Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко

11:20 22.10.2018

Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс

Верный союзник Москвы все чаще посматривает в сторону Вашингтона



Виктор Сокирко



Столице Армении Еревану на днях исполнилось 2800 лет (старше Рима). В этой многовековой истории отношения с Россией стали наиболее плотно выстраиваться после 1828 года, когда по условиям Туркманчайского мирного договора с Персией, проигравшей войну, Эриванское ханство с 20-тысячной столицей отошло к Российской империи. 190 лет - тоже срок немалый.



Всякое бывало за это время, но отношения были скорее дружественными, чем враждебными. И, минуточку, армяне в современной России - шестая по численности национальность, около 2,5 миллиона человек (больше, чем в США - там 2 млн.). В самой Армении русских осталось немногим более 11 тысяч человек (было около 52 тысяч на 1989 год), при этом в "ущемлении" их прав можно назвать лишь необходимость знания государственного языка. И в том же Ереване вы спокойно можете говорить на русском и вас все поймут.



Прекрасно знают русский язык и руководители Армении, экс-президенты от Тер-Петросяна до Саргсяна и нынешнего Саркисяна, владеет русским и премьер-министр Никол Пашинян - в Армении теперь парламентская форма власти. Пашинян весьма сносно владеет английским и французским (эти языки, к слову, даются армянам достаточно легко), что продемонстрировал на сессии Генассамблеи ООН и саммите Франкофонии в Ереване. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи в мае этого года он внятно говорил на русском.



И дело здесь не в "трудностях перевода" или в какой степени Никола Пашиняна можно считать полиглотом, а в той политике, которую он выстраивает после прихода к власти в результате "бархатной революции". Совершенно очевидно, что новый премьер ("главный из армян") старается говорить на двух иностранных языках одновременно. Довольно критически оценивая существующие российско-армянские отношения и участие своей страны в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), но не возражая при этом против нахождении российских военных баз в Армении, Пашинян при этом в июле 2018 года участвовал в саммите НАТО в Брюсселе, где встречался со многими европейскими лидерами, в том числе с Эммануэлем Макроном и Терезой Мэй.



Сейчас непонятно в какую сторону качнется стрелка "армянских весов" - реформы, которые, несомненно, в стране назрели, обещаны, но вот их выполнение под большим вопросом. Самостоятельно Армения сейчас в состоянии лишь тасовать колоду министров и прочих управленцев, а реальное развитие экономики подвисает, поэтому приходится то оглядываться на Россию, то пытаться встать в очередь с миской за западными инвестициями. Тут не позавидуешь - выбор действительно трудный.



Еще сложнее ситуация у самого Никола Пашиняна, который пришел к власти на волне эйфории под лозунгом "Долой Сержа!" (президента Сержа Саргсяна), мол, только бы не прежняя власть, и достаточно невнятными обещаниями скорейшего процветания и благополучия. Вероятно, что он совершенно искренне желает развития своей стране и счастья своим согражданам, но тут все банально упирается в ресурсы.



- Нельзя сказать, что Пашинян возник ниоткуда и это просто журналист-оппозиционер и борец за справедливость с двухнедельной щетиной, каким он и был-то на самом деле, - считает московский бизнесмен Левон Адамян. - Никол сотрудничал еще с президентом Тер-Петросяном, который в свое время высказывался за западный принцип развития с отходом от сотрудничества с Россией. Известны его связи и с олигархом Гариком Царукяном, который также баллотировался на пост премьера, но отказался в пользу Пашиняна. Думаете, что просто так? Лично я не уверен. За спиной Никола по родственной линии никто не стоит. Разговоры о финансировании "бархатной революции" Госдепом, не смотря на контакты Пашиняна с послом США, нельзя считать объективными - печенюшек на Площади Республики, в отличие от Майдана, никто не раздавал. Но несомненно, что Пашиняна "двинули" и поддержали очень влиятельные люди из армянской политической и армянской элиты. Сейчас он говорит, что бизнес должен быть отделен от политики - это правильно, но за каждым политиком в Армении стоит свой бизнесмен.



Армяне в самой Армении, на мой взгляд, несколько разленились в последние годы. Никакого движения вперед не происходило. Стагнация. Надежда на российскую помощь и экспорт коньяка. Плюс поголовное воровство, вплоть до высших эшелонов власти. Россия вкладывается, как видится из Еревана, не в такой степени, как мечтается. И роль Пашиняна, оппозиционера в рваной футболке, принимаемого на Западе как своего, заключается в том, чтобы наладить мосты с Европой и США. Но такой вариант возможен лишь в случае полного разрыва отношений с Россией, как это, например, сделала Украина. Что получил взамен Киев? Шиш с маслом! Армении же, без российского военного присутствия, грозит угроза со всех сторон - наша историческая Родина находится во враждебном окружении. А Пашинян, при всех его заверениях, не может решить даже самый болезненный для армян "карабахский вопрос".



- Пытаясь отгадать тайну взлета Пашиняна на митинговой волне, многие эксперты выстроили всего лишь две версии - кто же его куратор, - вторит и политический обозреватель Александр Гришин. - По одной из версий, Пашинян поддерживался структурами прежнего президента Сержа Саргсяна, несмотря на то, что Никол всегда был противником именно этого человека. По другой версии - кураторы Никола находятся в посольстве США в Ереване. Кстати, говоря, втором по величине среди всех посольств США в мире. В американском диппредставительстве в Армении работает около 2,5 тысяч человек. Спрашивается, зачем Америке такое гигантское посольство в столь маленькой горной стране, где нет ни нефти, ни выхода к морю? Зато есть последняя в Закавказье военная база России…



Анекдот от армянского радио. "Алло, это база?" - "Да, полковник Иванов слушает". "Извините, ошибся, это, видимо, военная база". На сегодняшний день российское военное присутствие в Армении составляет более 13?000 человек (численность армии Армении - около 39?000). В первую очередь, это 102-я база в Гюмри. Еще около 5000 - на авиабазе "Эребуни". Плюс 4500 российских пограничников, которые совместно с армянскими коллегами охраняют 330 км границы с Турцией и 45 км с Ираном. В составе группировки пограничных сил - четыре погранотряда (в Гюмри, Армавире, Арташате, Мегри) и ОКПП "Звартноц" в аэропорту Еревана.



Группировка, в состав которой входят три мотострелковых и один артиллерийский полки, а также танковый батальон, оснащена 74 танками, 17 БМП, 148 БТР и 84 артиллерийскими установками, среди которых есть системы залпового огня "Смерч" и "Град". Не так давно российская база пополнилась оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и "Торнадо-Г", способными наносить удары на расстоянии до 500 км. Противовоздушная составляющая представлена здесь 988-м зенитно-ракетным полком, на вооружении которого находятся комплексы С-300 В и Бук-М1?2. Авиабаза "Эребуни", расположенная неподалеку от Еревана, оснащена модернизированными истребителями "МиГ-29" и 18 боевыми вертолетами. Такая вот база. Не овощная, уж точно.



Понятно, что такой "щит" Армения убрать, по крайней мере сейчас, не готова. Это если не помощь в военных планах (в конфликт с Азербайджаном по Карабаху Россия ввязываться точно не собирается), то гарантия безопасности. И надежды Никола Пашиняна на помощь США по урегулированию карабахского конфликта тают как дым. На днях завершающий свою миссию в Армении посол США Ричард Миллс заявил, что урегулирование карабахского конфликта невозможно без "возвращения определенной части оккупированных территорий". А это откровенный удар под дых - кто уступит хоть метр земли Карабаха, станет предателем всей Армении. В общем, Пашиняну есть над чем подумать.