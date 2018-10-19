Судный день Израиля. Причины и итоги арабо-израильской войны 1973 года, - А.Храмчихин

08:57 22.10.2018 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

19 окт. 18



Октябрьская война 1973 года, которую в Израиле называют войной Судного дня (по названию еврейского религиозного праздника, в день которого она началась), стала последней на сегодняшний день "полноценной" арабо-израильской войной и, видимо, наиболее интересной после 1945 года классической войной, "Второй мировой с ракетами" (вьетнамская к таковым не относилась). Потом, конечно, были ирано-иракская, эфиопско-эритрейская, ряд других как бы классических войн, но уж слишком примитивны были воюющие стороны и их действия. А вот в Октябрьской войне не только евреи, но и, впервые, арабы воевали хорошо, "на высшем уровне". До сих пор в этой войне есть что изучать не только с чисто исторической точки зрения.



СИЛЫ СТОРОН



Вооруженные силы Израиля к октябрю 1973 года имели в своем составе 32 танковые и механизированные, по 4 воздушно-десантные и артиллерийские бригады, до 2 тыс. танков, до 4 тыс. БТР, около 1 тыс. орудий и минометов. В ВВС имелось до 400 боевых самолетов, в том числе не менее 100 F-4 "Фантом", не менее 150 А-4 "Скайхок", более 50 "Миражей". ВМС состояли из 2 подводных лодок, 12 ракетных и около 40 сторожевых катеров.



Кроме того, Израиль отгородился от арабов мощными укрепленными линиями. Главной была, разумеется, линия Бар-Лева вдоль всего восточного (азиатского) берега Суэцкого канала. Глубина обороны на ней составляла 30–50 км. В первой линии было 33 опорных пункта (в каждом взвод пехоты и взвод танков) шириной 150–300 и глубиной 200 м, расстояния между пунктами – 6–10 км. Имелось 100 бетонных укрытий.



На основных направлениях на 1 км фронта приходилось 10–12 танков и 5–6 противотанковых средств. Высота песчаного вала составляла 8–20 м, протяженность – 160 км. Между первой и второй линиями проходила рокадная дорога, по которой патрулировало не менее 4 танковых рот. Вторая линия находилась на расстоянии 7–10 км от первой, включала ротные опорные пункты. В первом и втором эшелонах имелось по 3 бригады. И это притом, что сам канал имел ширину 160–220 м и глубину свыше 15 м, то есть представлял собой серьезнейшую преграду. Была построена укрепленная линия глубиной 12–20 км и шириной 75 км и на Голанских высотах, против Сирии.



ВС Египта имели 12 дивизий и 20 бригад, до 100 ПУ баллистических ракет, до 2,5 тыс. танков, примерно столько же БМП и БТР, более 2 тыс. орудий, минометов и РСЗО, до 2,5 тыс. ПТРК, более 500 ЗРК, до 2 тыс. ПЗРК и до 3 тыс. зенитных орудий. В ВВС имелось до 600 боевых самолетов, в том числе 18 бомбардировщиков Ту-16 и 30 Ил-28, 210 истребителей МиГ-21, более 100 штурмовиков Су-7. В составе ВМС было 12 ПЛ, 5 эсминцев, 3 фрегата, 19 ракетных катеров (8 проекта 205, 11 проектов 183Р), более 40 торпедных и сторожевых катеров.



У Сирии было 5 дивизий и до 20 бригад, до 20 ПУ баллистических ракет, 1,5–2 тыс. танков, до 1,5 тыс. БМП и БТР, 1 тыс. орудий, минометов и РСЗО, 2,8 тыс. ПТРК, 360 ЗРК, 1 тыс. ПЗРК, около 2 тыс. зенитных орудий. В ВВС было около 300 боевых самолетов, в том числе 110–180 МиГ-21 и не менее 40 Су-7. В ВМС имелось 9 ракетных (3 проекта 205, 6 проекта 183Р), около 20 сторожевых и торпедных катеров.



Некоторое участие в боевых действиях принимали другие арабские страны. Еще в августе двумя большими десантными кораблями (БДК) советской 5-й оперативной (Средиземноморской) эскадры в Сирию была переброшена марокканская пехотная бригада. Алжир отправил в Египет 48 боевых самолетов (23 МиГ-17, 13 МиГ-21, 12 Су-7). Уже в ходе войны на сирийском фронте в боях приняли участие войска Ирака (по 300 танков и БТР, 54 орудия) и Иордании (150 танков, 200 БТР, 36 орудий).



СОВЕТНИКИ – НА ВЫХОД!



В 1972 году египетский президент Садат выслал из страны советские войска и военных советников, поскольку решил, что вернуть Синайский полуостров он сможет, лишь "поменяв лагерь" (как выяснилось, он оказался прав). Тем не менее военно-техническое сотрудничество с СССР прекращено не было, поскольку Садат хотел примириться с Израилем и США с позиции силы, захватив хотя бы часть спорного полуострова. Без советской помощи сделать это было невозможно.



Подготовка наступательной операции была для Египта серьезной проблемой, в первую очередь из-за сложности сохранения секретности. Евреи очень хорошо понимали менталитет арабов (собственно, еврейский и арабский менталитеты во многом близки), поэтому скупили в Египте и Сирии огромное количество агентуры, в том числе весьма высокопоставленной. Отсутствие внезапности делало для арабов даже частичный успех невозможным. Тем не менее на этот раз все получилось. До самого последнего дня лишь несколько высших военных и политических руководителей в Египте и Сирии знали о предстоящем начале войны. В Египте с 1971 года по несколько раз в год проводились крупномасштабные учения в районе канала, что постепенно усыпило бдительность израильтян. В 1973 году также было проведено несколько таких учений с частичной мобилизацией резервистов. Только в отличие от предыдущих лет после учений они не распускались по домам. Таким образом, Египет сумел незаметно для израильской агентуры провести полную мобилизацию и развертывание группировки у канала.



Египетская группировка состояла из двух армий. 2-я (северная) имела в своем составе 2, 16, 18-ю пехотные и 21-ю бронетанковую дивизии, 3-я (южная) – 7 и 19-ю пехотные, 4-ю бронетанковую дивизии. Каждой пехотной дивизии была придана бронетанковая бригада. Прикрывали группировку 8 зенитно-ракетных бригад (54 дивизиона ЗРК С-75, С-125 и "Квадрат"). Им противостояли израильские силы, эквивалентные трем дивизиям с 280 танками, их потенциал значительно усиливался наличием линии Бар-Лева.



"БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ"



Наступление арабов было приурочено к тому самому Судному дню, еврейскому празднику Йом-Кипур, то есть 6 октября 1973 года. При этом операция начиналась не ночью и не утром, как принято в большинстве случаев, а в 14.00, когда солнце уже переходило на запад и начинало светить в глаза израильтянам. Правда, на Голанских высотах ситуация была обратной – солнце начинало светить в глаза как раз сирийцам. Но положение Сирии в ее коалиции с Египтом было откровенно подчиненным, поэтому положение солнца относительно "братьев по оружию" никого в Каире не волновало.



К вечеру 5 октября в Тель-Авиве поняли, что, похоже, завтра начнется война. В 6 утра 6 октября было принято решение о всеобщей мобилизации. Ее механизм в Израиле отработан до полного автоматизма, но в данном случае времени оставалось слишком мало. При этом египетские солдаты и даже почти все офицеры были уверены, что им предстоят очередные учения. Лишь утром 6 октября командиры частей вскрыли секретные пакеты и узнали, что до войны осталось несколько часов.



Начавшаяся в 14.00 египетская артподготовка длилась 53 минуты, за это время 2 тыс. стволов орудий и РСЗО выпустили более 3 тыс. т боеприпасов (интенсивность огня составляла 175 выстрелов в секунду). За это время египтяне навели 10 понтонных мостов, а мощные водометы в 70 местах пробили песчаный вал линии Бар-Лева. Форсирование канала первыми египетскими подразделениями началось в 14.15, а к 17.30 на азиатском берегу канала находилось 32 тыс. египтян и до 200 танков. К этому моменту действовали 8 понтонных мостов для тяжелой техники, 4 для пехоты, а также 31 паром.



Попытки израильских ВВС атаковать переправы наткнулись на мощнейший "зонтик" египетской ПВО, поэтому привели лишь к значительным потерям в самолетах почти без результатов. Правда, вертолетный десант, высаженный египтянами в глубине Синая для захвата горных перевалов, был уничтожен израильтянами, но это само по себе мало что изменило. Планируя операцию, египетское командование считало, что при форсировании канала их войска потеряют до 25 тыс. человек убитыми, реальные же потери составили всего 208 человек. В целом форсирование египетской армией Суэцкого канала 6 октября 1973 года можно считать наиболее выдающейся отдельной военной операцией за весь период от окончания Второй мировой войны до наших дней.



На сирийском фронте все получилось не так прекрасно для арабов. Как было сказано выше, Дамаск оказался вынужден подчиняться планам Каира, хотя был гораздо хуже готов к войне и совершенно в ней не заинтересован. К тому же при всем желании сирийцы не могли продемонстрировать такого великолепия, как египтяне при форсировании канала. Им приходилось просто тупо выдавливать израильтян массой с их позиций на Голанских высотах, из-за узости фронта и сложности рельефа не было даже возможности для каких-либо обходных маневров.



Сирийская армия имела на Голанских высотах 5, 7 и 9-ю пехотные дивизии в первом эшелоне, 1 и 3-ю бронетанковые дивизии во втором. Район между Голанскими высотами и столицей прикрывали 7 зенитно-ракетных бригад. Со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) оборону держали 7 и 188-я бронетанковые бригады, за ними находилась 136-я механизированная дивизия.



В самом начале наступления сирийский вертолетный десант занял гору Хермон, захватив там несколько израильских РЛС и центр радиоэлектронной разведки, что доставило искреннюю радость советским военным советникам. После этого сирийские соединения начали пробиваться сквозь укрепленные израильские позиции.



Вечером 6 октября 1 израильский сторожевой и 4 ракетных катера нанесли тяжелое поражение сирийским ВМС у их главной базы Латакия, потопив 1 торпедный (проект 123К) и 3 ракетных (1 проекта 205, 2 проекта 183Р) катера и тральщик проекта 254. Тем не менее в целом инициативой на обоих фронтах полностью владели арабы. Израильские ВВС потеряли за первый день войны 30 самолетов только от наземной ПВО.



ИЗРАИЛЬТЯНЕ КОНТРАТАКУЮТ



7 октября израильские войска начали яростные контратаки с целью восстановить положение и сбросить египтян в канал, а ВВС еще более яростно бомбили переправы. Однако даже прямые попадания в понтонные мосты фатальными не были, ибо египтяне быстро заменяли поврежденные секции. На суше израильские танки атаковали почти без поддержки пехоты, из-за чего несли огромные потери от ПТРК "Малютка" и РПГ-7, которые у египетской пехоты имелись в неограниченных количествах. За день израильтяне потеряли не менее 200 танков, египтяне – 67. Египетские войска продолжали переправу через канал и разгром изолированных укрепленных пунктов линии Бар-Лева.



На Голанских высотах сирийские войска продолжали выдавливание израильских войск с их позиций. ЦАХАЛ ввел в бой сразу четыре дополнительные бригады (14, 17, 19, 79-ю), но наступления сирийцев это не остановило. 188-я бригада была почти разгромлена, ее командир погиб. То же самое продолжалось 8 октября. Евреи потеряли на Синае в бесплодных контратаках еще до 100 танков, потери их ВВС над каналом с начала войны достигли уже 50 самолетов, а общие – не менее 80. На Голанских высотах сирийцы продолжали отодвигать израильтян к их западному обрыву. 9 октября на Синае ЦАХАЛ потерял еще до 80 танков, была полностью разгромлена 190-я танковая бригада, ее командир попал в плен. Впрочем, египтяне также потеряли до 80 танков. На Голанских высотах 7 и 188-я израильские бригады практически прекратили свое существование, их суммарные потери с начала боев превысили 200 танков. Не намного меньше потеряли другие бригады ЦАХАЛ, вводимые здесь в бой для спасения ситуации. Правда, сирийцы к этому моменту потеряли уже более 500 танков.



10 октября наступательный порыв египтян на Синае резко снизился, а к 11 октября полностью иссяк. Садат даже перевыполнил предвоенный план. Он надеялся ценой огромных потерь захватить хотя бы небольшой плацдарм на восточном берегу канала, на самом же деле получились большие плацдармы с мощными группировками на них, а ЦАХАЛ понес в боях с египетской армией серьезные потери в танках и авиации. Наступать дальше у египетского президента не было никакого интереса. Поэтому египтяне даже не удосужились сделать совершенно необходимое действие – соединить плацдармы 2 и 3-й армий, разделенные Большим Горьким озером. Вскоре это сыграло для них фатальную роль.



В Тель-Авиве поняли, что египтяне больше атаковать не хотят. После этого главным фронтом для них стал сирийский. ЦАХАЛ на некоторых участках был отодвинут к самому обрыву Голанских высот. Если бы сирийцам удалось сбросить с них евреев, подняться обратно было бы почти невозможно. Даже в 1967 году их штурм очень дорого обошелся израильтянам, хотя тогда сирийская армия была несравненно слабее, чем в 1973 году, а Египет и Иордания к моменту начала штурма были уже полностью разгромлены. Сирийцы же в случае захвата высот получали прямой доступ в самые населенные северные районы Израиля, а также могли бы вести артиллерийские обстрелы этих районов. Поэтому северная группировка ЦАХАЛ была доведена до 3 дивизий и 6 бригад. 10 октября евреи восстановили положение на начало войны, а 11 октября начали наступление на Дамаск. Вечером 10 октября израильские ракетные катера практически добили сирийские ВМС в Латакии, потопив еще 2 ракетных катера (1 проекта 205, 1 проекта 183Р) и уничтожив большую часть запасов топлива. 12 октября в бой против ЦАХАЛ вступила 3-я бронетанковая бригада ВС Ирака, однако была быстро разгромлена, потеряв 80 танков (Израиль – ни одного).



Против сирийцев воевать было гораздо сложнее. Продвижение ЦАХАЛ шло очень медленно и сопровождалось огромными потерями. Тем не менее к концу дня 13 октября израильским солдатам оставалось пройти до сирийской столицы всего 30 км. В связи с этим египетское "стояние на канале" начинало выглядеть как прямое предательство (коим, в общем-то, и являлось – Садат цинично подставил Сирию под разгром ради своих политических целей, не имевших ничего общего с интересами Дамаска).



Поскольку война пока продолжалась, совсем игнорировать интересы Сирии египетский президент все же не мог. Поэтому утром 14 октября египетские войска начали наступление сразу по всему фронту на Синае. Из этого наступления получилось танковое сражение, которое считается вторым по масштабам в истории войн после битвы под Прохоровкой (или третьим, если учитывать еще и Луцк–Дубно–Броды). Закончилось оно плачевно для египтян – они потеряли 264 танка и до 200 БТР, Израиль – не более 43 танков (возможно – всего 6). Египтяне выехали из-под "зонтика" своей ПВО, а также лишились непосредственной поддержки пехоты с ее "Малютками" и РПГ-7. В открытом маневренном бою "танки против танков" израильтяне имели заведомое превосходство за счет лучшей подготовки экипажей. Кроме того, над полем боя беспрепятственно работали вертолеты АН-1 "Кобра", на которые пришлось до трети потерь египтян в танках, у Египта подобных вертолетов в тот момент просто не было.



В этот же день заработал воздушный мост, по которому США начали перебрасывать Израилю технику для компенсации потерь. Поскольку ситуация не терпела отлагательства, американцы забирали ее прямо из собственных частей в Европе. Впрочем, мост из СССР в Египет и Сирию заработал еще раньше, причем и здесь техника поставлялась непосредственно из воинских частей.



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Израильская артиллерия ведет обстрел позиций

противника. Фото со страницы ЦРУ в Flickr

ЦАХАЛ ФОРСИРУЕТ КАНАЛ



Почувствовав перелом ситуации, израильское командование решило перехватить инициативу, форсировать Суэцкий канал, после чего окружить и уничтожить как минимум одну из египетских армий, а может быть, и обе.



ЦАХАЛ начал наступление днем 15 октября. Вечером две его бригады въехали прямо в центр расположения 16 и 21-й египетских дивизий, причем это произошло неожиданно как для евреев, так и для арабов. В результате случился хаотичный ночной бой, напоминавший, по свидетельствам его участников, Апокалипсис. Израильтяне потеряли 70–80 танков, египтяне – вдвое больше, сгорело также огромное количество другой техники с обеих сторон. Обе бригады ЦАХАЛ никуда дальше наступать не могли, но свою задачу они решили – отвлекли египтян от переправы. В ночь с 15 на 16 октября израильская воздушно-десантная бригада переправилась на западный берег канала в районе северной оконечности Большого Горького озера. В форсировании была задействована трофейная советская плавающая техника (7 танков ПТ-76, 8 БТР-50), что способствовало успеху мероприятия. Египтяне не придали особого значения случившемуся, считая переправу израильтян не более чем небольшой диверсией. Кроме того, на восточном берегу 16 и 21-я египетские дивизии продолжали битву с 143 и 162-й израильскими дивизиями, стороны несли огромные потери.



На сирийском фронте 16 октября в бой вступила 40-я бронетанковая бригада ВС Иордании, оснащенная танками "Центурион". Ее потери составили от 20 до 28 танков. Это поражение арабов, однако, позволило сирийцам перегруппировать 3-ю бронетанковую дивизию и нанести контрудар. Победы он не принес, но и наступление ЦАХАЛ выдохлось окончательно, слишком велики оказались потери. Штурмовать Дамаск израильское командование больше не хотело, поскольку для этого просто не было сил, к тому же могло дать крайне нежелательный политический эффект – вплоть до прямого вступления в войну СССР, о чем Москва предупреждала почти открыто. Главным фронтом вновь стал египетский.



Утром 17 октября израильская армия навела первый мост через канал, по которому войска двинулись на африканский берег, а там поехали на юг, уничтожая позиции египетских ЗРК и громя тылы 3-й армии. Только теперь египетское командование осознало, что на небольшую диверсию это непохоже, и стало лихорадочно предпринимать усилия для ликвидации переправы. 25-я бронетанковая бригада из состава 3-й армии была брошена на север, но в течение дня разгромлена двумя израильскими бригадами. К утру 18 октября на западном берегу канала оказались три израильские дивизии, число танков превысило 200. 19 октября ЦАХАЛ начал основное наступление на юг. К этому дню они уже уничтожили 15 дивизионов египетских ЗРК. Египетские контратаки были безуспешны.



21 октября израильские десантники вернули гору Хермон, но это был лишь локальный успех. "Второстепенные" сирийцы смогли успешно стабилизировать фронт, а вот триумфально начавшие войну египтяне заканчивали ее катастрофическим поражением (после войны израильские офицеры подтвердили, что сирийцы воевали лучше египтян, при том что обе арабские армии воевали несравненно лучше, чем в 1967 году). Теперь уже не Дамаск, а Каир оказался под угрозой израильского наступления, соответственно Москва угрожала направить дивизию ВДВ для защиты не сирийской, а египетской столицы.



Впрочем, части ЦАХАЛ шли не на запад, на Каир, а по-прежнему на юг. 23 октября они полностью окружили Суэц, тем самым окончательно отрезав от своих всю египетскую 3-ю армию. На следующий день они пытались штурмовать Суэц, но безуспешно. Не удалось разрезать и разгромить и саму 3-ю армию на восточном берегу канала.



24 октября на обоих фронтах огонь был прекращен, война закончилась.



ПОТЕРИ



Обсуждать потери сторон крайне сложно из-за того, что они обе склонны к безграничному вранью, которое никогда не признают, сколько бы лет ни прошло. Кроме того, потери сторон в Октябрьской войне иногда частично "смешиваются" с потерями в Шестидневной войне 1967 года. Тем не менее что-то установить все же можно.



Израиль признает потерю 2656 человек убитыми, из них 772 на сирийском фронте. Еще от 300 до 500 человек попали в плен, но после войны все пленные были возвращены.



Общее количество советских танков, принятых на вооружение израильской армией по итогам войн 1967 и 1973 годов, составило 444 единицы (более 350 Т-54/55, около 80 Т-62), из которых 7 Т-54/55 было потеряно в 1973 году (из числа захваченных в 1967 году). Кроме того, Израиль получил еще до 19 боеспособных ПТ-76, 10 БТР-152, 42 орудия М-46, 167 различных 122-мм орудий и 101 зенитное 61-К (но не вся эта артиллерия была принята на вооружение).



Впрочем, в отличие от Шестидневной войны в Октябрьской войне трофеи не вполне компенсировали потери ЦАХАЛ. Так, безвозвратные потери Израиля в танках составили 407 машин: 243 остались на территории противника (229 у Египта, 14 у Сирии), еще 164 не подлежали восстановлению. Интересно, что как минимум один М48, захваченный у ЦАХАЛ Египтом, был из числа трофеев, захваченных в 1967 году Израилем у Иордании. Было потеряно около 400 БТР и бронеавтомобилей, 25 артсистем (17 на египетском фронте, 8 на сирийском), в том числе 3 САУ М109 и 4 М107. Все три М109 были уничтожены в первый же день войны на Голанских высотах сирийскими танками.



Потери ВВС Израиля составили 53 А-4 (в том числе 3 учебно-боевых ТА-4), 32 F-4E, 12 "Мираж-3", 6 "Супер Мистер", 2 немецких легких транспортных самолета (1 Do-27, 1 Do-28), 5 вертолетов (2 S-65C, 3 Белл-205). ВМС, видимо, потеряли лишь один сторожевой катер. Арабские источники дают в разы большие потери ЦАХАЛ по технике всех классов, но доказательств не приводят.



Потери Египта составили от 5 до 15 тыс. человек убитыми и около 8,5 тыс. пленными, 807 танков (97 Т-62, 441 Т-55, 269 Т-54), до 60 БМП-1, не менее 10 БТР-50, сотни других БТР и артсистем, свыше 200 самолетов (в том числе до 120 МиГ-21) и 42 вертолета, 6 ракетных катеров (4 проекта 205, 2 проекта 183Р). Подавлено с воздуха и уничтожено сухопутными войсками ЦАХАЛ в общей сложности 32 зенитно-ракетных дивизиона. Как было сказано выше, на контролируемой египтянами территории остались 229 израильских танков ("Центурион", М60, М48), часть из которых – в боеспособном состоянии. Однако о принятии этих танков на вооружение египетской армией ничего не известно (возможно, они были переданы Иордании).



Сирия потеряла, по собственным данным, 1435 человек убитыми, 1269 пропавшими без вести (то есть реально тоже убитыми, всего таким образом 2704), 309 пленными, 1116 танков (не менее 240 Т-62, не менее 650 Т-54/55), БМП и БТР, 435 орудий, 13 зенитно-ракетных дивизионов (3 С-75, 5 С-125, 5 "Квадратов"), 168 самолетов, 5 ракетных (2 проекта 205, 3 проекта 183Р) и 1 торпедный (проект 123К) катер, 1 тральщик (проект 254). Израиль повышает сирийские потери до 3612 убитых, 370 пленных, 222 самолетов (из них 162 в воздушных боях, 7 от наземной ПВО). При этом надо заметить, что людские потери сирийцев гораздо ниже, чем у египтян, хотя на их фронте в отличие от египетского не было никаких пауз.



Алжир потерял 1 МиГ-21 и 1 Су-7, Ирак – 157 танков Т-54 и 21 самолет (в том числе 14 МиГ-21).



Израильские "Фантомы" сбили до 115 арабских самолетов при собственных потерях не менее 41. МиГ-21 сбили, по арабским данным, 144 израильских самолета, хотя сами израильтяне признают не более 5. Реальные успехи этих советских истребителей, видимо, составляют 30–40 сбитых самолетов противника при собственных потерях от 101 до 184.



"Большие" ЗРК советского производства (С-75, С-125, "Квадрат") сбили от 46 до 155 самолетов ВВС Израиля. На ПЗРК "Стрела-2" приходится от 7 до 18 сбитых самолетов, на ЗСУ-23-4 "Шилка" – от 11 до 31. Израильские ЗРК "Хок" (американского производства) сбили от 10 до 17 арабских самолетов.



Садат добился своего – с позиции силы он примирился с Израилем и США, за что получил назад все оккупированные территории. За это в день празднования 9-й годовщины триумфа 6 октября его убили военнослужащие собственной армии. Сирия провела ненужную ей войну без триумфов, но и без катастроф, за что не получила ничего. Израиль, одержав тяжелейшую победу, сделал большой шаг в сторону нынешней ползучей и вялотекущей капитуляции. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540187820

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