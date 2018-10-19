Казахстанский спецназ стал лучшим на международных соревнованиях по снайперской стрельбе в Китае

09:25 22.10.2018

Казахстанский спецназ стал лучшим в упражнении по освобождению заложников на международных соревнованиях по снайперской стрельбе "Острый клинок-2018", проходящих в Китае, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.



"В столице Китайской Народной Республики продолжаются международные соревнования по снайперской стрельбе "Острый клинок-2018". Во второй соревновательный день подразделения специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии, представляющий Казахстан на данных стартах, набрала наилучший результат в упражнении по освобождению заложников. Казахстанская команда поразила все четыре движущихся мишеней "террорист-заложник", изображенного лобной частью террориста", - говорится в сообщении в понедельник.



В соревнованиях, которые проходят с 18 по 22 октября, принимают участие более 100 лучших снайперов из 21 страны, включая Китай, Беларусь, Венгрию, Израиль и Пакистан.



"Мероприятие организовано Народной вооруженной милицией Китая, оно ставит целью построить платформу обменов и демонстрации, позволяющей антитеррористическим силам разных стран учиться друг у друга, сообща повышать уровень и укреплять дружбу. Кроме этого, соревнования направлены на дальнейшее развитие потенциала в области борьбы с терроризмом, а также на повышение профессиональной квалификации и боеспособности снайперов", - отметили в Нацгвардии.



Как сообщается, учитывая особенности проведения антитеррористических спецопераций, данные соревнования состоят из 12 дисциплин четырех категорий. При этом разные состязания проводятся в разных местах одновременно.



"Подразделения специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии в этом году принимают участие в соревнованиях во второй раз. (…) в первый соревновательный день бойцы спецназа выиграли специальный приз "Острый клинок", - отмечается в сообщении.



Международные соревнования по снайперской стрельбе "Острый клинок" представляют собой важный бренд Народной вооруженной милиции Китая по проведению учений в условиях, приближенных к боевым, и осуществлению международного сотрудничества.



Проводимые один раз в два года соревнования "Острый клинок" впервые состоялись в Пекине в 2016 году и привлекли участников из 15 стран.