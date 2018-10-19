 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судьба... Мисс Калифорния Яну Лаврентьеву задавили на шоссе из-за тесных туфельСудьба... "Мисс Калифорния" Яну Лаврентьеву задавили на шоссе из-за тесных туфель
00:06 21.10.2018

Королеву красоты Яну Лаврентьеву сбили насмерть, когда она снимала туфли

Трагедия произошла в США

В Лос-Анджелесе водитель джипа сбил королеву красоты Калифорнии, 30-летнюю модель и мать двоих детей Яну Лаврентьеву, которая остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобные туфли. Во время столкновения на светофоре еще горел зеленый, пишет The Sun.

Сообщается, что трагедия случилась 13 октября. ЧП произошло около 12 часов ночи на пешеходном переходе в городском районе Энсино. Лаврентьева вместе с подругами и супругом Евгением вышли из ресторана и пошли через дорогу, чтобы зайти за кофе.

Девушка с друзьями пересекала проезжую часть по переходу. В какой-то момент она остановилась на середине дороги, чтобы снять неудобную обувь. По словам очевидцев, зеленый сигнал светофора должен был гореть еще 18 секунд, как вдруг девушку сбил внедорожник Toyota 4-Runner, который ехал с превышением скорости. После чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Лаврентьева была доставлена в больницу в критическом состоянии, где позднее скончалась.

В настоящее время полицейские изучают запись с камер наружного наблюдения, чтобы найти нарушителя.

Источник - МК
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