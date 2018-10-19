"Новая стратегия" Трампа в Афганистане провалилась, - Д.Седов

00:05 20.10.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 19.10.2018 |

Соединенным Штатам ничего не остается, как уходить из Афганистана



Афганистан готовится к парламентским выборам, которые должны были состояться еще в 2016 году, но после вторжения в эту страну американцев Афганистан перестал быть тем, что называется "нормальной" страной. В итоге выборы раз за разом срывались и наконец были перенесены на 20 октября 2018 года.



"Талибан" подготовил к этим выборам свой "сюрприз": покушение на командующего вооруженными силами США и НАТО в Афганистане американского генерала Остина Скотта Миллера. Террористический акт был запланирован на момент посещения генералом Кандагара 18 октября, где он встречался с руководством провинции. После завершения встречи, когда хозяева провожали гостя к вертолетной площадке, один из охранников открыл огонь, в результате чего погибли глава полиции Кандагара и руководитель службы разведки. Губернатор провинции получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Генерал Миллер остался в живых благодаря бронежилету, но еще двое сопровождавших его американцев тяжело ранены.



Причастность "Талибана" к покушению сомнений не вызывает. Главными мишенями, как заявили представители талибов, были генерал Миллер и полицейский генерал Абдул Разик.



Тот факт, что генерал Миллер остался жив, серьезно смягчил реакцию американских СМИ. В ином случае в Вашингтоне разгорелась бы скандальная дискуссия о результатах афганской "новой стратегии" Трампа. Дискуссия эта, однако, неизбежна. Ситуация в Афганистане становится все сложнее. По оценкам экспертов, такой нестабильности, как сейчас, не было с момента начала войны в 2001 году. "Талибан" контролирует больше территории, чем когда либо. Атаки талибов становятся все масштабнее, все чаще и все результативнее.



Сегодня вооруженные противники проамериканского кабульского режима контролируют 70% территории страны и борются за захват столиц областных городов. За последние месяцы они входили в Газни и Фарах, вытеснить оттуда их удавалось лишь с помощью американских войск и ударов ВВС. По данным ООН, только в 2017 г. в Афганистане было убито и ранено 10 000 гражданских лиц, в 2018 г. ожидается дальнейший рост этого показателя.



Год назад президент США Дональд Трамп объявил о "войне до победного конца". Планировалось усилить давление на "Талибан" и заставить его сесть за стол переговоров с афганским правительством. Предполагалось действовать по четырем направлениям:



1. Проведение операций сил специального назначения, нанесение авиационных ударов;



2. Подавление финансовых источников "Талибана", включая бомбардировки опиумных плантаций, которые контролируются якобы не американцами, а талибами; выявление и ликвидация источников финансирования талибов за рубежом;



3. Проведение среди религиозных групп населения Афганистана публичных дискуссий о законности войны с "Талибаном";



4. Оказание давления на Пакистан с требованием ареста и выдачи лидеров "Талибана".



По оценкам экспертов, хотя территориальная экспансия "Талибана" за прошедший год несколько замедлилась, движение смогло удержать контролируемую территорию и сохранить способность вести активные боевые действия. А воздушная война привела лишь к росту количества гражданских жертв.



Несмотря на бомбардировки плантаций мака и лабораторий, "Талибан" сохраняет финансовую состоятельность и его возможности даже возросли.



Представители исламских групп и религиозные авторитеты имели серию встреч с представителями талибов в Индонезии и Саудовской Аравии, пытаясь привлечь последних к переговорам с правительством, но "Талибан" отверг эти предложения, назвав их частью "американского процесса" оправдания войны, которую ведут США. Что касается Пакистана, то он отрицает свою помощь "Талибану" и выражает готовность помочь в начале внутриафганского диалога.



Одним словом, год, прошедший со времени объявления Трампом "войны до победного конца", не снял вопрос об эффективности стратегии США в Афганистане и не сделал эту стратегию более понятной для американцев.



Десятки тысяч талибов убиты или взяты в плен, но движение не ослабевает. Напротив, его ряды растут. 10 лет назад правительство в Кабуле оценивало численность "Талибана" в 15 тыс. человек, сегодня эти оценки доходят до 60 тыс.



Появление в 2015 году в Афганистане и Пакистане филиала запрещенного в России "Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан" повысило уровень насилия. "Вилаят Хорасан" берет на себя ответственность за террористические акты против мирных жителей, чем "Талибан" никогда не занимался.



Афганскому урегулированию не способствует и возросшее напряжение между США и региональными державами – Ираном, Россией и особенно Пакистаном.



Уже давно понятно, что афганские силы безопасности справиться с ситуацией своими силами не в состоянии. Две фракции парламента, образовавшие в 2014 г. правительство национального единства, далеко не едины. Все четыре года правительство расколото по важнейшим вопросам.



Состоявшийся террористический акт, в результате которого погибли практически все руководители Кандагара, а командующий ВС США чудом остался жив, не укрепит веры населения в действующую власть. Самая длинная война в истории США продолжается. Она будет идти до тех пор, пока в Вашингтоне не поймут, что единственным решением "проблемы Афганистана" является уход демократизаторов из этой многострадальной страны.