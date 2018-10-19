Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока

00:06 20.10.2018

Американский предприниматель и филантроп Пол Аллен умер от септического шока. В заключении о смерти, которое есть в распоряжении TMZ, говорится, что причиной смерти стали септический шок и подавление иммунитета как результат одной из форм лимфомы.



Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле в возрасте 65 лет. В начале октября врачи диагностировали у него возвращение ракового заболевания.