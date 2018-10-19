 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Покеда Македа... Парламент "Македонии" проголосовал переименование страны. В угоду НАТО и ЕС
06:41 20.10.2018

Парламент Македонии поддержал переименование страны ради вступления в НАТО и ЕС, сообщает AFP. Из 120 депутатов 80 проголосовали "за", 39 - "против".

Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Георге Иванову. Тот ранее неоднократно заявлял, что подписывать его не станет. Если президент наложит вето на поправки, они будут направлены на повторное рассмотрение в парламент.

Напомним, 17 июня правительство Греции подписало с Македонией договор, который должен решить многолетний спор о ее названии и открыть стране путь в НАТО и ЕС. Для этого страна будет переименована в Республику Северная Македония.

В конце сентября в Македонии прошел референдум о переименовании и входе страны в ЕС и НАТО. Явка составила 36,91%, поэтому референдум был признан несостоявшимся. При этом большинство граждан, которые пришли голосовать (91,46% или 609 тыс. человек), высказались за межправительственный договор с Грецией.

Источник - kommersant.ru
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