На избирательных участках парламентских выборов в Кабуле прогремели взрывы. Талибан проголосовал...

11:53 20.10.2018

На избирательных участках в столице Афганистана Кабуле, где сегодня проходят парламентские выборы, прогремели несколько взрывов. Об инцидентах сообщает AFP.



По информации агентства, взрыв прогремел в школе на севере города. Представитель министерства внутренних дел сказал, что было два взрыва, никто не пострадал.



Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла уже посетили избирательные участки.



Напомним, первые за восемь лет парламентские выборы планировались на 2016 год, но дважды переносились из-за нестабильной обстановки в стране. Сейчас ситуация не лучше - накануне голосования теракты происходили каждый день.