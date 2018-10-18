Северо-восток Сирии остается в руках американцев. Вашингтон меняет свой подход к борьбе с иранским влиянием, - "НГ"

11:32 20.10.2018

18.10.2018

Игорь Субботин



США отказались от идеи вывода военного контингента с северо-востока Сирии. Об этом, отвечая на вопрос "НГ", сообщил бывший высокопоставленный французский дипломат. По его словам, признаки изменения в американской стратегии произошли за последние недели. Северо-восточные районы Арабской Республики необходимы Вашингтону для сдерживания иранского влияния на Ближнем Востоке.



"Наблюдая за ситуацией последние несколько недель, можно констатировать, что администрация президента Трампа берет на себя новую ответственность по отношению к Сирии", – заявил, отвечая на вопрос "НГ", бывший высокопоставленный представитель МИД Франции, специализирующийся на Ближнем Востоке.



"Мне кажется, что теперь Вашингтон понял: если он хочет сохранить позиции и защитить Сирию от влияния Ирана, нужно оставить в своих руках контроль над берегом Евфрата, – пояснил бывший французский дипломат. – По-моему, американцы осознали, что это один из редких рычагов, который у них есть, чтобы подтолкнуть режим Башара Асада к переговорам".



В качестве одного из косвенных признаков смены американского видения собеседник "НГ" назвал недавнее назначение Джеймса Джеффри спецпредставителем США по Сирии. Он является последовательным противником сокращения американского военного присутствия в Сирии и выступает за решительную борьбу с иранским влиянием. Как раз 15 октября американский дипломат отправился в ближневосточное турне по Турции, Катару и Саудовской Аравии. В графике Джеффри значились встречи с "лидерами сирийской оппозиции и группами гражданского общества".



"Конечно, возникнет проблема с Турцией, потому что продолжение военного присутствия западных стран подразумевает некоторый альянс с сирийскими курдами, а это плохо воспринимается Анкарой, – поясняет "НГ" бывший французский дипломат. – Джеффри занимал пост посла США в Анкаре, и он хочет найти работающий режим сосуществования (между турками и курдами. – "НГ")". Что касается Франции, чей ограниченный контингент поддерживает курдско-арабский альянс "Демократические силы Сирии" на северо-востоке страны, то ей сложно было бы сохранять свое ограниченное военное присутствие в том случае, если бы США решили оптимизировать свое, считает собеседник "НГ". "Президент Макрон настаивал в разговорах с президентом Трампом, чтобы США сохранили контингент в регионе, – пояснил "НГ" бывший представитель французского МИДа. – Все произошло после того, как Трамп сделал заявление в пользу того, чтобы американские военные вернулись домой".



Военно-дипломатические источники американского телеканала NBC утверждают, что смена стратегии США по борьбе с политикой Тегерана действительно произошла. Вместо того чтобы пытаться выдавить иранские и проиранские силы в Сирии военным путем, США приняли решение применить к ним финансовые рычаги. В частности, американское руководство планирует обложить санкциями те компании из Ирана и даже из России, которые занимаются реконструкцией пострадавших от войны районов в Арабской Республике. Источник телеканала в Пентагоне утверждает, что американское оборонное ведомство намеревается публично продолжать дискуссию о борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) и все меньше упоминать борьбу с Ираном, однако в действительности уделять больше внимания противодействию попыткам Тегерана закрепиться в послевоенной Сирии.



Для США было бы важно, чтобы реконструкцией сирийских провинций занимались страны Персидского залива, обратил внимание французский экс-дипломат. "Это одно из условий президента Трампа, чтобы сохранить в Сирии военное присутствие США, – отметил собеседник "НГ". – Очевидно, что сохранение небольшого присутствия США и Франции в северо-восточном регионе Сирии рядом с курдами – это опасная ситуация, потому что и сирийский режим, и Иран могут дестабилизировать регион, настраивая население против присутствия иностранных сил и ведя переговоры с курдами. Здесь, думаю, есть много возможностей для сотрудничества с Москвой. Российская сторона может облегчить присутствие западных сил в северо-восточных регионах. Думаю, обмен услугами может облегчить запуск нового политического процесса".



Готовность Франции частично взять ответственность за безопасность северо-востока Сирии объясняется не только союзническими отношениями с США. "Когда ИГ захватило Ракку (бывшая неформальная столица террористической организации в Сирии. – "НГ"), наши военные решили поддержать курдов, потому что это было самое эффективное решение, – заявил "НГ" отставной французский дипломат. – Контекст для нас был более сложным: мы знали, что ряд терактов против Франции готовился именно в Ракке. Нам было важнее действовать против ИГ в этой провинции. И наше руководство решило, что самым быстрым и эффективным решением будет альянс с курдами".



Есть гипотеза, что Франция принимает участие в разрешении сирийского конфликта, прежде всего чтобы обезопасить себя от потоков беженцев, однако она не совсем верна. Кризис с приезжими, который стал результатом обострения ситуации в Сирии и Ираке, на Францию практически не повлиял. Выходцы из этих ближневосточных стран, пострадавших от террористических группировок, составляют небольшую долю в общем миграционном потоке, который идет во Францию. "У нас есть три типа миграции – регулярная, нерегулярная и та, которая связана с поиском политического убежища, – рассказал "НГ" научный директор парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Эрве Ле Бра. – В тех случаях, когда люди ищут право на работу, состав миграционного потока, остается неизменным – это страны Северной Африки, другие африканские страны, Турция и государства ЕС. А что касается запросов на убежище, то в прошлом году из 100 тыс. запросов, полученных французскими властями, самое большое количество – из Албании (7600), за ней следуют Афганистан (6000), Гаити (5000), Судан (4500), Гвинея (3800), а Сирия находится на шестом месте (3600). Ирак, Йемен и Иран – это менее 2000 запросов".



Париж