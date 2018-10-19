Айдарбеков – "талисман" Асылбека? Новый глава МИД Киргизии - внучатый племянник главы Ревкома Кара-Киргизской области

12:39 20.10.2018

Министром иностранных дел назначен 41-летний Чынгыз Айдарбеков. Он с 2016 года работал послом Кыргызстана в Японии. Говорится, что Чынгыз Айдарбеков приходится внучатым племянником одного из видных в 1920-1930 годах политического, государственного и общественного деятеля Иманаалы Айдарбекова. Айдарбеков окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "международные отношения" и "юриспруденция". В 1998-2008 годы работал в системе МИД атташе, секретарем, руководителем отдела. Был временным поверенным представителем, советником в посольстве Кыргызстана в Узбекистане, Туркменистане. В 2011 году трудился заместителем руководителя отдела внешних связей и протокола президентского аппарата. В 2012-2016 годах в бытность Асылбека Жээнбекова спикером трудился руководителем отдела протокола в аппарате Жогорку Кенеша. Сейчас этого джигита называют надежным кадром Асылбека. Остальное покажет время.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №38 от 19.10.2018/стр.2