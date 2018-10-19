|За "Шофером" приехали... Экс-главу аппарата президента Киргизии Илмиянова оперативно изловила... в Москве ФСБ
12:11 20.10.2018
Икрамжана Илмиянова доставили в Первомайский районный суд Бишкека
Экс-советника бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова доставили в Первомайский районный суд Бишкека.
Подозреваемого в коррупции привезли в суд под конвоем. Вместе с Илмияновым в зал судебного заседания вошли его адвокаты. Сегодня ему изберут меру пресечения.
Отметим, накануне экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал бывшего чиновника. Экс-советника президента задержали в пятницу в Казани, а накануне транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.
В СДПК прокомментировали задержание Икрамжана Илмиянова и подчеркнули, что дело не должно быть политически мотивированным.
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Икрамжан Илмиянов задержан и доставлен в Бишкек
Бывший советник экс-президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.
Сегодня ночью многие пассажиры рейса Москва - Бишкек опознали в мужчине с бородкой Икрамжана Илмиянова. По словам очевидцев, он летел в сопровождении людей в штатском, но в наручниках.
Ранее в ГКНБ сообщали, что бывший приближенный Алмазбека Атамбаева был объявлен в розыск по подозрению в коррупции.
В ГКНБ информацию 24.kg подтвердили, подробности задержания пообещали предоставить позже.
Накануне, экс-руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск. По данным ГКНБ, бывший чиновник, обвиняемый в получении взятки, покинул страну еще в июне 2018 года. По версии следствия, Икрамжан Илмиянов получил $150 тысяч от одного из бизнесменов. Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал бывшего чиновника.