КырУчебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность? - А.Бенгард

00:02 21.10.2018

Учебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность?



Массовая критика новых учебников для 5-6-х классов, поступивших в школы республики в 2018 году, заставила чиновников созвать Координационный совет по стандартам и качеству образования. На заседании озвучили целый ряд проблем учебного книгоиздания.



Ни контроля, ни качества



"У нас нет учебниковедения как направления педагогических исследований, а во всем мире это очень мощная отрасль науки. Не всегда систематически идет работа с авторами. Нет предметной ассоциации для контроля качества учебников, поэтому мы вынуждены работать с отдельными школами и учителями. При этом многие педагоги не готовы апробировать учебники, подходить к этому критически и давать конструктивные замечания", - перечислила основные вопросы советник министра образования и науки Лариса Марченко.



Учителя считают, что апробация делается для того, чтобы сказать: "Да, все хорошо".

Лариса Марченко



Еще один важный фактор - отсутствие издательских домов. Отсюда проблемы с переводом и редактированием. Советник также отметила усложнение учебного материала: "Не всегда учитывается возраст учащихся, часто язык учебника не отвечает потребностям и возможностям детей. Кроме того, недостаточна связь между материалами учебника и последними научными исследованиями, что видно по последнему учебнику по географии для 6-го класса".



Выбирали не лучших, а из худших



Отдельное внимание на заседании совета уделили учебникам нового поколения для 5-6-х классов, в которых журналисты нашли сотни ошибок.



Всего отпечатано более трех миллионов экземпляров по 33 наименованиям.



Отбор компаний, по словам Ларисы Марченко, провели через тендер по требованиям Всемирного банка. Отобрали две компании, которые и тиражировали книги. "Важно то, что появился реальный конкурс. Из трех рукописей отобрали одну для апробации", - заметила советник.



Некоторые рукописи выбрали не от того, что очень хорошие, а потому что другие были хуже. Выбранная рукопись нуждалась в меньшей доработке.

Лариса Марченко



Для их апробации определили 56 школ в регионах. Учителя дали положительные отзывы на учебники, именно поэтому они и пошли на тиражирование.



"Чтобы проверить учебник на наличие ошибок, нужно нанимать целый штат корректоров и редакторов. За это государство платит издательствам", - подчеркнула министр Гульмира Кудайбердиева.



Как после апробации книг в 56 школах учителя не смогли заметить столько ошибок? Как их не разглядели в КАО, министерстве, редакторы издательств? Всеобщая ли это безграмотность или просто халатный подход? Тут корректор не дочитал, там страничку пропустил, а где-то редактор не досмотрел?



Я думаю, что все-таки это халатность. Издательства должны были очень серьезно отработать вместе с экспертами. И те, и другие сделали это не очень хорошо. Но мне кажется, важнее теперь не столько наказывать, сколько исправлять.

Лариса Марченко



Не стыдно...



Стыдно ли министерству за то, какие книги оказались в распоряжении наших школ?



"В ведомстве понимают свою ответственность. Важно понять, как исправить это все. Поэтому просто сидеть и стыдиться... Надо работать над этим, и мы работаем", - ответила министр 24.kg.



Гульмира Кудайбердиева попросила подойти к вопросу конструктивно. "Проблема возникла не сегодня и не вчера. Она существует каждый год. Ежегодно мы издаем 3-4 наименования учебников, на это из бюджета выделяется 120 миллионов сомов. И ошибки - это системная проблема, которую нужно решать", - сказала она.



Почему нельзя перенять лучший зарубежный опыт и адаптировать какие-то учебники под Кыргызстан? Во-первых, это недешево, отмечают в министерстве.



Адаптация одного учебника, предположим, российского, обошлась бы нам в 350 рублей. А учебник, издаваемый в Кыргызстане, обходится примерно в 100 сомов.

Гульмира Кудайбердиева



"Но дело даже не в ценовой политике. Нашей независимости уже почти 30 лет, и мы должны работать над своими учебниками. Это наш национальный контент. Плюс учебники выполняют воспитательную функцию. Однако уровень подготовки отечественных авторов - это еще одна серьезная проблема. Но динамика положительная есть. Группы авторов готовят достаточно качественные учебники, к примеру, по кыргызскому и русскому языкам. Надо работать над обучением авторов", - подчеркнула министр.



Новые правила на будущее



Что предлагает Минобразования для исправления ситуации? Повысить прозрачность процесса отбора и апробации учебника. Уже разработано новое Положение о конкурсе учебников.



Впервые за годы независимости разработано полноценное Положение об апробации учебников. Рукописи начнут проверять на плагиат.



А что делали последние 27 лет? Непонятно.



На апробацию планируют направлять две рукописи, чтобы определить, какая из них является лучшей. Кроме того, предлагают выбирать школы только Бишкека и Чуйской области, чтобы эксперты могли постоянно контактировать с учителями.



"Мы уже формируем базу данных квалифицированных педагогов. Будет предусмотрена их ответственность. Но, конечно, нужно решать вопрос и оплаты их труда", - рассказала журналистам глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева.



Усиливается ответственность экспертов, которые теперь будут не только проводить анализ учебников до апробации, но и сопровождать этот процесс совместно с издательствами.



Минобразования предоставит каждому учителю, проводящему апробацию, ноутбук с постоянным доступом к интернету.



После каждого урока педагог будет заполнять электронный дневник с замечаниями и предложениями по доработке рукописи. Будет составляться черный список недобросовестных экспертов. Если специалист дважды дал заключение, несоответствующее сказанному учителем, то привлекаться к работе он больше не будет. Предусмотрено в этом случае и материальное наказание. Третья часть гонорара эксперту будет выдаваться только тогда, если его заключение и сказанное учителем совпадают.



Новые требования к конкурсу учебников будут использованы уже в этом году для отбора книг для 7-9-х классов.



Министерство также намерено разместить учебники, отобранные для апробации, в открытом доступе, чтобы высказать свои мнения и предложения по их улучшению могли педагоги, родители школьников и сами ученики.



...А тем временем наши дети продолжают заниматься по учебникам с ошибками. Пока издательства не заменят их на новые. Когда это произойдет, точно неизвестно.



Анастасия БЕНГАРД