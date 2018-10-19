 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
13:38 21.10.2018

Неформальная встреча президентов России, Узбекистана и Казахстана состоялась в городе Сарыагаш. Изначально эти переговоры не анонсировались. Уже после визита в Кремле рассказали о деталях поездки Путина

Президенты Казахстана, России и Узбекистана Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана, сообщает местное издание gazeta.uz.

В соседнюю страну для встречи с Назарбаевым Мирзиеев и Путин, по данным издания, прибыли после завершения официального визита президента России в Узбекистан. В ходе встречи главы государств, как рассказали в пресс-службе президента Казахстана, "обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", а также затронули вопросы взаимодействия стран в рамках СНГ и других международных организаций.

Позже эту информацию подтвердили и в Кремле (изначально визит Путина в Сарыагаш не анонсировался). Президенты, как указывается на сайте главы государства, обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.

"Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу [19 октября]", - пояснил позже журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Официальный визит Путина в Узбекистан состоялся 19 октября. В Ташкенте президент России встретился с Мирзиеевым. Позже стороны подписали пакет документов о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной, образовательной и социально-трудовой сферах.

Источник - РБК
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