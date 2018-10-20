Индия. В толпу зрителей сожжения чучела демона зла Раваны врезался... поезд - 61 погибший, 200 раненых

11:25 20.10.2018

Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61: видео последствий



В Индии число погибших при наезде поезда на толпу увеличилось до 61 человека.

По меньшей мере 61 человек погиб, еще около 200 пострадали в результате наезда поезда на толпу во время праздника в индийском городе Амритсар.



Трагедия произошла, когда жители города наблюдали за сожжением символического чучела демона зла Раваны во время фестиваля Дашары. Многие зрители стояли прямо на железнодорожных путях. В какой-то момент в толпу врезался поезд, который сложно было услышать из-за треска, идущего от горящего чучела.



"Звезда" публикует кадры, снятые после ЧП. Люди окружают жертв трагедии и проверяют, живы ли они.



Свои слова соболезнования в связи с произошедшей трагедией высказал президент России Владимир Путин. ■



Василиса Морозова 20.10.2018