 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 20.10.2018
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11:53  На избирательных участках парламентских выборов в Кабуле прогремели взрывы. Талибан проголосовал...
11:38  Восточность - вежливость королей. Чем Мирзиеев и Путин удивляли друг друга в Ташкенте, - репортаж А.Колесникова
11:33  Талибы избавили президента Афганистана от ушедших в оппозицию генералов, - А.Серенко
11:32  Северо-восток Сирии остается в руках американцев. Вашингтон меняет свой подход к борьбе с иранским влиянием, - "НГ"
11:25  Индия. В толпу зрителей сожжения чучела демона зла Раваны врезался... поезд - 61 погибший, 200 раненых
10:16  Индонезия отказалась отказываться от покупки Рос-истребителей Су-35
09:40  Foreign Affairs: Сможет ли Пентагон выиграть гонку вооружений в сфере ИИ?
09:35  Про прорыв. Поборет ли РосЭлита свое колониальное сознание? - Татьяна Воеводина
09:09  Хамрохон Зарифи освобожден от должности посла Таджикистана в Японии. Его сменил М.Джалолов
09:00  "Россия может гордиться своими миллиардерами". СЛОН - слонам!
07:19  Обнаружено расчлененное тело журналиста Хашогги, пропавшего в Турции - CNN
06:43  Сам виноват - полез драться. СаудГенпрокурор аль-Муаджиб нашел виновного в смерти Хашогги
06:41  Покеда Македа... Парламент "Македонии" проголосовал переименование страны. В угоду НАТО и ЕС
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00:27  Китай: от мировой фабрики - к мировому инвестору и гегемону? - Д.Буянов
00:06  Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока
00:05  "Новая стратегия" Трампа в Афганистане провалилась, - Д.Седов
Пятница, 19.10.2018
21:33  Ташкент. Какие документы и соглашения подписали Мирзиеев и Путин?
21:06  Клановый УзбекиСтон. Тревожная осень, - В.Хлюпин
20:47  Атамбаева (экс-президента Киргизии) надо судить, - Э.Байсалов
20:03  Господин Опумбаев назначен первым заместителем председателя ГКНБ Кыргызстана
19:48  Бабушку Меркель выносят вперед калошами. Ландтаги Германии в партийном трансе, - Н.Меден
19:38  В Афганистане погибли полторы сотни участников предвыборной кампании
19:12  Узбекистан получил свою "стройку века". Путин и Мирзиеев откнопили старт АЭС
19:09  Китайская экономика рекордно ослабела. В смысле рост составил всего 6,5%
18:17  А теперь Горбатый... В Алматы судят кыргызского депутата Асылбек уулу. За создание банды
16:19  Аркадаг открыл в Туркмении японо-корейский полиэтилен-полипропиленовый завод
15:21  В Алжире госслужащим женщинам запретили носить никаб
11:13  Жиреющая усмановщина. РосОлигархат неукратимо богатеет
11:09  Как американские наемники "зачищают" БлВосток, - Арам Ростон
11:08  Джамал Хашогги: свобода слова - вот что прежде всего нужно арабскому миру
11:03  "Казахизация": врачи отказали в лечении ребенка из-за русского языка (видео)
09:46  Затянувшиеся проводы доллара. Чтобы отказаться от американской валюты, надо перестроить всю мировую экономику, - В.Гринкевич
09:43  Елбасы сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия, - Д.Ашимбаев
09:41  Путин попутал с расстрелами? Вашингтону неизвестно о похищении боевиками 700 человек в Сирии
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08:58  Экс-руководителя аппарата президента Киргизии Илмиянова объявили в розыск
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Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока
00:06 20.10.2018

Американский предприниматель и филантроп Пол Аллен умер от септического шока. В заключении о смерти, которое есть в распоряжении TMZ, говорится, что причиной смерти стали септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы.

Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле в возрасте 65 лет. В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.

Источник - kommersant.ru
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