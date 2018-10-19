 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Понедельник, 22.10.2018
12:33  Прайс на пытки с расчленкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
12:31  Мухамеды XXI века – неоджахилийские "волки в овечьих шкурах", - Назира Нуртазина
12:15  Таджикистан застыл. Когда прорвут границу, - С.Муродов
12:02  Илья Балдынов - Герой Советского Союза и первый советский генерал-бурят. Ч.1-3
12:00  Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
11:53  Геополитика России и неополитика Монголии, - Ж.Нямсурэн
11:52  Как Чингисхан с татарами воевал
11:48  Такой был разный этот комсомол. К 100-летнему юбилею ВЛКСМ, - Ф.Мироглов
11:24  "Модернизация" ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР
11:20  Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко
10:41  Клон-2. Господин Зулпуев снова назначен директором Агентства по ликвидации банков Киргизии
09:25  Казахстанский спецназ стал лучшим на международных соревнованиях по снайперской стрельбе в Китае
09:12  Кыргызстан и Узбекистан договорились о границе на спорном Шахимарданском участке
08:57  Судный день Израиля. Причины и итоги арабо-израильской войны 1973 года, - А.Храмчихин
08:47  Ашхабад получил новые инвестиционные обещания Эр-Рияда, - "НГ"
00:06  Ливийская "революция" никак не успокоится, - Р.Мустафин
00:05  Соединенные Штаты Империи: Мы приближаемся к своему концу, - Джон Фримэн
Воскресенье, 21.10.2018
16:01  Китайский крупнейший самолет-амфибия AG600 "Куньлун" совершил первый взлет с воды (видео)
14:30  Большая стратегия Трампа: назад в XIX век, - Чарльз Капчан
14:28  Как Россия и Китай подрывают демократию, - А.Кендалл-Тейлор, Д.Шулльман
14:25  Варварство возвращается, - Ф.Лукьянов
13:39  Диджей, Рэмбо и отец туркмен. Зачем нужны забавные ролики о президенте Туркмении, - Р.Саттаров
13:38  Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
13:26  Почему провалилось сближение России и Японии, - М.Крылов
00:34  Американская политика надломилась из-за России и Китая, - Эдвард Льюс
00:19  Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду
00:06  Судьба... "Мисс Калифорния" Яну Лаврентьеву задавили на шоссе из-за тесных туфель
00:02  КырУчебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность? - А.Бенгард
Суббота, 20.10.2018
15:02  "Миролюбивый" русский медведь. Как Александр III с Европой разговаривал...
12:39  Айдарбеков – "талисман" Асылбека? Новый глава МИД Киргизии - внучатый племянник главы Ревкома Кара-Киргизской области
12:11  За "Шофером" приехали... Экс-главу аппарата президента Киргизии Илмиянова оперативно изловила... в Москве ФСБ
11:53  На избирательных участках парламентских выборов в Кабуле прогремели взрывы. Талибан проголосовал...
11:38  Восточность - вежливость королей. Чем Мирзиеев и Путин удивляли друг друга в Ташкенте, - репортаж А.Колесникова
11:33  Талибы избавили президента Афганистана от ушедших в оппозицию генералов, - А.Серенко
11:32  Северо-восток Сирии остается в руках американцев. Вашингтон меняет свой подход к борьбе с иранским влиянием, - "НГ"
11:25  Индия. В толпу зрителей сожжения чучела демона зла Раваны врезался... поезд - 61 погибший, 200 раненых
10:16  Индонезия отказалась отказываться от покупки Рос-истребителей Су-35
09:40  Foreign Affairs: Сможет ли Пентагон выиграть гонку вооружений в сфере ИИ?
09:35  Про прорыв. Поборет ли РосЭлита свое колониальное сознание? - Татьяна Воеводина
09:09  Хамрохон Зарифи освобожден от должности посла Таджикистана в Японии. Его сменил М.Джалолов
09:00  "Россия может гордиться своими миллиардерами". СЛОН - слонам!
07:19  Обнаружено расчлененное тело журналиста Хашогги, пропавшего в Турции - CNN
06:43  Сам виноват - полез драться. СаудГенпрокурор аль-Муаджиб нашел виновного в смерти Хашогги
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01:05  Чтобы отбить Узбекистан у Запада, Россия заплатит $миллиарды
00:38  В Кандагаре талибы убили молодого и перспективного генерала Абдул Разака и ранили губернатора Вису
00:27  Китай: от мировой фабрики - к мировому инвестору и гегемону? - Д.Буянов
00:06  Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер от септического шока
00:05  "Новая стратегия" Трампа в Афганистане провалилась, - Д.Седов
Пятница, 19.10.2018
21:33  Ташкент. Какие документы и соглашения подписали Мирзиеев и Путин?
21:06  Клановый УзбекиСтон. Тревожная осень, - В.Хлюпин
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Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
12:00 22.10.2018

Как хозяева денег манипулируют обществом
Дорога в электронный концлагерь

День Магазин

Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает о своей новой книге "Мир под гипнозом цифры". Как хозяева денег манипулируют обществом. Как оказалось, что мы живем в искаженном мире с ложными знаками, ложными словами, ложными смыслами. Почему рыночной экономики не существует уже более ста лет. Почему административно-командная вертикаль в западных корпорациях намного жестче, чем была в СССР. Почему Нобелевская премия по экономике - это абсурд. Чем интересен 1968-й год, как он соотносится с каббалистикой. Какие вопросы призваны были решить Римский клуб и общество "Мон Пелерин", которые были созданы пятьдесят лет назад. В чем главные идеи идеолога современного капитализма Алисы Розенбаум, более известной как Айн Рэнд.

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Источник - Завтра
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