"Модернизация" ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР

11:24 22.10.2018

22 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



Судебно-экспертная комиссия, привлеченная следствием ГКНБ для выяснения всех деталей подготовки и проведения модернизации Бишкекской ТЭЦ, рассмотрела более 400 альбомов проектной документации. Об этом 24.kg сообщили источники в ведомстве.



По предварительным данным, комиссия установила, что ведомости объемов работ и сметная документация разработаны без учета стоимости материальных ресурсов и оборудования.



При сопоставлении ценового предложения компании ТВЕА и ведомости комплекта адаптированной проектной документации у судебно-экспертной комиссии возникли сомнения в полноте представленных материалов.



В частности, в документах не учтены система сероудаления и вынос инженерных сетей химического цеха из зоны строительства.



Для полноты оценки стоимости модернизации ТЭЦ Бишкека судебно-экспертная комиссия рекомендует разработать исполнительную проектно-сметную документацию по выносу инженерных сетей химического цеха из зоны строительства.



Компания ТВЕА при реализации проекта обязана была по условиям контрактного соглашения подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) в соответствии с внутренним законодательством Кыргызской Республики. Более того, по окончании строительства передать ее заказчику.



ТВЕА не выполнила условия соглашения. Пользуясь высоким положением своих "покровителей", не удосужилась даже провести адаптацию проекта.



В ходе экспертизы найдены проектные чертежи, абсолютно не адаптированные под законодательство КР. Объем этих чертежей составил около 40 процентов от общего объема. ТВЕА строила два новых энергоблока на территории ТЭЦ Бишкека не по адаптированному проекту, а по китайским стандартам.

Всего по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Под арестом также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.



Всем предъявлены обвинения в коррупции.



Первый судебный процесс по аварии на столичной ТЭЦ уже начался в Бишкеке. На скамье подсудимых в Первомайском районном суде - экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и бывший гендиректор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов.