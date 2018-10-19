Соединенные Штаты Империи: Мы приближаемся к своему концу, - Джон Фримэн

00:05 22.10.2018

Американский писатель о том, что уже ничего нельзя изменить



Джон Фримэн



Сейчас мы приближаемся к концу. Вы это чувствуете? Я - да. Это в новостях, на улицах и у вас на лице - ежедневно. Ничего наладить уже нельзя, даже если бы вы этого захотели.



Где когда-то были цивильные дебаты в суде общественного мнения, сейчас мы имеем цензуру, монополию, крики, оскорбления, демонизацию (и, наконец, применение силы с целью заткнуть рот оппозиции. Назад уже не повернуть. Политические крайности отправляются на войну, и вы будете втянуты в нее, даже если вы считаете себя вне политики.



В истории существуют великие поворотные точки, и мы достигли одной из них. Соединенные Штаты, разрываемые тысячью групп интересов, раздираемые смутными агентствами, опьяненными чрезмерными властными полномочиями, дочиста ограбленные олигархами (robbed blind by oligarchs) и их предательскими прихвостнями и обезглавленные в результате легкомысленно развязанных войн, наконец, пришли к точке, где всерьез начинается конец. Центр не удерживается… на самом деле, центр уже даже невозможно себе и представить. Мы - нация-шизофреник; нация, не связанная никакими общественными нормами, не удерживаемая никакой религией, не обладающая общим пониманием истории, мифов, языка, искусства, философии, музыки или культуры; нация, на всех парах мчащаяся к неопределенному будущему; нация, подпитываемая ничем, кроме легких денег, надменности и просто импульсом.



Наступает время, когда необходимо принимать тяжелые решения… Когда уже более невозможно довольно стоять в сторонке потому, что у ворот стоят варвары. В самом деле, они уже здесь и зачастую они целиком выглядят как оторванные от своих корней, раздираемые противоречиями, но, все равно, агрессивные и драчливые сограждане-американцы, уверенные только в одном - в том, что они обладают "правами", даже если они не в состоянии сформулировать хоть одно связное предложение, точно объясняющее, что гарантируют эти права или как они возникли. Но, с их точки зрения, видите ли, в этом и нет нужды. Все, что им нужно, так это "голос" и членство в утвержденном классе жертв, позволяющее им обогащаться за счет других. Если вы себе сейчас думаете, что это описание не про вас, то знаете что? Весь юмор в том, что тогда вам придется платить по счетам… "Другие" это вы.



Хотя, на самом деле - кто будет винить фаворитов, когда элиты тоже запустили свои руки в чужие кошельки? Фактически, они еще более враждебны по отношению к рассудительному дискурсу, чем движение "Черные жизни имеют значение", "Оккупируй Уолл-Стрит" или Антифа. Отметьте для себя полное расплавление привилегированных классов, когда президент Трамп в мягкой форме предположил, что, возможно, нашему "разведывательному сообществу" и не стоит доверять. Что, в конце концов, представляет собой трезвую оценку, если посмотреть на послужной список ЦРУ, ФБР, АНБ (NSA), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия, а также многих других агентств типа Штази. Сожжение полицейских автомобилей или разгон сторонников Трампа кажутся какой-то банальностью в сравнении с плачем и скрежетом зубовным седого старого вампира "электронной разведки", которого вытаскивают на свет. Тем не менее, Трамп не загоняет в сердце этого вампира осиновый кол, да и никто в данный момент, кажется, этого сделать не в состоянии. И в этом все дело. Мы идем на автопилоте, несемся навстречу скале. Но, кажется, мало кто замечает, что наше не такое далекое будущее включает в себя банкротство, тоталитаризм и/или ядерное уничтожение. И хотя большинство из нас даже не сможет вспомнить название группы, мы, тем не менее, уверенно напеваем текст песни группы: "Живите сегодня, и не беспокойтесь о дне завтрашнем".



Министерство "обороны", министерство "внутренней безопасности", крупные фармацевтические корпорации, крупные образовательные фирмы, группы защиты гражданских прав, черные, индейцы, евреи, "глубинное государство", государственные чиновники, профсоюзы, неоконсерваторы, популисты, христианские фундаменталисты, атеисты, противники абортов, защитники права на смерть, "зеленые", юристы, гомосексуалисты, женщины, "дети нулевых", бэйби-бумеры, "синие воротнички"/"белые воротнички", незаконные иммигранты… список можно продолжать и продолжать. Но суть в том, что уже длительное время невозможно согласовать и примирить противоборствующие повестки дня этих разрозненных групп. Отличие сегодняшнего дня состоит в том, что мы де-факто находимся в состоянии войны друг с другом. А является ли это войной слов или фактическими боевыми действиями в данный момент значения не имеет. Значение имеет то, что мы друг с другом уже не общаемся. А когда это происходит, то одна сторона с легкостью демонизирует другую. Насилие всегда следует за невежеством.



Я пишу эти строки в баре венской гостиницы. Я видел своими собственными глазами, как Европа потонула в потоке враждебно настроенных чужестранцев, ставящих своей целью уничтожение Старого Христианского Мира. Тем не менее, у меня есть некоторая надежда на восточноевропейские страны потому, что они, наконец, признали эту опасность и работают над тем, чтобы нейтрализовать ее. Недовольные всем иностранцы никогда не могут быть успешно интегрированы в цивилизованное общество потому, что они даже и не пытаются это сделать. Вместо этого они пытаются завоевать и покорить своих хозяев. И хотя наши собственные недовольства носят, в основном, внутренний характер, наша ситуация намного сложнее, чем в Старой Европе, потому что наши собственные "захватчики" глубоко у нас укоренены и находятся здесь десятилетиями - вплоть до высших эшелонов власти. И было бы глупо ожидать, что враждующие культуры внутри нашей страны смогут взаимодействовать друг с другом без того, чтобы разорвать нашу республику. На самом-то деле, та республика уже давно умерла, и ее заменила метастазирующая масса аморфного человечества, называемая Американской Империей. Она ведет войну сама с собой и сама себя поглощает изнутри.



Когда-то давным-давно мы знали, что как американский гражданин каждый из нас несет огромную ответственность. От нас ожидалось, что мы будем напряженно трудиться, по-честному играть, поступать с другим так, как хотим, чтобы они поступали с нами, и служили своей стране, когда нас к этому призовут. Сегодня же мы не говорим о долге, кроме как о лозунге, предназначение которого продвигать войну. Зато мы, конечно же, говорим о выгоде для себя и для нашей "группы". Мы потерпим неудачу из-за собственной жадности и корыстолюбия. Соединенные Штаты Империи просто стали слишком большими, слишком разнообразными и слишком "исключительными", чтобы они смогли выжить.



Источник: Roads Less Traveled.

Автор: Джон Фримэн - John Freeman - американский писатель. Живет в Нью-Йорке.

Перевод Сергея Духанова.