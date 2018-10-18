Китай: от мировой фабрики - к мировому инвестору и гегемону? - Д.Буянов

00:27 20.10.2018 Китай не первый год объявляет "китайские глобализации", политику экспансионизма и т. д. Но только сейчас Запад через череду политических и экономических решений показал, что китайские мечты о лидерстве обрели твердую почву под ногами. Вступили ли мы незаметно в новый мир? И где в нем место России?



Как бы ни хотели власти Соединенных Штатов перетянуть производство из Китая в США, но "жизнь находит путь": из-за противоречий двух стран поставщики Apple переезжают от китайцев… в соседний Вьетнам. Да и то - не полностью и не точно. Капиталистическая система показывает, что с начала ХХ века присущая ей нестабильность никуда не делась: бизнес идет туда, где рабочая сила дешевле, а спрос - больше.



Количество, как известно, переходит в качество - а значит, вскоре и Китай, и США должны будут предстать перед нами в непривычных для нас ролях. Китайцы уже несколько лет говорят о новой, "китайской глобализации". Аналогичные прогнозы давали и многие западные аналитики. Однако только сейчас Запад на практике, через череду политических и экономических решений, показал, что мечты Китая о лидерстве обрели твердую почву под ногами. Что же происходит? Давайте разберемся.



Короткий ответ звучит так: происходит капитализм. Страны, переставшие выжимать из своих граждан последние соки (и даже начавшие этих граждан "подкармливать", создавать из них "средний класс"), постепенно перестают играть ключевую роль в реальной экономике. А бывшие "колонии", явные и скрытые, - выезжают на поте и крови своих жителей на первое место. До какого-то момента все доходы условного Китая уходят в "метрополию", но затем - созданная промышленность, инфраструктура, наука и т. д. начинают работать на карман уже местных бизнесменов. Уровень жизни рядового китайца растет, и теперь уже китайский бизнес ищет новые рынки и новую рабочую силу.



В этот момент условный Дональд Трамп с обидой рассказывает миру (например, на генассамблее ООН), что, де, раньше, когда США были большими и сильными - они открывали свою экономику другим странам (и требовали этого же взамен), активно торговали и вкладывали деньги. На что не ведавшие своего счастья иностранцы отвечали, насколько могли, ограничительными мерами: пошлинами, налогами, бюрократическим крючкотворством. Теперь же, когда большим и сильным стал Китай, - он стал злоупотреблять свободой торговли, наполнять американские рынки своим дешевым товаром и т. д., на что США вынуждено было ответить… теми же ограничениями.



Уже сейчас Китай стал молодой и успешной версией Северной Америки. Так, исследователи из Oxfam рапортуют, что, с одной стороны, КНР догнала США по уровню имущественного расслоения внутри страны, а ведь еще в 2012 году 22% богатства Соединенных Штатов оказалось сосредоточенным в руках 0,1% населений. Однако в то же время именно за счет Китая в мире идет сокращение количества нищих. Руководство КНР с радостью рассказывает о том, что им удалось вырастить поколение "национальных" миллионеров, и, хотя минимальная оплата труда в Китае все еще в 2 раза меньше, чем прожиточный минимум, а выбравшиеся из нищеты граждане не могут ничего накопить… Жизнь среднего китайца все-таки становится лучше. Не в европейском смысле, но хотя бы в китайском.



Иными словами, власть имущие в Китае уже могут "подкармливать" своих сограждан (не так-то много и надо - вывести людей из полной нищеты) и еще должны наращивать "социалку", чтобы мотивировать народ работать и поддерживать руководство в обостряющемся противостоянии с Западом.



Можно "списать" социальную политику КНР на "любовь к социализму", однако нельзя не заметить, что китайское руководство уже закладывает фундамент под характерное для капитализма противостояние с собственным населением. Компартия отказалась даже от формальной сменяемости власти, одобрив пожизненное правление Си Цзиньпина. В некоторых районах уже действует словно вышедшая из антиутопии система цифрового контроля над людьми, с рейтингами социальной и политической благонадежности. В частности, по сообщениям ряда "либеральных" журналистов, ее "обкатку" начали на самых "неспокойных" гражданах - уйгурах. И действует система не как некий "регулятор" общественной жизни, а просто как репрессивная мера против склонных к сепаратизму регионов.



К слову, самые громкие антиутопии - "1984" и "Скотный двор" Оруэлла, "Дивный новый мир" Хаксли - уже запрещены. Иронично: вопреки сложившемуся на Западе мнению, эти авторы описывали будущее именно капиталистической системы, а не социализма. Не пощадили педантичные китайцы даже формальные моменты: в результате стремительного развития политэкономической теории, китайские ученые-марксисты пришли к выводу, что "классовая борьба"… не то чтобы устарела - нет. Просто "классовую борьбу" нужно временно подвинуть в списке национальных приоритетов на второе-третье место, а на первое выдвинуть "экономическое развитие". Как же это "по-буржуазному": выменять у народа гражданственность и готовность к борьбе на обещания увеличенного потребления и чудесного примирения тигра с ягненком.



Однако не только во внутренней политике Китай ведет себя как находящаяся на подъеме капиталистическая (или, как поправил бы Ленин, империалистическая) держава. Острая реакция США и Европы последнего года-двух была вызвана настоящим взрывом китайской экономической экспансии. Так, по данным Института американского предпринимательства (AEI), если еще в 2015 году Китай вложил в Соединенные Штаты лишь 14,6 млрд долларов инвестиций (не считая облигации), то в 2016 году эта цифра резко взлетела до 53,9 миллиардов. Причем важное место в этих вложениях, наряду с недвижимостью, финансами и транспортом, занимала сфера технологий. Естественно, Китай отнюдь не решил помочь долларом американской науке - он просто решил выкупить некоторые технологии и исследовательские компании.



Первая реакция последовала еще от администрации "либерального" и "глобалистичного" Барака Обамы: например, попытка китайцев в конце 2016 года выкупить немецкую фирму Aixtron была заблокирована как властями Германии (пока еще косвенно - через бесконечные проверки корректности сделки), так и руководством США. Напрямую немцы высказались сейчас, в 2018 году, когда Ангела Меркель запретила продавать Китаю мелкую фирму Leifeld Metal Spinning, сославшись на нужды "национальной безопасности". Параллельно в Берлине началось обсуждение введения против иностранного бизнеса новых ограничительных мер. Французские политики боятся за разработки в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, роботостроения и вообще за интеллектуальную собственность. Великобритания заявила о подготовке новых мер для защиты ключевых отраслей промышленности. В США подняли тему недопустимости перекупки китайцами американских технологий, в том числе с оказанием на американские компании давления через суды, антимонопольные органы и т. д.



Именно это пророчил Дэн Сяопин еще в 1984 году, говоря, что Китай частично откроет доступ к своему рынку только в обмен на передовые иностранные технологии. Впрочем, теперь, по данным ЮНЕСКО, китайцы и так по размеру вложений в развитие науки и техники уступают в мире только США.



"Инвестиции" Китая в США резко сократились с приходом Трампа и обострением "торговой войны" между этими двумя державами, претендующими на мировое лидерство. Конечно, с 2005 года основные инвестиции китайцев шли не в Соединенные Штаты (порядка 177 млрд долларов за период 2005-2018 годов), а в Европу (360 млрд за тот же период). Это не значит, что Китай хотел "перекупить" европейских союзников США: все-таки взаимные инвестиции Европы и Соединенных Штатов за тот же период на порядок больше, около 4 трлн долларов. Однако, по данным института MERICS, суммарные вложения Китая в Европу уже догнали вложения Европы в Китай за 2000-е годы. Иначе говоря, по отношению к европейцам китайцы уже перестали быть просто большой "фабрикой", рабочими руками для западных капиталов. При текущем тренде, наоборот, это европейцы вскоре начнут работать на китайские деньги.



На этом проблемы не заканчиваются. Если верить докладам западных аналитиков (например, из EUCAM), то Евросоюз (не менее по-капиталистически "умирающий", чем США) должен начать бить тревогу по поводу своего влияния в остальном мире. Так, Китай активно налаживает контакты в Азии, Африке, Восточной Европе. По данным AEI, китайцы за 2005?2018 годы инвестировали в Азиатские страны (включая Казахстан и т. п.) порядка 475 млрд долларов, в Африку к югу от Сахары - 298 млрд, в арабские страны и Северную Африку - еще 173 миллиарда. Причем в азиатском и африканском регионах значительные деньги вкладываются в строительство, в первую очередь - в сфере энергетики и полезных ископаемых. В докладе за 2018 год аналитик AEI заключает, что китайский капитал не просто вышел поистине на мировой уровень, - он буквально охватил все континенты и регионы, даже те, которые обычно обходит внимание транснациональных корпораций.



Короче говоря, Китай уже сейчас прекрасно себя чувствует в роли мировой империалистической державы. Он уже "пообкусывал", как мог, своих прямых конкурентов - США и накрепко связанную с ними Европу. Он уже вышел из роли просто "мировой фабрики", и на деле показал, что готов к мировой экономической экспансии. Он уже стоит за спиной прямых, можно даже сказать "военных", противников США, вроде Ирана, постоянно маячит за антизападной внешней политикой России и т. д. Он уже имеет заметные достижения в области внутренней политики: одновременно и в части "социалки", и в части обеспечения господства элит.



На стороне США сейчас остаются только два принципиальных момента: контроль над финансовой системой и военное превосходство. Причем первый момент во многом опирается на второй. Хочется верить, что вариант полномасштабного вооруженного конфликта двух сверхдержав в эпоху ядерного оружия исключен. Скорее всего, США сделает ставку на "полуофициальные", "локальные" конфликты, вроде войны в Сирии, переворота в Ливии и на Украине, задействование сепаратизма и экстремизма на важных для Китая территориях. Однако пока что все идет к тому, что китайцы просто "перерастут" Соединенные Штаты экономически и постепенно приобретут соответствующее влияние в мире: для этого им даже не надо играть на американском сепаратизме или разжигать неудобные для США локальные конфликты. Скорее, Китаю нужно лишь "продержаться", блокируя все выпады со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Время - на его стороне.



К сожалению, мы - чужие на этом празднике жизни. Если Китай успешно завоюет "полагающуюся" ему по самой сущности капитализма гегемонию, то мир просто выйдет на "новый виток" империализма. В китайской политике уже видны все ростки будущего "дивного нового мира", с суперэлитой, контролем над простыми людьми, эксплуатацией и притеснениями других наций. Уже в советскую эпоху Китай не брезговал стравливанием других социалистических держав: воевал с Вьетнамом, предлагал помощь Кубе в обмен на заключение невыгодных контрактов и фактический разрыв с СССР и пр. Сложно понять, что скрывается за внешней, отстраненной "дружелюбностью" китайских чиновников - презрение, холодный расчет?.. Одно ясно: возвращения в "золотой век" СССР, но с китайским лицом, - точно не предвидится.



Пока вопрос о первенстве еще не решен, пока идет борьба за передел мира, при всех страшных "издержках" в виде локальных "горячих" конфликтов и "холодных" торговых войн, Россия и другие "не первые" страны играют какую-то роль. В то же время агрессия крупных игроков направлена больше друг на друга, чем на "остальной мир". Времени, чтобы поучаствовать в переделе рынков, встроиться в китайскую глобализацию - или, может быть, осуществить какой-то другой, совсем другой проект, - у России становится все меньше и меньше. Привязанность элит к Западу и оторванность народа от политики в этом мало помогает. Мы оказываемся в позиции пассивных наблюдателей нового "витка империализма" - или жертв на заклании в мировой политической игре. И победа, и поражение (которое не может обойтись без большой крови) Китая не сулят нам ничего хорошего. Время работает против России, но делать что-то в этой ситуации или ждать и надеяться на чудо - решать, как всегда, только нам самим.



Дмитрий Буянов Источник - REGNUM

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