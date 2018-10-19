Обнаружено расчлененное тело журналиста Хашогги, пропавшего в Турции - CNN

07:19 20.10.2018

СМИ: пропавшего в Турции саудовского журналиста убили и расчленили



Хашогги был оппозиционным журналистом, который критиковал политику правящих элит Саудовской Аравии.



Тело пропавшего журналиста Джамаля Хашогги после смерти было разрезано на куски. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официальные турецкие источники.



Ранее сообщалось, что пропавшего в октябре саудовского журналиста могли убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Эта версия подтвердилась после проведенных там обысков.



По словам официальных лиц Турции, Джамаль Хашогги был убит 2 октября в консульстве после того, как он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на девушке из Турции.



Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках расследования турецкие следователи рассматривают все версии дела.



"Я надеюсь, что мы сможем прийти к результатам, которые позволят получить разумную версию случившегося, потому что расследование рассматривает много версий, в том числе и приукрашенные", - сказал турецкий президент.



Джамаль Хашогги являлся известным оппозиционным журналистом, который критиковал политику правящих элит Саудовской Аравии. В прошлом году он эмигрировал в Соединенные Штаты.



Александра Арсентьева