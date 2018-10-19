Индонезия отказалась отказываться от покупки Рос-истребителей Су-35

10:16 20.10.2018

"Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции в отношении РФ". Об этом сообщил сегодня министр обороны страны Риамизард Риачуду в кулуарах проходящего в Сингапуре совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").



"Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки действия договоренностей из-за американских санкций.