Алмазбека Атамбаева Икрамжона Илмиянова.

- Эта новость - логичное развитие событий. Президент Жээнбеков заявил, что у него не будет неприкасаемых. Все лето, последние месяцы газеты обсуждали, что есть какая то сделка с "шофером" - (Илмиянов - ред.). Он сам вбрасывал в газеты версию о том, что президент должен быть ему благодарен за поддержку на выборах, что если бы не он, окружение Атамбаева выдвинуло другого кандидата от СДПК. Сегодня на этих разговорах поставлена точка. Конечно, заочного ареста недостаточно. Общество и так недовольно уровнем и качеством следственных органов по этим резонансным делам. Мы ожидаем, что Илмиянов будет доставлен в страну в ближайшие недели в наручниках, - заявил VB.KG общественный деятель.

О чем рассказал следствию Айбек Калиев? "Посадки" еще не закончились 11
По информации VB.KG не исключено, что это - результат откровений бывшего главы ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбека Калиева, который сейчас находится под арестом в СИЗО ГКНБ. Он арестован по делу ТЭЦ. Или, на сделку со следствием пошел кто-то из других арестантов - бывших сторонников Атамбаева.

Может, молодой энергетик рассказал что-то и о бывшем президенте?

- Я бы не стал спекулировать на тему, кто кого там сдал, но однозначно в отношении экс-президента целая куча уже поводов для допроса. Как известно, он сам несколько месяцев назад добровольно и публично, в одностороннем порядке озвучил готовность сотрудничать со следствием и дать показания, несмотря на гарантии иммунитета. Этого достаточно для инициирования его допросов в качестве свидетеля. Жогорку Кенеш вслед за решением Конституционного суда обязан отменить неконституционные ограничения возможности привлечения экс-президентов к уголовной ответственности. Хотя, для справедливости, надо сказать, что сам Атамбаев особо не заморачивался насчет иммунитета экс-президентов. Тот же Курманбек Бакиев был фигурантом вроде четырех процессов, и получил максимальные сроки по всем из них. Пока идут какие-то процессы у законодателей, нет никакой спешки. Но насчет побега - множество общественных организаций, средства массовой информации, а также те же ветераны СДПК во главе с Сагынбеком Абдрахмановым обращались с требованием наложить запрет на выезд Атамбаева за границу. Лучше будет Алмазбеку Шаршеновичу пока пересмотреть планы по зарубежным поездкам в ближайшее время, - предложил собеседник VB.KG.

К вопросу о возможных претензиях к бывшему президенту мы задали Байсалову вопрос по поводу расследования Байсалова о происхождении миллионов Атамбаева. Может ли та история заинтересовать следствие? Тем более, сейчас ничто не мешает проверить все обстоятельства этого вопроса.

Напомним, в апреле прошлого года Эдиль Байсалов провел пресс конференцию по результатам его поездки в Турцию, где он расследовал все обстоятельства насчет заявления Атамбаева о получении 35 миллионов долларов от продажи доли в турецком предприятии.

- Как вы помните, сам Атамбаев предоставил документы, якобы свидетельствующие об этом тогдашнему генпрокурору Индире Жолдубаевой. Я доказал, что 45 миллиардов турецких лир в 2002 году равнялись не 35 миллионам долларов, а 27 тысячам долларов. Это была простая арифметическая ошибка, которая их подвела, но Атамбаев своим официальным обращением в Генпрокуратуру хотел доказать легальность своего многомиллионного состояния. На самом деле сейчас есть все основания для привлечения его по обвинению в незаконном обогащении, легализации доходов, отмывании денег и во всем остальном. Самое смешное, что заявителем по этому делу является сам Атамбаев. В прошлом году я направил все оригиналы документов, которые я официально получил в Турции. Никакого ответа я не получил. Но это понятно. Президентский аппарат там стал спускать все на тормозах и возбудил дело уже на меня, но у них ничего не получилось. Если надо, в ближайшие дни я вновь направлю все документы и буду требовать от Генпрокуратуры проведения расследования по заявлению Атамбаева по компаниям "Гюльжанлар" и "Электромед", допросу тогдашних генпрокурора, пресс-секретаря и других свидетелей, в том числе и иностранных граждан. Я еще раз заявляю, что речь на бумаге шла о 27 тысячах долларах. Спутать с 35 миллионами никак нельзя. Что это было? Однозначно попытка отмывания доходов. Атамбаева настолько эта тема лихорадила, что он ни о чем другом уже не мог говорить. Даже пресс-конференцию с Путиным он использовал для этого, не говоря уже о каких то поездках в Индию и так далее. Незаконное обогащение и коррупция - я требую возбуждения уголовного дела против Алмазбека Атамбаева, и готов предоставить все доказательства.

18 октября 2018 - Мария Озмитель

Источник - vb.kg
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