Ливийская "революция" никак не успокоится, - Р.Мустафин

00:06 22.10.2018

8-я годовщина гибели Каддафи совпала с очередным обострением обстановки в Триполи



Равиль Зиннатуллович Мустафин

журналист-международник



События, случайно совпавшие с 8-й годовщиной со дня гибели Каддафи, как нельзя более контрастно иллюстрируют некоторые из наиболее значимых "достижений" ливийской "революции". Вот лишь некоторые из них.



Совершенное скорее всего из кровной мести убийство командира так называемой Революционной бригады Триполи (РБТ) Хейри аль-Ханкура грозит взорвать с большим трудом достигнутое в Триполи перемирие между наиболее влиятельными криминальными группировками.



Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) "сильный человек" Халифа Хафтар, тайно сформировавший 10 новых бригад и обещавший двинуть их на Триполи, чтобы выполнить конституционный долг и обеспечить проведение безопасных президентских и парламентских выборов, запланированных на декабрь, теперь готовится выступить еще и на юг страны, чтобы очистить этот регион от отрядов суданцев и чадцев, оппозиционных группировок и криминальных банд.



При зачистке освобожденной от джихадистов еще летом Дерны обнаружились целые полчища прятавшихся в развалинах и подвалах главарей террористов, от "Аль-Каиды" и "Исламского государства" до "Братьев-мусульман" (все три организации запрещены в РФ).



Египтяне в Каире без особого успеха проводят уже седьмой раунд переговоров между рассеянными по разным военно-политическим "квартирам" ливийскими военными, пытаясь их если не сплотить, то хоть как-то привести к общему знаменателю, и при этом требуют от Хафтара выдать арестованного в той же Дерне его мухабаратом (контрразведкой) Хишама аш-Шмауи (он же Абу Омар аль-Мухагир), заочно приговоренного в Каире к смертной казни. На совести бывшего 40-летнего египетского офицера-спецназовца одни из наиболее кровавых и резонансных преступлений, в результате которых на Синае, в провинции Минья и других местах, убиты десятки египетских пограничников, полицейских, простых египтян.



Перечисленные выше события не что-то из ряда вон выходящее – обычные вести, что-то вроде новостного фона, вполне привычного для сегодняшней Ливии, повторяющегося изо в дня день, из месяца в месяц, как по наезженной пластинке, на протяжении вот уже восьми лет. И особых надежд на то, что в ближайшей и даже в более отдаленной перспективе удастся вырваться из хаоса, покончить с такими "революционными достижениями", как раздробленность страны, утрата ею центральной власти, экономическая разруха, разгул преступности и прочие беды, пока не наблюдается.



Даже у автора поэтапного плана урегулирования ливийского кризиса, спецпредставителя генерального секретаря ООН Гасана Саламе первоначальный оптимизм постепенно сменился большими сомнениями. Не говоря уже о других европейских политиках, неспособных выработать общую точку зрения. Одни европейцы сегодня выступают за проведение парламентских и президентских выборов, как и планировалось, в декабре, другие убеждены, что надо выждать, пока страсти немного улягутся после сотрясавших Триполи в августе-сентябре боев между криминальными группировками. Вместе с "линией партии", то есть основных зарубежных спонсоров, часто колеблется и позиция ливийских подшефных. Беда вся в том, что кровопролитие в любой момент может возобновиться между теми же группировками или вспыхнуть в других местах уже с участием других действующих лиц.



На этот случай правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа приступило к выполнению разработанного плана безопасности в Триполи, согласно которому милицейские группировки вместе с тяжелыми вооружениями должны быть выведены из города, в первую очередь из густонаселенных районов, и их позиции переданы армейским частям. Кое-где "милиционеры" действительно начали медленный и осторожный отход. Однако представляется весьма сомнительным, что фактически оккупировавшие центральные районы Триполи группировки окончательно откажутся от своих стратегических позиций. Слишком велик соблазн у их конкурентов сразу же занять освободившиеся территории.



Как ни странно, "тихим добрым словом" Каддафи сегодня вспоминают не только сторонники, тем более миллионы простых ливийцев, лишившиеся благополучной и безопасной жизни, но и его противники. На Западе понимают, что совершили ошибку и даже признаются в этом, правда предпочитая все же перекладывать – во многом справедливо – ответственность на соседей, как это делают, например, итальянцы в отношении французов. Свергнув Каддафи и разрушив страну, Запад открыл шлюзы, через которые в Европу хлынул поток мигрантов из Африки.



Кое-как европейцы смогли договориться между собой о создании за пределами Старого Света центров, где будут содержаться беженцы до тех пор, пока по каждому из них не будет принято решение: давать добро на въезд или завернуть назад в Африку. Но что толку от таких договоренностей, если североафриканские страны вовсе не горят желанием строить такие центры у себя. На днях министр иностранных дел в правительстве Сараджа Мухаммел Саяла заявил, что Ливия выступает против такой затеи.



Сложить ливийский пазл можно только совместными усилиями, обязательно с участием России, тем более что Москва выступает в поддержку Схиратских соглашений, очевидно, далеко не идеальных для урегулирования кризиса. И у нашей страны имеются многие точки соприкосновения с европейцами. Недавний визит в РФ Маттео Сальвини, вице-премьера Италии, страны, на которую приходится основное давление беженцев, может быть тому подтверждением.



К сожалению, многие в Европе по-прежнему косо смотрят на Россию, подозревая ее в коварных планах обойти европейцев. Последний тому пример – недавний информационный вброс британской Sun по поводу того, что Москва якобы точно так же, как в Сирии, разместила свой воинский контингент на территории Ливии, заняв сразу несколько военных баз.