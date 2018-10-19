За "Шофером" приехали... Экс-главу аппарата президента Киргизии Илмиянова оперативно изловила... в Москве ФСБ

12:11 20.10.2018

Икрамжана Илмиянова доставили в Первомайский районный суд Бишкека



Экс-советника бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова доставили в Первомайский районный суд Бишкека.



Подозреваемого в коррупции привезли в суд под конвоем. Вместе с Илмияновым в зал судебного заседания вошли его адвокаты. Сегодня ему изберут меру пресечения.



Отметим, накануне экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал бывшего чиновника. Экс-советника президента задержали в пятницу в Казани, а накануне транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.



В СДПК прокомментировали задержание Икрамжана Илмиянова и подчеркнули, что дело не должно быть политически мотивированным.



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Икрамжан Илмиянов задержан и доставлен в Бишкек



Бывший советник экс-президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.



Сегодня ночью многие пассажиры рейса Москва - Бишкек опознали в мужчине с бородкой Икрамжана Илмиянова. По словам очевидцев, он летел в сопровождении людей в штатском, но в наручниках.



Ранее в ГКНБ сообщали, что бывший приближенный Алмазбека Атамбаева был объявлен в розыск по подозрению в коррупции.



В ГКНБ информацию 24.kg подтвердили, подробности задержания пообещали предоставить позже.



Накануне, экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал бывшего чиновника.