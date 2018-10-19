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|Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
12:00 22.10.2018
Как хозяева денег манипулируют обществом
Дорога в электронный концлагерь
День Магазин
Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает о своей новой книге "Мир под гипнозом цифры". Как хозяева денег манипулируют обществом. Как оказалось, что мы живем в искаженном мире с ложными знаками, ложными словами, ложными смыслами. Почему рыночной экономики не существует уже более ста лет. Почему административно-командная вертикаль в западных корпорациях намного жестче, чем была в СССР. Почему Нобелевская премия по экономике - это абсурд. Чем интересен 1968-й год, как он соотносится с каббалистикой. Какие вопросы призваны были решить Римский клуб и общество "Мон Пелерин", которые были созданы пятьдесят лет назад. В чем главные идеи идеолога современного капитализма Алисы Розенбаум, более известной как Айн Рэнд.
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