"Россия может гордиться своими миллиардерами". СЛОН - слонам!

09:00 20.10.2018

Полюса расходятся все дальше



Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Cловами из песни Визбора советские граждане гордо отвечали на вызовы общества потребления. C тех пор Енисейская ГРЭС и балет утратили актуальность. Из прежних предметов гордости на сегодняшний день у нас остались ракеты (некоторые, правда, падают). Но, к счастью, не только ими мы можем гордиться. К ракетам прибавилось и кое-что новое. Это "кое что новое" - наши российские миллиардеры.



"Россия может гордиться своими миллиардерами" фото: pixabay.com

Без всяких шуток: они круче всех. Таких, как они, нет нигде в мире, потому что они богатеют быстрее всех.



Духоподъемная новость о том, что десять главных российских миллиардеров обскакали коллег из других стран, вчера облетела весь мир. Агентство финансовой информации Bloomberg объявило, что десять самых богатых россиян за прошлый год увеличили свое состояние на 10,8%.



Американские миллиардеры заметно отстают. Они подросли всего на 7,5%. Британские – только на 3,4%. Про китайцев, которых принято считать теневыми гигантами, и говорить нечего. Они потеряли 27% своего состояния.



Наши миллиардеры уверенно занимают первое место, несмотря на санкции, козни, давление и падение экономики. Казалось бы, должны подсдуться в таких неблагоприятных условиях. А нет. Им они только не пользу.



Кому такие условия не на пользу, так это обычным россиянам, которые ни разу не миллиардеры. По данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в сентябре 2018 года сократились на 1,5% по сравнению с сентябрем 2017 года. Покупательная способность падает. Это видно невооруженным глазом – достаточно полчаса постоять в обычом поселковом магазине, посмотреть, что берут покупатели.



Люди экономят на продуктах. Выбирают, что подешевле. Потому что откуда у них деньги? Нет у них денег. Рубль падает, цены растут, зарплаты замерли.



Миллиардеры богатеют, а бедные россияне беднеют. Чем быстрее у одних пребывает, тем быстрее у других убывает. Полюса расходятся все дальше и все быстрее.



Общество отчетливо делится на богатых и бедных, и никого уже не возмущают публично высказываемые соображения о том, что в центре Москвы, например, должны жить только богатые люди, но трудно выселить оттуда бедных, поскольку у нас социальное государство.



Государство наше по Конституции - действительно социальное. "Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", - гласит статья 7-я основного закона РФ.



Но стремительно пухнущие российские миллиардеры со всей очевидностью доказывают, что социальным оно на самом деле не является.



Потому что в социальном государстве тоже, конечно, есть и богатые люди, и бедные. Но между ними не может быть столь бешеной разницы, как у нас.



В социальном государстве доходы распределяются более-менее равномерно, поскольку большая часть бюджетных денег возвращается бедным людям в виде бесплатного качественного медицинского обслуживания, всеобщего современного образования, обеспечения достойной жизни инвалидам, социальных лифтов, позволяющих молодым людям расти, и льготных условий для малого и среднего бизнеса.



На словах у нас все это тоже вроде бы есть. Но на деле – нет. Не хочется в сотый раз об этом писать, все и так знают: качественной медицинской помощи бесплатно не получить, молодежь мается без работы, в школах халтура, инвалиды гниют, а мелкий бизнес прогорает, поскольку кругом обман, мошенничество и правоохранители пальцем не шевельнут без взятки.



Мало всего этого, так теперь еще и на продукты перестает хватать денег.



Если бы не ракеты и миллиардеры, совершенно нечем было бы гордиться.



Как хорошо, что хотя бы они у нас есть.



Юлия Калинина