Китайский крупнейший самолет-амфибия AG600 "Куньлун" совершил первый взлет с воды (видео)

16:01 21.10.2018

Разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия AG600 в субботу успешно совершил свой первый взлет с водной поверхности и приводнение в городе Цзинмэнь /пров. Хубэй, Центральный Китай/.



Согласно проекту, AG600 под кодовым названием "Куньлун" является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. Свой первый полет он совершил в декабре 2017 года.



Около 8:51 утра самолет взлетел с поверхности водохранилища около аэропорта Чжанхэ г. Цзинмэнь под командованием капитана Чжао Шэна и его экипажа. Он мягко и устойчиво приземлился на воду после 14-минутного полета.









AG600, крупномасштабный гражданский самолет специального назначения, гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации и сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций на воде. Данная модель стала третьей в "семье больших самолетов", включая тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 /"Юнь-20"/ и крупногабаритный пассажирский самолет С919.



Разработанный Aviation Industry Corporation of China, самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями отечественной разработки и имеет габариты Boeing 737. Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны.



Самолет предназначен для взлета и посадки на суше и на воде. Нижняя часть корпуса самолета спроектирована в виде "V" для улучшения его противоволновой способности.



Во время использования для того, чтобы помочь потушить лесной пожар, он способен собирать 12 тонн воды за один раз и совершать несколько полетов для забора воды.



Самолет способен выполнять морские спасательные операции в сложных метеорологических условиях и выдерживать волны высотой до двух метров. Он способен перевозить 50 человек во время морской поисково-спасательной миссии, а также оказывать поддержку в морском мониторинге и проведении патруля безопасности в Китае.