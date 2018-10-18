Ташкент. Какие документы и соглашения подписали Мирзиеев и Путин?

21:33 19.10.2018

По результатам плодотворных переговоров президентов Узбекистана и России принят весомый пакет документов.



Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали Совместное заявление.



Состоялся обмен подписанными в рамках визита документами. Это Программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, "Дорожная карта" по созданию Международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", Соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о сотрудничестве в текстильной промышленности.



Подписаны Дополнительное соглашение в отношении инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области, Договор о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Соглашение о создании филиала Московского государственного института международных отношений в Узбекистане, Соглашение о создании Междисциплинарного научно-образовательного центра, Соглашение между Советом ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Общероссийской общественной организацией "Российский Союз ректоров", Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Республики Узбекистан и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации.



В целом в ходе визита подписано 20 документов по развитию сотрудничества в различных областях.



На брифинге для средств массовой информации Президенты отметили, что переговоры в узком и расширенном форматах прошли в традиционно доверительной, открытой и конструктивной атмосфере.



Были обсуждены состояние и перспективы развития всестороннего сотрудничества, подтверждены совпадение или близость позиций двух стран относительно актуальных региональных и международных вопросов.



Подчеркнуто, что отношения стран вышли на качественно новый уровень.



В настоящее время российские инвестиции в экономике Узбекистана превышают 8,5 миллиарда долларов. В этом плане большое значение имеет проведение в рамках визита первого Межрегионального форума "Узбекистан-Россия", итогами которого стали договоренности по реализации проектов на сумму более 2 миллиардов долларов.



Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ЭСКАТО, других авторитетных международных и региональных структур.



Президенты отметили, что расширение партнерских отношений в сфере безопасности, основанных на принципах взаимного доверия и учета интересов друг друга, будет способствовать совместному решению задач по противодействию новым вызовам и угрозам в регионе Центральной Азии.



Состоялся обмен мнениями о координации совместных мер по противодействию терроризму, экстремизму, особенно, радикализации в молодежной среде.



Стороны убеждены, что процесс мирного восстановления Афганистана должен осуществляться только самими афганцами и под руководством афганцев.



Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.



Главы государств отметили положительные тенденции развития взаимовыгодного и эффективного регионального сотрудничества в Центральной Азии.



Приоритетное внимание уделяется развитию культурно-гуманитарных связей, прежде всего в области науки, образования, здравоохранения и туризма.



Для получения в Узбекистане качественного российского образования с этого учебного года открыт филиал Московского института стали и сплавов в городе Алмалыке.



В дополнение к успешно функционирующим в нашей стране филиалам Московского государственного университета, Российской экономической академии, Российского государственного университета нефти и газа планируется открыть филиалы МГИМО, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Всероссийского государственного института кинематографии, Московского энергетического института, Российского химико-технологического университета.



Достигнута договоренность об активизации взаимодействия и в сфере науки, в том числе в рамках совместного проекта по созданию супермощного радиотелескопа на плато Суффа в Джизакской области.



В целях дальнейшего сближения наших народов в Узбекистане будет проведен четвертый узбекско-российский Форум молодежи.



Президент Узбекистана остановился еще на одной важной теме. В целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу и в ее рамках создать в Ташкенте парковый комплекс "Победа", который станет символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов.



Стороны выразили уверенность, что государственный визит Президента России в Узбекистан придаст мощный импульс дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между нашими странами в духе стратегического партнерства и союзничества.