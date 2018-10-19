Геополитика России и неополитика Монголии, - Ж.Нямсурэн

11:53 22.10.2018

Автор: Ж.Нямсурэн



Ж.Нямсурэн об экспорте монгольского угля в Китай и о тарифных льготах на железнодорожные грузоперевозки, обещанных Россией.



"Главной и важной темой" бесед во время визита президента Х.Баттулги, "зачастившего в гости" во Владивосток после своего избрания на пост главы государства, стал вопрос экспорта монгольского угля через морской порт Дальнего Востока РФ на третий изголодавшийся рынок. Россияне постарались проявить как можно больше дружелюбия и пообещали монголам тарифные льготы на поставку угля через морской порт, при этом монгольский уголь должен будет преодолеть путь в 4500 км. Такое решение сильно обрадовало некоторых политиков.



Россия, которая на протяжении долгого времени игнорировала желание монголов экспортировать мясо, в этот раз для того, чтобы осуществить монгольскую мечту об экспорте угля за пределами моря, в июне этого года в лице министра транспорта Е.Дитриха и экс-министра дорог и развития транспорта Ж.Бат-Эрдэнэ подписала двустороннее соглашение об условиях осуществления железнодорожных транзитных грузоперевозок.



Спустя три месяца после подписания вышеуказанного соглашения президент Х.Баттулга снова поехал во Владивосток, но теперь уже для участия в Восточном экономическом форуме, откуда вернулся с новостью о возможном получении льготного кредита в 100 млн. рублей.



Но для получения этой суммы кредитования предъявлены "высокие требования" с российской стороны. Глава монгольского государства отметил, что "в случае конкретизации некоторых тарифных урегулирований, вопрос предоставления кредита возможно решить в положительном ключе". Теперь же ходят слухи о том, что в ближайшее время Правительство внесет данный вопрос на обсуждение сессии ВГХ. Возможно, тогда станет хоть немного известно о "некоторых вопросах, связанных с тарифным урегулированием".



Россияне обещали предоставить тарифные льготы на железнодорожные грузоперевозки через территорию РФ сроком на 25 лет, но при этом на перевозку угля распространяется льгота в 66,4%, а на контейнеры – 52%. Таким образом, наш северный сосед "яро стремится" создать для монгольских экспортеров условия беспрепятственного выхода к морю. Но для Монголии намного эффективнее экспортировать свой уголь в третьи страны через южного соседа и это касается только экономических подсчетов.



Если учесть тот факт, что на КНР приходится более 50 процентов мирового угольного потребления, то самой ближайшей страной к этому огромному рынку является Монголия. Достаточно построить железную дорогу протяженностью в 267 км и тогда уголь месторождения Таван Толгой повысится в цене, а в дальнейшем, если удастся использовать китайскую железнодорожную сеть, возможна поставка на третий рынок через морской порт Тяньцзинь. Но это лишь в том случае, если бы монгольские политики придавали приоритетное значение интересам Монголии.



Правда, сегодня наше превосходство превратилось не только в самую слабую сторону, но вдобавок ко всему, наши же конкуренты стали вести на этой почве свою геополитику, в особенности, Россия, пообещавшая монголам оказать тарифные льготы для поставки монгольского угля на третий рынок.



Если в 2011 году РФ была записана после Монголии по показателям объема экспорта угля в Китай, то в этом году – на третьем месте после Австралии и Индонезии, экспортировав 190 млн. т.



Российская сторона поставила цель довести экспорт угля до 200 млн. т в следующем году и для того, чтобы увеличить объемы, российские компании нацелены на согласование своих планов с задачами РЖД. Что же касается Монголии, то министр финансов Ч.Хурэлбаатар заложил в госбюджет 2019 года 1,3 млрд. от экспорта 42 млн. т угля, а на средства от выпуска 30 процентов акций месторождения Таван Толгой на международных биржах планируется осуществить строительство автодорог и железной дороги.



Чего же хотят русские от монголов в ответ на предоставление железнодорожных тарифных льгот по максимуму и льготного кредитования в 100 млн. рублей с жесткими требованиями? Возможно, ответного оказания тарифных льгот тувинскому углю или что-то другое?



Несколько лет назад Правительство РФ утвердило политику введения Элегестского угольного месторождения, являющегося тувинским Таван Толгоем, в экономический оборот и экспорта в Китай. В рамках этой политики русские уже давно начали изучение вопроса перевозки угля данного месторождения через территорию Монголии. Протяженность железной дороги составляет 1810 км. Судя по тому, что писал Посол Л.Хангай три года назад, от Кызыла до границы 310 км, от государственной границы до Улаангома 130 км, от Улаангома до Кобдо 240 км, от Кобдо до Булгана 430 км, от Булгана до Урумчи 700 км. Так неужели русские для осуществления транзитных грузоперевозок протяженностью в общей сложности 800 км и получения тарифных льгот со стороны Монголии довели монголов до состояния эйфории, сказав, что "газопровод проведут через Монголию"?



Если предположить, что экспорт угля Элегестского месторождения в КНР в год составит примерно 30 млн. т, то это практически годовой объем угля, экспортируемого Монголией в Китай. С другой стороны, велика вероятность того, что большим требованием, поступающим вслед за российским льготным кредитованием в 100 млн. рублей, является вопрос поставки тувинского угля на китайский рынок через акционерную компанию "УБЖД", где российская сторона выступает в качестве акционера. Конечно, если учитывать то обстоятельство, что посредством осуществления транзитных перевозок тувинского угля через территорию Монголии можно будет выручить прибыль, то это звучит более или менее правдоподобно, нежели транспортировка монгольского угля по железной дороге протяженностью в 4500 км и его поставки за море. Вообще, намерения "чужого ребенка" поражают воображение.



Перевод http://asiarussia.ru