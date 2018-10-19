Кыргызстан и Узбекистан договорились о границе на спорном Шахимарданском участке

09:12 22.10.2018

Узаконен очередной участок кыргызско-узбекской границы



15-21 октября в ходе переговоров рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана в г. Намангане узаконены два участка границы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) в понедельник.



"В ходе встречи сторонами, с учетом интересов двух стран, описан участок Шахимардан в пределах Ферганской области, пограничный с Баткенской областью Кыргызстана, а также часть участка Кандиен-Булок Наманганской области, пограничный с Жалал-Абадской областью Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Узбекистана.



По результатам переговоров подписан протокол.



"Встреча прошла в традиционном духе дружбы, добрососедства и конструктивного диалога", - резюмируется в сообщении.



Напомним, что на сегодняшний день описано и зафиксировано чуть более 1,1 км из 1,378 км совместной государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном.