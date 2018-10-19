Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду

00:19 21.10.2018

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.



Мы будем ходить еженедельно в один и тот же супермаркет и отслеживать цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, почему, какие и сколько продуктов попало в нашу корзину.



Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.



В утвержденный норматив входят хлебопродукты - 9 килограммов, мясо - 5 килограммов, картофель - 8,2 килограмма, овощи - 9 килограммов, фрукты и ягоды - 10 килограммов, сахар - 2 килограмма, молоко - 17 литров, растительное масло - 1 литр, яйца - 4 штуки, рыба и рыбопродукты - 100 граммов, чай - 200 граммов.



Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.



Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.



К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей - лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА