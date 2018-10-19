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Талибы избавили президента Афганистана от ушедших в оппозицию генералов, - А.Серенко
11:33 20.10.2018

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии

19.10.18

В четверг 18 октября в Кандагаре был убит один из самых влиятельных афганских силовиков, шеф кандагарской полиции 39-летний генерал Абдул Разак. Ответственность за его гибель взяли на себя боевики движения Талибан (организация запрещена в РФ). Смерть генерала Разака, а также другого авторитетного пуштунского политика генерала Абдула Джабара Кахрамана, может радикально изменить политический ландшафт в Афганистане, а также резко усилить позиции талибов на юге страны.

Согласно сообщениям афганских СМИ, покушение на генерала Разака произошло днем 18 октября. По словам представителя Талибана Кари Мохаммада Юсуфа Ахмади, помимо Абдула Разака, еще одной целью боевиков являлся командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер, который прибыл в Кандагар на совещание с местными руководителями силовых ведомств. В совещании, которое проходило в здании администрации провинции, также принимал участие кандагарский губернатор Турьяли Виса.

Очевидно, что разведка талибов заранее узнала о совещании афганских силовиков с генералом Миллером в Кандагаре и боевики сумели быстро подготовиться к нападению на резиденцию губернатора. Судя по всему, важную роль в подготовке атаки, унесшей жизни генерала Разака и еще нескольких высокопоставленных афганских силовиков сыграли агенты разведки Талибана, ранее успешно внедренные с кандагарскую полицию. Одним из таких агентов стал молодой боевик Абу Дуджана, по словам представителей талибов, работавший длительное время под прикрытием в органах МВД Кандагара. Есть основания полагать, что именно он убил генерала Абдул Разака в ходе нападения 18 октября.

Как сообщили кабульские СМИ, группа боевиков Талибана сумела напасть на участников кандагарского совещания в тот момент, когда они направлялись из здания провинциальной администрации к вертолетной площадке. По словам одного из афганских силовиков, атаке предшествовал взрыв в резиденции губернатора Кандагара. Местные журналисты утверждают, что напавшие на участников совещания боевики были вооружены лишь стрелковым оружием.

В ходе короткого боя, сообщают кабульские СМИ, диверсанты Талибана застрелили генерала Абдул Разака и телеоператора, снимавшего сюжет о совещании силовиков для национального телевидения. Представители талибов утверждают, что погибших в ходе нападения было гораздо больше. Так, по словам спикера Талибана Кари Мохаммада Юсуфа Ахмади, в бою 18 октября погибли начальник кандагарского отделения УНБ генерал Абдул Мумин, а также губернатор Кандагара Турьяли Виса (по данным афганских источников "НГ", Виса имел также второе российское гражданство). Официальные кабульские СМИ не подтверждают факт гибели генерала Абдул Мумина, утверждая, что он получил тяжелое ранение, но остался жив. Источники "НГ" в силовых структурах Афганистана, напротив, говорят, что шеф кандагарского УНБ погиб.

Ни талибы, ни афганские СМИ не сообщают о том, попал ли генерал Миллер в перестрелку на вертолетной площадке в Кандагаре. Скорее всего, американскому военному удалось избежать покушения. Представители талибов, тем не менее, утверждают, что несколько американских военных были убиты или получили ранения в перестрелке. Представители американского контингента в Афганистане пока с собственной интерпретацией событий 18 октября в Кандагаре не выступили.

Генерал Абдул Разак 7 лет, то есть еще с президентства Хамида Карзая, возглавлял кандагарскую полицию и считался одним из самых влиятельных силовиков в стране. Некоторые кабульские эксперты называли его "королем юга Афганистана", так как генерал Разак расширил свое влияние, помимо Кандагара, на Урузган, Гельманд, Забуль и некоторые другие южные провинции страны. Афганские журналисты и политические эксперты отмечали жесткие приемы борьбы Абдул Разака с талибами: некоторое время назад он запретил своим подчиненным брать боевиков Талибана в плен – в ответ на жестокость, которую проявляли боевики в отношении пленных сотрудников МВД. Генерал Разак также имел устойчивую репутацию противника Пакистана, неоднократно публично утверждал о связях между пакистанской разведкой и афганскими талибами. По мнению ряда кабульских экспертов, "сегодня в системе МВД страны нет фигуры, равной Разаку, его просто некем заменить".

Смерть генерала Разака, по мнению некоторых кабульских политических аналитиков, может быть выгодна президенту страны Мохаммаду Ашрафу Гани, так как в последнее время шеф кандагарской полиции, фактически, присоединился к тем группам афганских политиков, которые находятся в оппозиции к Гани и жестко критикуют президентский курс. Несколько месяцев назад Ашраф Гани даже пытался снять Абдул Разака с поста начальника кандагарского управления МВД, но не сумел справиться с этим влиятельным силовиком – чиновников, желающих полететь из Кабула в Кандагар и вывести Разака из его служебного кабинета, не нашлось. Гибель генерала Разака, безусловно, ослабит системную оппозицию в Афганистане и, прежде всего, ее пуштунские фракции, что, объективно, не может не устраивать Ашрафа Гани в преддверии президентских выборов, намеченных на весну 2019 года.

Впрочем, выборам главы государства предшествуют парламентские выборы, намеченные на 20 октября и также очень важные для действующего афганского президента. Гибель генерала Разака, буквально, накануне выборов депутатов Волуси джирги (нижней палаты афганского парламента) ставит под вопрос, как саму возможность этих выборов в Южном Афганистане, так и, тем более, шансы кандидатов оппозиции на успех. Есть основания ожидать активизации боевиков Талибана в ближайшие дни в южных провинциях страны, что может сорвать день голосования 20 октября.

Следует отметить, что гибель генерала Абдул Разака стала не единственной крупной потерей системной афганской оппозиции на юге страны. Накануне трагедии в Кандагаре, утром 17 октября, боевиками Талибана в городе Лашкаргах был убит генерал-лейтенант полиции Абдул Джабар Кахраман, занимавший около двух лет пост спецпредставителя президента Афганистана по вопросам безопасности в южной провинции Гельманд. Генерал Кахраман принимал участие в качестве кандидата в выборах депутатов афганского парламента, намеченных на 20 октября и, по сообщениям афганских СМИ, являлся фаворитом предвыборной гонки. Абдул Джабар Кахраман и убит был в офисе своего предвыборного штаба: агенты Талибана сумели проникнуть туда и спрятать взрывное устройство в диване, на котором обычно сидел генерал Кахраман во время совещаний с членами своей команды.

В отличие от генерала Разака, который был выходцем из рядов моджахедов (участников антисоветского вооруженного Сопротивления 80-х годов прошлого века), генерал Кахраман считался неформальным лидером бывших афганских коммунистов – членов Национально-демократической партии Афганистана (НДПА). Сам многолетний член фракции "Хальк", он возглавил остатки НДПА сразу после свержения режима президента Наджибуллы и считался одним из самых авторитетных политиков в пуштунской провинции Гельманд.

Генералов-пуштунов Разака и Кахрамана, по словам кабульских источников "НГ", объединяли три вещи – оппозиционность в отношении президента Ашрафа Гани и его курса, непримиримое отношение к талибам и негативное отношение к Пакистану, который оба офицера-политика считали главным виновником многолетней гражданской войны в Афганистане. Убийства Разака и Кахрамана, несомненно, избавили Исламабад и Талибан от влиятельных противников, имевших сильное влияние на афганских пуштунов, проживающих в Кандагаре, Гельманде, Урузгане и Забуле.

Смерть Абдул Разака и Абдула Джабара Кахрамана серьезно меняет афганский политический ландшафт, ослабляя разные фракции системной оппозиции и усиливая президентскую группу Ашрафа Гани. Впрочем, пока не ясно, кто раньше воспользуется этими изменениями – глава Афганистана, стремящийся любой ценой сформировать подконтрольное большинство в новом составе национального парламента, а затем остаться на второй президентский срок, или лидеры Талибана, получающие шанс на стремительное усиление своего влияния в Южном Афганистане, включая организацию наступлений боевиков на Кандагар и другие крупные города юга страны.

Источник - ng.ru
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