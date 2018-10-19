 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.10.2018
12:33  Прайс на пытки с расчленкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
12:31  Мухамеды XXI века – неоджахилийские "волки в овечьих шкурах", - Назира Нуртазина
12:15  Таджикистан застыл. Когда прорвут границу, - С.Муродов
12:02  Илья Балдынов - Герой Советского Союза и первый советский генерал-бурят. Ч.1-3
12:00  Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
11:53  Геополитика России и неополитика Монголии, - Ж.Нямсурэн
11:52  Как Чингисхан с татарами воевал
11:48  Такой был разный этот комсомол. К 100-летнему юбилею ВЛКСМ, - Ф.Мироглов
11:24  "Модернизация" ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР
11:20  Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко
10:41  Клон-2. Господин Зулпуев снова назначен директором Агентства по ликвидации банков Киргизии
09:25  Казахстанский спецназ стал лучшим на международных соревнованиях по снайперской стрельбе в Китае
09:12  Кыргызстан и Узбекистан договорились о границе на спорном Шахимарданском участке
08:57  Судный день Израиля. Причины и итоги арабо-израильской войны 1973 года, - А.Храмчихин
08:47  Ашхабад получил новые инвестиционные обещания Эр-Рияда, - "НГ"
00:06  Ливийская "революция" никак не успокоится, - Р.Мустафин
00:05  Соединенные Штаты Империи: Мы приближаемся к своему концу, - Джон Фримэн
Воскресенье, 21.10.2018
16:01  Китайский крупнейший самолет-амфибия AG600 "Куньлун" совершил первый взлет с воды (видео)
14:30  Большая стратегия Трампа: назад в XIX век, - Чарльз Капчан
14:28  Как Россия и Китай подрывают демократию, - А.Кендалл-Тейлор, Д.Шулльман
14:25  Варварство возвращается, - Ф.Лукьянов
13:39  Диджей, Рэмбо и отец туркмен. Зачем нужны забавные ролики о президенте Туркмении, - Р.Саттаров
13:38  Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
13:26  Почему провалилось сближение России и Японии, - М.Крылов
00:34  Американская политика надломилась из-за России и Китая, - Эдвард Льюс
00:19  Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду
00:06  Судьба... "Мисс Калифорния" Яну Лаврентьеву задавили на шоссе из-за тесных туфель
00:02  КырУчебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность? - А.Бенгард
Суббота, 20.10.2018
15:02  "Миролюбивый" русский медведь. Как Александр III с Европой разговаривал...
12:39  Айдарбеков – "талисман" Асылбека? Новый глава МИД Киргизии - внучатый племянник главы Ревкома Кара-Киргизской области
12:11  За "Шофером" приехали... Экс-главу аппарата президента Киргизии Илмиянова оперативно изловила... в Москве ФСБ
11:53  На избирательных участках парламентских выборов в Кабуле прогремели взрывы. Талибан проголосовал...
11:38  Восточность - вежливость королей. Чем Мирзиеев и Путин удивляли друг друга в Ташкенте, - репортаж А.Колесникова
11:33  Талибы избавили президента Афганистана от ушедших в оппозицию генералов, - А.Серенко
11:32  Северо-восток Сирии остается в руках американцев. Вашингтон меняет свой подход к борьбе с иранским влиянием, - "НГ"
11:25  Индия. В толпу зрителей сожжения чучела демона зла Раваны врезался... поезд - 61 погибший, 200 раненых
10:16  Индонезия отказалась отказываться от покупки Рос-истребителей Су-35
09:40  Foreign Affairs: Сможет ли Пентагон выиграть гонку вооружений в сфере ИИ?
09:35  Про прорыв. Поборет ли РосЭлита свое колониальное сознание? - Татьяна Воеводина
09:09  Хамрохон Зарифи освобожден от должности посла Таджикистана в Японии. Его сменил М.Джалолов
09:00  "Россия может гордиться своими миллиардерами". СЛОН - слонам!
07:19  Обнаружено расчлененное тело журналиста Хашогги, пропавшего в Турции - CNN
06:43  Сам виноват - полез драться. СаудГенпрокурор аль-Муаджиб нашел виновного в смерти Хашогги
06:41  Покеда Македа... Парламент "Македонии" проголосовал переименование страны. В угоду НАТО и ЕС
01:05  Чтобы отбить Узбекистан у Запада, Россия заплатит $миллиарды
00:38  В Кандагаре талибы убили молодого и перспективного генерала Абдул Разака и ранили губернатора Вису
00:27  Китай: от мировой фабрики - к мировому инвестору и гегемону? - Д.Буянов
00:06  Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока
00:05  "Новая стратегия" Трампа в Афганистане провалилась, - Д.Седов
Пятница, 19.10.2018
21:33  Ташкент. Какие документы и соглашения подписали Мирзиеев и Путин?
21:06  Клановый УзбекиСтон. Тревожная осень, - В.Хлюпин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко
11:20 22.10.2018

Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс
Верный союзник Москвы все чаще посматривает в сторону Вашингтона

Виктор Сокирко

Столице Армении Еревану на днях исполнилось 2800 лет (старше Рима). В этой многовековой истории отношения с Россией стали наиболее плотно выстраиваться после 1828 года, когда по условиям Туркманчайского мирного договора с Персией, проигравшей войну, Эриванское ханство с 20-тысячной столицей отошло к Российской империи. 190 лет - тоже срок немалый.

Всякое бывало за это время, но отношения были скорее дружественными, чем враждебными. И, минуточку, армяне в современной России - шестая по численности национальность, около 2,5 миллиона человек (больше, чем в США - там 2 млн.). В самой Армении русских осталось немногим более 11 тысяч человек (было около 52 тысяч на 1989 год), при этом в "ущемлении" их прав можно назвать лишь необходимость знания государственного языка. И в том же Ереване вы спокойно можете говорить на русском и вас все поймут.

Прекрасно знают русский язык и руководители Армении, экс-президенты от Тер-Петросяна до Саргсяна и нынешнего Саркисяна, владеет русским и премьер-министр Никол Пашинян - в Армении теперь парламентская форма власти. Пашинян весьма сносно владеет английским и французским (эти языки, к слову, даются армянам достаточно легко), что продемонстрировал на сессии Генассамблеи ООН и саммите Франкофонии в Ереване. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи в мае этого года он внятно говорил на русском.

И дело здесь не в "трудностях перевода" или в какой степени Никола Пашиняна можно считать полиглотом, а в той политике, которую он выстраивает после прихода к власти в результате "бархатной революции". Совершенно очевидно, что новый премьер ("главный из армян") старается говорить на двух иностранных языках одновременно. Довольно критически оценивая существующие российско-армянские отношения и участие своей страны в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), но не возражая при этом против нахождении российских военных баз в Армении, Пашинян при этом в июле 2018 года участвовал в саммите НАТО в Брюсселе, где встречался со многими европейскими лидерами, в том числе с Эммануэлем Макроном и Терезой Мэй.

Сейчас непонятно в какую сторону качнется стрелка "армянских весов" - реформы, которые, несомненно, в стране назрели, обещаны, но вот их выполнение под большим вопросом. Самостоятельно Армения сейчас в состоянии лишь тасовать колоду министров и прочих управленцев, а реальное развитие экономики подвисает, поэтому приходится то оглядываться на Россию, то пытаться встать в очередь с миской за западными инвестициями. Тут не позавидуешь - выбор действительно трудный.

Еще сложнее ситуация у самого Никола Пашиняна, который пришел к власти на волне эйфории под лозунгом "Долой Сержа!" (президента Сержа Саргсяна), мол, только бы не прежняя власть, и достаточно невнятными обещаниями скорейшего процветания и благополучия. Вероятно, что он совершенно искренне желает развития своей стране и счастья своим согражданам, но тут все банально упирается в ресурсы.

- Нельзя сказать, что Пашинян возник ниоткуда и это просто журналист-оппозиционер и борец за справедливость с двухнедельной щетиной, каким он и был-то на самом деле, - считает московский бизнесмен Левон Адамян. - Никол сотрудничал еще с президентом Тер-Петросяном, который в свое время высказывался за западный принцип развития с отходом от сотрудничества с Россией. Известны его связи и с олигархом Гариком Царукяном, который также баллотировался на пост премьера, но отказался в пользу Пашиняна. Думаете, что просто так? Лично я не уверен. За спиной Никола по родственной линии никто не стоит. Разговоры о финансировании "бархатной революции" Госдепом, не смотря на контакты Пашиняна с послом США, нельзя считать объективными - печенюшек на Площади Республики, в отличие от Майдана, никто не раздавал. Но несомненно, что Пашиняна "двинули" и поддержали очень влиятельные люди из армянской политической и армянской элиты. Сейчас он говорит, что бизнес должен быть отделен от политики - это правильно, но за каждым политиком в Армении стоит свой бизнесмен.

Армяне в самой Армении, на мой взгляд, несколько разленились в последние годы. Никакого движения вперед не происходило. Стагнация. Надежда на российскую помощь и экспорт коньяка. Плюс поголовное воровство, вплоть до высших эшелонов власти. Россия вкладывается, как видится из Еревана, не в такой степени, как мечтается. И роль Пашиняна, оппозиционера в рваной футболке, принимаемого на Западе как своего, заключается в том, чтобы наладить мосты с Европой и США. Но такой вариант возможен лишь в случае полного разрыва отношений с Россией, как это, например, сделала Украина. Что получил взамен Киев? Шиш с маслом! Армении же, без российского военного присутствия, грозит угроза со всех сторон - наша историческая Родина находится во враждебном окружении. А Пашинян, при всех его заверениях, не может решить даже самый болезненный для армян "карабахский вопрос".

- Пытаясь отгадать тайну взлета Пашиняна на митинговой волне, многие эксперты выстроили всего лишь две версии - кто же его куратор, - вторит и политический обозреватель Александр Гришин. - По одной из версий, Пашинян поддерживался структурами прежнего президента Сержа Саргсяна, несмотря на то, что Никол всегда был противником именно этого человека. По другой версии - кураторы Никола находятся в посольстве США в Ереване. Кстати, говоря, втором по величине среди всех посольств США в мире. В американском диппредставительстве в Армении работает около 2,5 тысяч человек. Спрашивается, зачем Америке такое гигантское посольство в столь маленькой горной стране, где нет ни нефти, ни выхода к морю? Зато есть последняя в Закавказье военная база России…

Анекдот от армянского радио. "Алло, это база?" - "Да, полковник Иванов слушает". "Извините, ошибся, это, видимо, военная база". На сегодняшний день российское военное присутствие в Армении составляет более 13?000 человек (численность армии Армении - около 39?000). В первую очередь, это 102-я база в Гюмри. Еще около 5000 - на авиабазе "Эребуни". Плюс 4500 российских пограничников, которые совместно с армянскими коллегами охраняют 330 км границы с Турцией и 45 км с Ираном. В составе группировки пограничных сил - четыре погранотряда (в Гюмри, Армавире, Арташате, Мегри) и ОКПП "Звартноц" в аэропорту Еревана.

Группировка, в состав которой входят три мотострелковых и один артиллерийский полки, а также танковый батальон, оснащена 74 танками, 17 БМП, 148 БТР и 84 артиллерийскими установками, среди которых есть системы залпового огня "Смерч" и "Град". Не так давно российская база пополнилась оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и "Торнадо-Г", способными наносить удары на расстоянии до 500 км. Противовоздушная составляющая представлена здесь 988-м зенитно-ракетным полком, на вооружении которого находятся комплексы С-300 В и Бук-М1?2. Авиабаза "Эребуни", расположенная неподалеку от Еревана, оснащена модернизированными истребителями "МиГ-29" и 18 боевыми вертолетами. Такая вот база. Не овощная, уж точно.

Понятно, что такой "щит" Армения убрать, по крайней мере сейчас, не готова. Это если не помощь в военных планах (в конфликт с Азербайджаном по Карабаху Россия ввязываться точно не собирается), то гарантия безопасности. И надежды Никола Пашиняна на помощь США по урегулированию карабахского конфликта тают как дым. На днях завершающий свою миссию в Армении посол США Ричард Миллс заявил, что урегулирование карабахского конфликта невозможно без "возвращения определенной части оккупированных территорий". А это откровенный удар под дых - кто уступит хоть метр земли Карабаха, станет предателем всей Армении. В общем, Пашиняну есть над чем подумать.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540196400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин открыл Международную конференцию "Инвестиции в молодежь"
- К. Токаев: Наша цель – добиться неукоснительного выполнения поставленных Президентом задач
- В Үкімет үйі рассмотрены вопросы развития регионов
- Рейтинг управленческой элиты РК за 3-й квартал 2018 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №640
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №645
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №646
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №647
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №648
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  