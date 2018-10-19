"Миролюбивый" русский медведь. Как Александр III с Европой разговаривал...

15:02 20.10.2018

Как Александр III с Европой разговаривал.

"Миролюбивый" русский медведь



Период правления русского императора Александра III – ни дня войны. Именно за это государя стали называть "миротворцем". Это был глубоко целомудренный, простой и честный человек, к тому же еще и остроумный. Его резолюции стали классическими.



Хотя были инакомыслящие, в их числе и В. Ульянов, которые злобно подшучивали над государем и даже окрестили его "Ананас". Поводом для такого прозвища послужила одна история, когда Александр при восхождении на трон в своем торжественном письменном обращении к народу написал: "А на Нас возложить Священный долг". И когда документ оглашали государь автоматически превращался в это экзотическое растение со сладкими плодами.



Богатырь царских кровей



Но все-таки это было несправедливо. Сам царь обладал удивительной силой, ростом был 193 см и весил почти 120 кг.



Он легко гнул подковы и монеты из серебра, поднимал крупного коня на плечи.



На одном из торжественных обедов, который проходил в Северной столице, посол Австрии начал вести беседу о том, что австрийское государство готово против Российской империи сформировать 3 корпуса из своих солдат. В ответ на это государь взял столовый прибор – вилку – со стола, завязал ее в узел и швырнул в ту сторону, где сидел посол, а потом произнес: "Вот так я поступлю с вашими корпусами".



Александру III пришлось пойти на сближение с Турцией, чтобы не разразилась новая балканская война из-за непродуманной политики только что освобожденной (русскими!) Болгарии. А заключение Россией союза с Францией предотвратило германо-французское военное столкновение – Первая мировая война, по сути, была отодвинута более чем на двадцать лет. Благодарные французы построили в Париже мост имени Александра III, который до сих пор является достопримечательностью французской столицы…



У Александра III не было дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов, он, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касается благосостояния 150 миллионов населения России.



Александр III испытывал стойкую неприязнь к либерализму и интеллигенции. Известны его слова: "Министры наши… не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом".



Крылатые выражения и слова государя



Известно еще много эпизодов, когда Александр "рождал" крылатые выражения.



Например, событие, которое произошло, когда государь ловил рыбу на пруду. К царю во время его рыбалки прибежал министр, возглавлявший внешнеполитическое ведомство государства. Он обратился с просьбой к царю – принять посла одного из западных государств по серьезному политическому вопросу. В ответ на просьбу император выпалил: "Когда русский Царь удит рыбу, Европа может подождать".



Александр старался не встревать в дела чужих держав, но и на свои земли лезть не давал.



Через год, после того как он начал править, афганцы поддались на ложные слова англичан и удумали забрать часть земель, которые принадлежали империи. Государь тут же приказал: "Выгнать и проучить как следует!", это было выполнено незамедлительно.



Был еще один исторический момент, когда англичане попытались нанести ущерб интересам России на территории Афганистана. Узнав об этих намерениях, Александр подошел к столу, который был выполнен из цельного камня, и ударил по нему с такой силой, что тот разлетелся по сторонам. После произнес: "Всю казну на войну!".



Как писал С. Ю. Витте, "император Александр III, получив Россию, при стечении самых неблагоприятных политических конъюнктур, - глубоко поднял международный престиж России без пролития капли русской крови".



Даже враждебный России маркиз Сольсбери признавал:



"Александр III много раз спасал Европу от ужасов войны. По его деяниям должны учиться государи Европы, как управлять своими народами"



Французский министр иностранных дел Флуранс говорил:



"Александр III был истинным русским Царем, какого до него Россия давно уже не видела… Император Александр III пожелал, чтобы Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была русскою, и сам он подавал тому лучшие примеры. Он явил собою идеальный тип истинно русского человека".