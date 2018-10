Foreign Affairs: Сможет ли Пентагон выиграть гонку вооружений в сфере ИИ?

09:40 20.10.2018

Новая инициатива DARPA, получившая название "AI Next", будет сосредоточена на обучении машин "адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам". Цель, по мнению DARPA, заключается в том, чтобы обеспечить более эффективный процесс принятия решений в сложных и критических условиях битвы.



Когда многоцелевой боевой беспилотный летательный аппарат X-47B впервые взлетел с палубы авианосца USS George HW Bush в июле 2013 года, некоторые встретили это событие, как рубежный момент в истории авиации, сопоставимый с первым полетом планера братьев Райт в долине Китти-Хоук (Северная Каролина) в начале XX века. Беспилотник X-47B самостоятельно проложил путь и успешно выполнил запрограммированную миссию. Рассвет эпохи автономных систем оружия казался неоспоримым. Тем не менее беспилотники все еще программируются людьми и делают выбор из предложенных опций. Эксперты заявляют о том, что через 50 лет представление о войне сильно изменится. Сегодня технология искусственного интеллекта (ИИ) стала сферой военной конкуренции. Китай и Россия также занимаются разработками в сфере ИИ, поэтому Пентагон спешит, как говорят, с некоторым опозданием вступить в эпоху новых военных технологий, пишет Майкл Ослин в статье для издания Foreign Affairs.



Недавно министерство обороны США заключило пятилетний контракт с компанией Booz Allen Hamilton на сумму в $885 млн. Компания должна обеспечить первое крупномасштабное использование систем искусственного интеллекта для анализа потока данных, получаемых с дронов, а также создать систему диагностики заболеваний на основе медицинских данных.



В сентябре 2018 года в управлении перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) заявили о еще более амбициозном проекте стоимостью $2 млрд. Проект предусматривает развитие технологий ИИ "третьей волны". В отличие от первых двух "волн" ИИ, когда машину "научили" выполнять узкие задачи, а затем обеспечили распознавание статистических характеристик на основе больших наборов данных, новая инициатива, получившая название "AI Next", будет сосредоточена на обучении машин "адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам". Цель, по мнению DARPA, заключается в том, чтобы обеспечить более эффективный процесс принятия решений в сложных и критических условиях битвы. DARPA стремится обеспечить более быструю идентификацию угроз, более быстрое и точное поражение цели или предоставление командирам подразделений гибких вариантов действий, которые учитывают все параметры стремительно изменяющихся условий сражения.



По словам директора DARPA Стивена Уолкера, в рамках "AI Next" исследователи хотят понять, как можно наделить машину "человеческими возможностями коммуникации и мышления" и способностью распознавать новые ситуации и среды, чтобы адаптироваться к ним. Цель заключается в том, чтобы повысить уровень "интеллекта" машин для создания более автономных систем оружия, возможности которых будут значительно превосходить возможности уже имеющихся беспилотных летательных аппаратов.



Процессы, которые будут выполнять новые автономные системы, не будут запрограммированы заранее. Следующее поколение технологий ИИ должно получить "системное мышление", которое позволит запустить процесс "неконтролируемого обучения", когда машина самостоятельно будет создавать алгоритмы действий на основе полученных данных. Так, сравнивая тысячи изображений зданий с имеющимся примером, автономные системы могут научиться отличать замок от хижины.



Американские политики осознают угрозу, исходящую от России и Китая, которые бросают вызов американским возможностям в сфере ИИ. Китай уже считается мировым лидером в области ИИ. Пекин выделил более $2 млрд на создание индустриального парка ИИ и рассчитывает менее чем за поколение создать индустрию ИИ стоимостью $150 млрд. Россия создает национальный центр по развитию технологии ИИ и проводит военные игры, чтобы определить потенциал технологии на поле битвы. Многие опасаются, что США уже заняли догоняющую роль в сфере ИИ.



Что США должны сделать для того, что преуспеть в сфере ИИ. Во-первых, ключ к успеху может крыться в выстраивании тесных партнерских отношений между государственными и частными секторами. Китай по-прежнему отстает от США в сфере базовых технологий, необходимых для развития ИИ, включая аппаратное обеспечение. США должны воспользоваться выигранным временем для интеграции ИИ в новые системы вооружений. Таким образом, вторым приоритетом для Пентагона должно стать стремительное внедрение зарекомендовавших себя технологий ИИ. В-третьих, Вашингтон должен сделать ставку на фундаментальные исследования в области ИИ третьего поколения. Если США не предпримут перечисленных шагов, то со временем они начнут проигрывать технологическую гонку своим соперникам.



Эпоха искусственного интеллекта надвигается на нас. В мире, где авторитарные государства начинают вести себя все более уверено, американским военным придется интегрировать новейшие технологии в системы вооружений так быстро, как только возможно.



Максим Исаев

20.10.18