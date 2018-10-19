Илья Балдынов - Герой Советского Союза и первый советский генерал-бурят. Ч.1-3

12:02 22.10.2018 Первый советский генерал-бурят.



Автор: Сергей Басаев



Часть I



АРД представляет полную версию эссе Сергея Басаева о Герое Советского Союза Илье Балдынове. Оно продолжает серию публикаций к 350-летию основания Улан-Удэ, посвященных нашим землякам, чьими именами названы улицы столицы Бурятии.



Имя генерала Балдынова сегодня носит одна из улиц поселка Загорск в Улан-Удэ.



Свой боевой путь Илья Балдынов начал и закончил в Маньчжурии. В ноябре 1929 году он был командиром пулеметного взвода сражавшихся на КВЖД бурят-кавалеристов из Буркавдивизиона. А в сентябре 1945 года Балдынов там же, в Маньчжурии, во главе своей гвардейской дивизии получает звезду Героя Советского Союза и звание генерал-майора. В промежутке между этим были четыре войны, тюрьма и пытки в НКВД, военная слава.



Против повстанцев



Илья Васильевич Балдынов родился 3 августа 1903 года в улусе Молоевский (ныне Булуса) Эхирит-Булагатского аймака Иркутской губернии в семье православных бурят, в прошлом относивщихся к ясачным инородцам. Рано лишившись родителей, отличавшийся сообразительностью маленький Илья жил у родственников, с раннего возраста помогал им по хозяйству. С 10 лет он обучался у "бродячего" (ходящего по улусам) учителя, однако начальное образование получил только после революции 1917 года в Иркутской школе для взрослых первой ступени, куда он поступил в 1920 году.



Окончив школу, Илья Балдынов вернулся в родные места, где как грамотный человек стал секретарем сельсовета в улусе Молоевском. Во время масштабного крестьянского восстания под лозунгом "За Советы без коммунистов!" на территории Иркутской губернии в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Ангарском аймаках молодой комсомолец Илья Балдынов организует в своем улусе боевую дружину из односельчан, которая затем влилась в один из отрядов ЧОНа (части особого назначения) 5-й Красной армии.



Вместе с чоновцами Балдынов участвовал в схватках с интернациональным (из русских крестьян, казаков и бывших ясачных бурят) отрядом лидера белых повстанцев атамана Дмитрия Донского, в охоте за так называемой "бандой Кочкина" из Иркутска. В дальнейшем больше десяти лет жизни Ильи Балдынова были связаны с бурятской национальной воинской частью.



О национальных частях



В конце 1924-го - начале 1925-го года на территории Бурят-Монгольской АССР при 5-й Кубанской отдельной кавалерийской бригаде, располагавшейся на станции Дивизионная (Нижняя Березовка) в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) приказом Михаила Фрунзе, только что заменившего Льва Троцкого на посту председателя Реввоенсовета (РВС) и наркомвоенмора, стала создаваться первая национальная воинская часть, в которую планировалось призывать молодых людей, в основном из бывших "ясачных бурят" и частично из бурят-казаков.



Руководство Бурят-Монгольской АССР в лице председателя Совнаркома республики Михея Ербанова и первого секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) Марии Сахьяновой с первых дней взяло эту часть под свою опеку, обеспечивая привлечение бурят к военной службе через приписку к призывным участкам.



Напомним, что ранее в Российской империи, в Российской республике в 1917 году и в ходе Гражданской войны ясачные буряты в армию не призывались и в боевых действиях не участвовали. К тому времени навыками военной службы и боевым опытом обладали только проходившие военную службу буряты, относившиеся при старой власти к казачьему сословию. Казаки-буряты составляли всего 10 % бурятского населения Восточной Сибири.



После революции бурят-казаков, большей частью участвовавших в Гражданской войне на стороне белых, в армию призывали очень ограниченно. В создававшейся тогда бурятской национальной части они служили лишь первое время на должностях младших командиров. Ввиду отсутствия военных специалистов среди "ясачных бурят".



В целом же призыв бурят в армию в 20-30-е годы прошлого века был, как и при старой власти, ограничен по политическим причинам из-за их якобы "ненадежности" и нежелания любой власти в Москве создавать большие военные нацчасти на окраинах государства. Из-за "опасности национального сепаратизма".



Еще при Троцком на посту наркома по военным и морским делам государственная программа по национально-войсковому строительству была сокращена, а в конце 1924 года при участии Михаила Фрунзе был разработан и осуществлен компромиссный вариант военной реформы. Причем Михаил Фрунзе прямо указывал на опасность "превращения национальных формирований в ядро национальных армий".



К весне 1924 года национальные воинские части в союзных республиках, а также созданные на территории России (РСФСР) для башкир, татар, калмыков, бурят-монголов и народностей Северного Кавказа составляли всего 10 % общей численности Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) СССР.



Как создавалась Буркавбригада



В декабре 1924 года в Верхнеудинске была создана Бурят-Монгольская национальная школа младшего командного состава (123 военнослужащих, 118 лошадей), которая являлась учебно-строевой частью и подчинялась непосредственно командиру 5-й Кубанской кавбригады Константину Рокоссовскому, будущему прославленному советскому маршалу.



В 1925 году школа была переформирована в Буркавэскадрон Кубанской бригады, затем в 1927 году - в отдельный Буркавдивизион (равен по численности пехотному батальону), который в 1931 году после участия в военном конфликте на КВЖД становится одной из самых боеспособных частей в Особой Дальневосточной армии (ОКДВА), занимает первое место по боевой и политической подготовке среди частей в Забайкалье и на Дальнем Востоке.



- Буряты - природные конники. Они любят коня, с ним свыклись с детства и питают призвание к коннице. С присущей конникам смекалкой и лихостью они являлись отличными наездниками, - писал о Буркавдивизионе командир 5-й Кубанской кавбригады Константин Рокоссовский. - Бурятский отдельный кавалерийский дивизион на общем фоне, по сравнению с частями Кубанской кавбригады и другими частями 5-й Краснознаменной армии, по своей сплоченности и уровню боевой подготовки был в первых рядах.



Таким образом, довоенная карьера Ильи Балдынова в РККА связана с первой бурятской национальной частью Красной Армии - Отдельным Бурят-Монгольским кавалерийским дивизионом. В 1932 году Буркавдивизион был переформирован сначала в Буркавполк (с русскими командирами), а затем в ноябре 1936 года - в Отдельную Бурят-Монгольскую Краснознаменную кавбригаду, одну из самых боеспособных частей в Сибирском военном округе и в Отдельной Дальневосточной армии РККА.



По тем временам кавбригада представляла собой достаточно крупную воинскую часть, снабженную военной техникой и средствами противовоздушной и химической защиты, способной вести самостоятельные военные действия на любом участке фронта. Напомним, что в условиях современной войны, после появления оружия более массового, чем в Гражданскую войну, поражения, кавалеристы редко скакали в атаку в конном строю. Кавалерийские части тогда по характеру боевых действий напоминали мотострелков. Только вместо грузовиков и транспортеров больше пользовались лошадьми.



Тем не менее, в конце 1938 года бурятская национальная часть, равная по силе дивизии, наряду с другими нацчастями в РККА была расформирована, а ее военнослужащие влиты в "в общесоюзные части с экстерриториальным принципом комплектования".



Среди репрессированного комсостава бригады оказался и герой боев на КВЖД, начальник штаба полка, капитан-кавалерист Илья Балдынов. С короткой, но яркой историей бурятской национальной части связана история семьи Балдынова, который прослужил там почти с самого начала ее формирования и до конца.



Боевое крещение дали китайцы



По возрасту Илья Балдынов относился к самому первому военному призыву среди бурят. В 1925 году в состав Буркавэскадрона впервые призывали молодых людей 1903 года рождения, которым к 1 января 1925 года исполнился 21 год. В августе того же года Балдынова из отряда ЧОН, гонявшегося по Прибайкалью за "бандами" Донского и Кочкина, направляют в Ленинградскую кавалерийскую школу. После ее окончания младший командир Балдынов служит в Буркавдивизионе на должности командира взвода.



Свой первый боевой орден (Красного знамени) будущий генерал и герой Советского Союза получает в ходе военного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) против "белокитайцев". Так в советской прессе тогда назывались любые китайские вооруженные формирования, кроме тех, что были сформированы китайскими "коммунистами". На КВЖД бурятам-кавалеристам пришлось столкнуться с войсками Гоминьдана (Нанкинского социалистического правительства), решившего тогда объединить раздираемый гражданской войной Китай.



Затем будучи направленным от этой части в Военную академию имени Фрунзе, он первым из бурят получил высшее военное образование в советской военной академии. Он же первым из соплеменников, которым до этого не доверяли высшие командные посты в русских армиях (царской, армии Российской республики, белых армиях Сибирской Директории, Колчака и Семенова, в РККА), занял должность на уровне командования полка, став начальником штаба одного из двух полков Буркавбригады.



Кто командовал Буркавбригадой



Напомним, что до 1930 года бурятскими кадрами в комсоставе этой национальной части были укомплектованы должности младшего командного состава (100 %) и командиров взводов (от 70-ти до 90 %). Кроме того, на последнем этапе бурятам доверили должности политруков в кавалерийских эскадронах. В целом же, военное командование частью на уровне эскадрона, дивизиона, полка, бригады осуществлялось русскими командирами.



Первым командиром нацчасти, Бурят-Монгольской национальной школы подготовки младшего командного состава при 5-й Кубанской отдельной кавбригаде, был Иван Дударев. В начале 1926 года, когда в Кубанской кавбригаде наряду с национальной школой младшего комсостава был создан Буркавэскадрон, его возглавлял сначала бывший комиссар школы Василий Токмаков, затем Михаил Тихомиров.



В 1927-1932 годах нацчастью, выросшей в отдельный (не подчинялся Кубанской кавбригаде - С.Б.) Буркавдивизион, командовали Леонид Бусыгин (до 1929 года) и Михаил Лебедев (до 1932 года), командирами эскадронов тоже были русские офицеры. За этого время Буркавдивизион получил звание Краснознаменного. Орден боевого Красного знамени был вручен кавдивизиону по итогам ее участия в военной операции РККА на КВЖД в 1929 году.



А в 1931 году эта национальная часть, укомплектованная младшим и средним комсоставом из числа бурят-монголов, заняла первое место среди частей Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) "по боевой и политической подготовке". То есть, в то время она была самой боеспособной частью Красной Армии на Дальнем Востоке.



В дальнейшем, с 1932 года и до расформирования в 1938 году, командиром Отдельного Краснознаменного Буркавполка (сформирован в 1932 году) и Отдельной Краснознаменной Буркавбригады (сформирована в 1936 году) был Михаил Кундо, комиссарами Иван Любимов и Михаил Лебедев.



Таким образом, до того, как Илья Балдынов в 1936 году после окончания Военной академии имени Фрунзе был назначен на должность начальника штаба кавполка, в военном командовании Буркавбригады бурят не было. Среди комиссаров-бурят высший пост занимал политрук полковой школы Лука Рубашкевич. Именно Илью Балдынова готовили к тому, чтобы в будущем он стал первым бурятом-командиром нацчасти - бригады или будущей кавдивизии.



Снова о национальных частях



Интересно, что бурят-монгольская часть была единственной национальной частью в РККА на территории Сибири и Дальнего Востока. Кроме этого была попытка создать воинскую часть для представителей другого крупного коренного народа Сибири - якутов. Однако дело тогда ограничилось созданием в 1924 году Якутской национальной стрелковой роты, которая просуществовала менее двух лет и была расформирована в 1926 году. На базе этой роты в 1925 году была создана Якутская национальная военная школа по подготовки младшего командного состава, в которой обучали военному делу "красноармейцев запаса" до ее закрытия в 1941 году.



Всего же в национальных республиках СССР в 1924-1925 годах в рамках пятилетней программы национального строительства РККА на основе так называемого "национально-милицейского принципа комплектования" воинских формирований было создано по две национальных дивизии (стрелковой и кавалерийской) в Грузии и Узбекистане, по одной стрелковой дивизии в Армении и Азербайджане, по одной кавдивизии в Туркмении и Казахстане, по одному кавполку в Таджикистане и Киргизии.



В автономных республиках РСФСР планировалось создать по одной территориальной (для всех национальностей с преобладанием титульной национальности) стрелковой дивизии с одним кавполком в Татарской и Башкирской АССР, территориальную кавдивизию для горских народностей Северного Кавказа, территориальный стрелковый полк в Якутской АССР, национальный егерский батальон в Карельской АССР и национальный кавполк в Бурят-Монгольской АССР.



В результате вместо одного кавалерийского полка в Бурят-Монголии была сформирована отдельная (с самостоятельным командованием и возможностью переподчинения в составе сводных формирований) кавалерийская бригада, в которую вошли: 2 кавалерийских полка, бронетанковый эскадрон, саперный эскадрон, эскадрон связи и комендантский эскадрон. Каждый из двух полков Буркавбригады состоял из 4-х кавалерийских эскадронов, пулеметного эскадрона, полуэскадрона связи, саперного взвода, взвода химической защиты, полковой батареи 76-мм пушек и полковой школы. Все шло к тому, чтобы на основе этой элитной воинской части была бы создана отдельная Бурятская национальная кавдивизия.



Любопытно, что первоначально в эту национальную часть призывали большей частью молодежь из четырех западных аймаков (районов) Бурят-Монголии - Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского (Баяндаевского), ныне относящихся к Иркутской области. По-видимому, считалось, что лучше владевшие русским языком иркутские буряты, среди которых в 20-е годы шире, чем в восточных аймаках, распространялись коммунистическая пропаганда и комсомольское движение, были более "благонадежными", чем селенгинские и хоринские буряты, значительная часть которых ранее относилась к "белобандитскому" казачьему сословию. К тому же все воинские команды, приказы отдавались в нацчасти на русском языке.



Впоследствии формирование эскадронов в Буркавполку и Буркавбригаде строилось негласно по территориальному районному принципу, восточных бурят в части постепенно становилось все больше.



С началом формирования в Верхнеудинске в 1925 году бурят-монгольской национальной воинской части (школы младшего комсостава, кавэскадрона) восемь лучших курсантов, молодых людей-бурят призывного возраста (первый призыв в нацчасть 1903 года рождения) были направлены на учебу в Ленинградское кавалерийское военное училище. После окончания этого среднего учебного заведения весной 1929 года все они вернулись в 5-ю Кубанскую кавбригаду, став командирами взводов в Буркавдивизионе. Среди них был и 25-летний младший командир Илья Балдынов.



Сразу после военного училища Балдынов по дороге к месту службы заехал к себе на родину, в улус Булуса Эхирит-Булагатского аймака. Там же, в соседнем селе Ользон он встретил свою юношескую любовь, русскую девушку Валю Суханову, на которой он "скоропостижно" и женился. В свою перспективную часть он приехал уже женатым (больше доверия у начальства) молодым военным специалистом, полным надежд на успешную карьеру. И военная фортуна командира взвода кавалеристов-пулеметчиков Ильи Балдынова не заставила себя долго ждать.



Свою первую боевую награду Илья Балдынов получил уже в ноябре 1929 года за участие в боевых действиях против армии Гоминдановского правительства в Китае во время военного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). В ходе Маньчжурско-Чжалайнорской операции РККА, целью которой было окружение и разгром группировки гоминдановцев и русских белоэмигрантов, Отдельный Бурят-Монгольский кавдивизион находился в авангарде советских войск Маньчжурии и сыграл решающую роль в разгроме "белокитайцев".



Первая война Балдынова



6 августа 1929 года Буркавдивизион в составе двух эскадронов, пулеметного взвода под командованием Ильи Балдынова, взвода связи и взвода управления приказом наркома обороны СССР Клима Ворошилова вместе с 5-й Кубанской кавбригадой был выведен из состава войск Сибирского военного округа и вошел Особую Дальневосточную Армию (под командованием героя Гражданской войны Василия Блюхера). Эта армия была создана специально для военных действий РККА на территории Китая во время конфликта на КВЖД.



В состояние войны СССР и Нанкинское правительство Китая, возглавляемое лидером партии Гоминдана Чан Кайши, вошли в июле 1929 года. Причиной раздора стала спорная собственность - Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), построенная на территории Цинской империи еще в 1903 году русскими концессионными предприятиями на деньги из царской казны. После окончания Гражданской войны в России и в разгар гражданских войн в Китае Советский Союз заставил ослабленный Китай в лице одного из временных китайских правительств признать КВЖД собственностью СССР.



Однако в 1929 году центральное правительство Чан Кайши и сепаратистское правительство Маньчжурии, руководимое наследным принцем Чжан Сюэляном ("признавшим" власть Пекина), решили вернуть дорогу в национальную китайскую собственность. В течение лета были закрыты все советские предприятия и организации на КВЖД, сотни советских специалистов с их семьями были интернированы в СССР или задержаны в Китае. Контроль над дорогой перешел к маньчжурскому правительству Чжан Сюэляна.



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Часть II



К 350-летию основания Улан-Удэ АРД представляет вторую часть эссе Сергея Басаева, посвященную герою Советского Союза, генерал-майору Илье Балдынову, именем которого названа одна из улиц столицы Бурятии.



Первая война Балдынова



В августе-сентябре 1929 года советские войска, в числе которых был и Отдельный Буркавдивизион, были сконцентрированы на границе с Маньчжурией. 15 ноября состоялось первое выступление бурятских кавалеристов против "белокитайцев" в рамках Маньчжурско-Чжалайнорской операции РККА. 17 ноября дивизион прорвался в тыл китайской группировки возле станции Маньчжурия, взрывая полотно железной дороги, телеграфную линию, и вступил в бой с противником. Более 200 китайцев выбиты из окопов и обращены в бегство. Именно Буркавдивизион закрыл кольцо окружения китайских войск в районе станции Маньчжурия и города Чжалайнор.



В следующие два дня находящиеся на острие наступательной операции советских войск Буркавдивизион и 5-я Кубанская кавбригада были атакованы во много раз превосходящими силами армии Чжан Сюэляна, состоящими, в том числе, из русских белоэмигрантов. Целью противника был прорыв кольца окружения, в котором оказались китайские войска. Сам Буркавдивизион в тот момент понес первые потери и находился под угрозой полного уничтожения.



Однако уже 20 ноября Буркавдивизион, почти исчерпав боезапас, в конном строю нанес смертельный удар по противнику. В ходе стремительной кавалерийской атаки два бурятских эскадрона, равные по численности двум казачьим сотням, уничтожили (в том числе, в рукопашной схватке) более 400 китайцев и взяли в плен около 500 солдат и офицеров, много техники, оружия и боеприпасов. Направленные на прорыв силы китайцев были отброшены назад.



- Поднятый по тревоге Бурятский отдельный кавалерийский дивизион, не дожидаясь подхода частей 5-й отдельной Кубанской бригады, первым смело атаковал рвущиеся на восток многочисленные колонны врага и, врубившись в его ряды, задержал их продвижение, а затем вместе с подошедшими кубанцами обратил врага в бегство. Этой, собственно, атакой была завершена операция по разгрому Маньчжурской группировки противника, - так описал действия Буркавдивизиона командир Кубанской бригады Константин Рокоссовский, будущий прославленный маршал Победы.



В той легендарной атаке отличился пулеметный взвод кадрового командира Ильи Балдынова, внесший решающий вклад в исход боя. Об этом говорит тот факт, что из 14-ти орденов Боевого Красного знамени (высшей военной награды СССР того времени), которые получили бойцы и командиры Буркавдивизиона (включая весь командный и политический состав части), пять орденов досталось пулеметчикам взвода Ильи Балдынова.



Встреча на станции Дивизионная



На следующий день дивизион вместе с другими частями ОДВА перешел в наступление вглубь Маньчжуро-Чжалайнорского котла. После полного разгрома и капитуляции врага 24 декабря 1929 года покрытый боевой славой Буркавдивизион возвращается в Бурят-Монголию.



- Мы решили организовать торжественную встречу дивизиона сибирскими пельменями. В течение нескольких дней все жены готовили пельмени, которые вышли на славу, - вспоминает об этой встрече на перроне станции Дивизионная в Улан-Удэ супруга героя Валентина Балдынова, член женсовета части, в который вошли жены комсостава. - Холодным зимним днем мы встретили своих мужей, бойцов, командиров. У многих из них были обморожены щеки, у всех обветренные, черные лица.



Кстати, результатом военной победы частей РККА на КВЖД стало признание этой железной дороги "совместным советско-китайским предприятием". Однако через пять лет СССР продал свою "собственность" на КВЖД правительству Маньчжоу-Го, прояпонского государства, образованного на территории Маньчжурии.



Мятеж в Монголии и Буркавдивизион



После своей первой войны в Маньчжурии орденоносец Балдынов направляется на учебу сначала на курсы политработников в Киеве, затем на Высшие курсы командного состава конницы в Новочеркасске. Закончив учебу, он в 1930 году вновь возвращается в Буркавдивизион, на основе которого в 1932 году был сформирован Буркавполк.



В 1932 году Бурят-монгольская национальная часть с эскадроном Ильи Балдынова сыграли решающую роль в том, что в Монголии власть осталась у "народного правительства". Дело в том, что после объявленной в 1929 году коллективизации в стране вспыхнуло массовое восстание аратов, направленное на этот раз на свержение власти МНРП. Монгольские цирики и офицеры стали массово переходить на сторону восставших, база мятежа расширялась за счет освобождаемых тысячами арестантов, а защищать правительство было некому.



Летом 1932 года угроза взятия восставшими столицы страны, здания правительства и военных складов сохранялась до тех пор, пока Сталин по совету Молотова, Ворошилова и Кагановича не дал согласия ввести в Улан-Батор советские войска. Главную роль тогда сыграл Бурят-монгольский кавалерийский полк. Буряты-кавалеристы, замаскированные под монгольских цириков взяли под контроль военные склады и несли охрану монгольского правительства



- Нельзя смешивать Монголию с Казахстаном или Бурятией, - написал тогда Иосиф Сталин в своем письме к Лазарю Кагановичу. - Главное – надо заставить монгольское правительство изменить политический курс в корне. Надо оттеснить временно леваков и выдвинуть вместо них на места министров и руководителей ЦК Монголии людей, способных проводить новый курс, то есть нашу политику. Обновленное монгольское правительство должно объявить всенародно, что в области внутренней политики допущены ошибки, что эти ошибки будут немедля исправлены.



В итоге в Монголии был объявлен "новый курс", Монгольская народно-революционная партия (МНРП) отказалась от руководства государственной властью в стране, на время была свернута начавшаяся ударными темпами коллективизация.



В Кремле у Сталина



В 1934 году Илья Балдынов первым среди бурят-командиров поступает в Военную академию имени Фрунзе в Москве, а после ее окончания вновь возвращается в свою часть, заняв в конце 1936 года должность начальника штаба одного из двух полков Буркавбригады.



Кстати, 27 января 1936 года еще слушателем Военной академии старший лейтенант Илья Балдынов выступал на историческом приеме в Кремле, где Сталин, Молотов, нарком обороны Ворошилов и другие советские вожди принимали делегацию трудящихся Бурят-Монгольской АССР.



На приеме у Сталина Балдынов с орденом Боевого Красного знамени на груди на чистом русском языке передал от Краснознаменного Бурят-Монгольского кавалерийского полка "пламенный красноармейский привет" двум вождям - "вождю трудящихся всего мира" Сталину и "военному вождю" наркому Ворошилову.









на видео: прием делегации трудящихся Бурят-Монголии у Сталина 27 января 1936 года (выступление И. Балдынова см. с 4 мин. 50 сек.)



Почему Бурят-Монголия не стала союзной республикой



В середине 30-х годов прошлого века Бурят-Монгольская АССР и ее лидер Михей Ербанов были в фаворе у "отца народов" и готовились принять статус союзной республики. А заодно и, скорее всего, включить в свои границы Монголию.



О таком намерении Сталина говорило и то, что ее лидер Михей Ербанов был единственным представителем автономных республик в составе Конституционной комиссии 1936 года по разработке новой Конституции. Остальные ее члены представляли союзные республики. Кроме того, когда перед принятием новой, сталинской Конституции СССР (1936 года) Иосиф Сталин в декабре 1935 года провозгласил "дружбу народов" и в Кремль потянулись делегации союзных республик, посланцы Бурят-Монголии были среди них.



Сначала, в конце декабря 1935 года это были делегации трудящихся из пяти республик Средней Азии, затем в январе 1936 года делегации Азербайджана, Армении и Бурят-Монголии, в марте - Грузии. Три славянские республики (РСФСР, Украинская и Белорусская ССР) в ласке "отца народов" особо не нуждались, поскольку и так считались стержнем Союза ССР.



Напомним, что к тому времени в СССР входили 11 союзных республик. Прибалтика же (будущие Эстонская, Латвийская, Литовская ССР) и Бессарабия (будущая Молдавская ССР) стали "нашими" только в 1940 году, после введения туда "вежливого" сталинского "ограниченного контингента".



После "ласковых" приемов в Кремле делегаций 8-ми не славянских союзных республик и Бурят-Монгольской АССР последовала череда декад национального искусства в Москве. В общей сложности таких декад было не одиннадцать, а десять.



Первой была декада украинского искусства (март 1936 года), второй - казахского (май 1936 года). В 1937 году состоялись две декады (Грузия, Узбекистан), в 1938 году - одна (Азербайджан), в 1939 году - две (Киргизия, Армения), в 1940 году - две (Белоруссия, Бурят-Монголия), в 1941 году успели провести одну декаду (апрель 1941 года Таджикистан). Не повезло Туркмении, до которой из-за начала войны очередь не дошла. Устраивать же декаду русского искусства в Москве, столице РСФСР и СССР, которая сама принимала гостей, Сталин посчитал излишним.



Таким образом, Бурят-Монголия морально была уже готова стать союзной республикой, а Улан-Удэ - столицей новой (объединенной с Монголией) Бурят-Монгольской ССР. Однако Сталин так и не решился пойти на открытый конфликт с "китайскими товарищами" и присоединить к СССР Монголию. Ни в конце 30-х годов, когда все было к этому готово, ни осенью 1945 года после поражения Японии. Когда советские и монгольские войска уже стояли на территории Маньчжурии и относящейся к Китаю Внутренней Монголии, а трудящиеся араты писали лидеру Монголии Чойбалсану и советскому руководству обращения с просьбой включить Внутреннюю Монголию в состав МНР.



Японский шпион?



Напротив, уже в 1937 году руководство республики, включая первого секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) Михея Ербанова, было как "японские шпионы" уничтожено. Им вменялось участие в "панмонгольской прояпонской организации". В то же время республика была расчленена на три части, две из которых (Усть-Ордынский и Агинский бурятские округа) были выведены из ее состава и стали административно относиться к Иркутской и Читинской областям.



Не обошла чаша сия и героя-командира Илью Балдынова, только что (первым из бурят) успешно окончившего Военную академия имени Фрунзе. На пике карьеры, связанной с бурятской национальной воинской частью, новоиспеченный начштаба 2-го кавалерийского полка Буркавбригады капитан Балдынов вдруг оказывается в тюрьме НКВД по обвинению в участии в заговоре военных в пользу Японии. Весь командный состав бригады в 1937-1938 годах был репрессирован, а сама часть расформирована.



7 марта 1938 года решением ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР все национальные части и соединения, военные училища и школы РККА были переформированы в "общесоюзные", с "экстерриториальным принципом формирования", были изменена их дислокация. Все бойцы, командиры и политработники Буркавбригады были откомандированы в другие части Красной армии для продолжения службы.



- Граждан национальных республик и областей призывать к выполнению воинской службы на общих основаниях со всеми национальностями СССР, - гласило то сталинское постановление.



Интересно, что Илья Балдынов был чуть ли не единственным из арестованных командиров Буркавбригады, кому удалось выйти из тюрьмы, не признав своей вины. Под жестокими пытками, продолжавшимися в течении более года. Остальные, признав вину, были расстреляны как японские, английские и германские (почему не китайские?) шпионы.



Что же помогло Илье Балдынову, как и Константину Рокоссовскому, тоже оказавшемуся под следствием и дознанием, выстоять?



В тюрьме с Рокоссовским



Началось с того, что в начале ноября 1937 года в газете Забайкальского военного округа "На боевом посту" появилась анонимная заметка (с подписью "Очевидец"), в которой капитан Илья Балдынов обвинялся во "вредительской деятельности". Почти сразу же после этого он бы уволен из РККА, а 3 июля 1938 года взят под арест. Первые 11 месяцев Балдынов провел под следствием в Читинской тюрьме, где ему было предъявлено сразу три обвинения - участие в деятельности "панмонгольского контрреволюционного центра" (ставшее к тому времени стандартным обвинением для бурят), шпионаж в пользу Японии и почему-то Германии.



- В 1938 году около 50 человек органами ОО (Особые отделы - С.Б.) ЗабВО были арестованы как враги народа и около двух лет находились в тюрьме. Все они подвергались нечеловеческим пыткам и избиениям со стороны работников, ведущих следствие. Мой следователь Арахов тоже мне предлагал сфабрикованные протоколы, я ничего не подписал, несмотря на все пытки, которые я перенес с большими потерями для здоровья, - так рассказывал о тех месяцах Илья Балдынов в 1955 году следователям группы по дополнительному расследованию КГБ СССР.



За время следствия Илья Балдынов потерял 20 килограммов веса и несколько передних зубов. По его воспоминаниям, следователи требовали "выдать" состав "шпионской группы", морили голодом, не давали спать, держали в холодном карцере, где можно было только стоять или сидеть на корточках. В это время во время одной из прогулок в тюрьме Балдынов случайно встретился с бывшим командиром 5-й Кубанской бригады, а затем одной из кавалерийских дивизий в ЗабВО Константином Рокоссовским.



- Он шепнул мне: хочешь остаться в живых, не подписывай ни одного протокола, ни одного списка, чего бы тебе это ни стоило, - вспоминал Илья Балдынов.?



В дальнейшем Константин Рокоссовский содержался во внутренней тюрьме Управления госбезопасности при НКВД по Ленинградской области, а весной 1940 года был освобожден в связи с прекращением дела, реабилитирован, восстановлен в правах и красноармейской должности и в партии. В том же году ему было присвоено новое по тем временам званием генерал-майора.



Примеру Рокоссовского последовал и Илья Балдынов, который так и не подписал ни одного сфабрикованного протокола и не назвал ни одной фамилии из состава "шпионской группы". Капитана-бурята освободили вслед за Рокоссовским в июле 1940 года, восстановили в звании и партии.



- Балдынов стал одним из тех мужественных генералов, которые выдержали репрессии и не подписывали смертные приговоры себе и другим, своим мужеством они поддержали честь советского офицера, - написали об Илье Балдынове в книге "Советские генералы".



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Часть III



В последней части эссе Сергея Басаева о генерале Илье Балдынове рассказ о его боевом пути в 1941-1945 годах.



После участия в военной операции РККА в Маньчжурии (на КВЖД), учебы в Военной академии имени Фрунзе, ареста по делу о шпионаже в пользу Японии и последующей реабилитации в 1940 году советско-финскую войну 1939-1940 годов, как новую возможность для своей военной карьеры, геройский капитан Илья Балдынов по "уважительным причинам" пропустил. Начало Великой Отечественной войны он встретил в Новочеркасске, где проходил службу преподавателем кавалерийских курсов усовершенствования командного состава (КУКС).



Вторая война Балдынова



Сразу же после начала войны он был откомандирован в Северо-Кавказский военный округ, где принял на себя командование одним из полков 72-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии РККА. Сформированная в конце октябре 1941 года из кубанских и ставропольских казаков 72-я дивизия имела недолгую и трагическую историю.



Формирование 72-й Кубанской кавдивизиии, где получивший звание подполковника Илья Балдынов командовал 190-м Славянским кавалерийским полком (всего в дивизию входило три полка - 190-й, 193-й и 195 кавполки, численность дивизии около 5000 человек), проходило с августа по ноябрь возле станицы Пашковской на Кубани.



Это была дивизия легкого типа (до начала войны состав обычной кавдивизии составлял до 9 тысяч сабель), которая после своего окончательного формирования 16 декабря 1941 года вошла в состав действующей армии и еще пять месяцев находилась в резерве командующего Кавказским фронтом (до 28 января 1942 года), а затем Крымским фронтом (до 14 апреля 1942 года).



В апреле 1942 года дивизия вместе с лошадьми, грузовой автотехникой (47 машин), бронетехникой (19 бронемашин), артиллерией (34 орудий разного калибра и 68 минометов, 10 зенитных пулеметов) была переправлена через Керченский пролив в Крым и 8 мая вступила в бой с наступавшими частями немцев. В течение 10 дней дивизия вела оборонительные и арьергардные (в отступлении) бои и до 18 мая была полностью разбита противником. Был контужен, ранен и эвакуирован в тыл командир дивизии генерал-майор Василий Книга.



Трагедия 72-й дивизии



Писатель Лев Разгон в своей книге описал короткую и трагическую историю 72-й Кубанской кавдивизии так, как будто бы Василий Книга "построил в ранжир" свою конницу и бросил ее в конном строю "с шашками наголо" на наступающие немецкие танки, под гусеницами которых и погибли геройские кубанцы.



Однако сегодня из воспоминаний тех, участвовал в боях дивизии известно, что атаковать в конном строю дивизия не могла. Поскольку сразу же после прорыва немцами 8 мая 1942 года советского фронта в районе закрывавшего вход в Крым Турецкого вала и их стремительного наступления дивизия сразу же лишилась большей части состава лошадей. В пешем строю она держала оборону против танков и пехоты врага.



190-й Славянский кавполк (сформирован из казаков станицы Славянская, ныне город Славянск-на-Кубани), которым командовал Илья Балдынов, оборонялся вместе с 195-м полком, впоследствии полностью уничтоженным, в старой крепости Ак-Бурну в районе Арабатской стрелки. Там располагались склады Керченской военно-морской базы Красной армии. Эти два полка дивизии закрывали с севера вход на территорию Керченского полуострова, куда устремились потерявшие управление и в панике отступавшие советские части Крымского фронта. Вслед за которыми шла преследовавшая и громившая их танковая ударная группа немцев.



В этой критической ситуации 72-я Кубанская кавдивизия вместе со стоявшей рядом 143-й стрелковой бригадой были чуть ли не единственными советскими частями в Крыму, которые сохраняли свою боеспособность. Благодаря им удалось на несколько дней задержать немцев у Керчи и переправить через пролив остатки разгромленной в Крыму советской группировки. Пока казаки 72-й кавдивизии держали оборону у Ак-Бурну, переправа отступавших войск РККА через Керченский пролив на Тамань проходила практически без потерь.



Стоявший насмерть полк Балдынова продержался у входа на Керченский полуостров семь дней и оставил свои позиции 14 мая 1942 года только по приказу командования 44-й армии (командующий генерал-лейтенант Степан Черняк), в оперативном управлении которого 72-я дивизия находилась с 8 мая, со времени начала боев в Крыму. Отошли казаки Балдынова после того, как стало известно, что немецкие танки и подошедшая пехота прорвались южнее через позиции 143-й стрелковой бригады и уже заняли западные окраины Керчи.



16 мая остатки 190-го Славянского полка отошли в Керчь, где начали переправляться через Керченский пролив. В тот день казаки стали свидетелями драмы, развернувшейся у переправы. Дело в том, что у кавалеристов не было возможности переправить оставшихся лошадей. Они получили приказ от организаторов переправы уничтожить конный состав. Казаки кавполка Балдынова, природные конники, как и их командир-бурят любившие лошадей, отказались исполнить этот приказ. Прямо у них на глазах это сделали срочно вызванные "на помощь" автоматчики из заградотряда.



Так, без лошадей, без техники, но со своими боевыми знаменами, остатки двух полков 72-й кавдивизии (190-й Славянский и 193-й Белореченский) под сильным обстрелом немцев с потерями переправились через Керченский пролив. За время боев дивизией было подбито 18 немецких танков, сбито 15 самолетов и уничтожено много живой силы противника. Потери дивизии составили 1608 убитых и пропавших без вести, 605 раненых, что составило больше 50 % личного состава части.



Из кавалерии в пластуны



В дальнейшем оставшаяся без лошадей дивизия была переформирована в 40-ю Особую мотострелковую бригаду (командир - пехотный полковник Никита Цепляев), в которой кавалерийский подполковник Илья Балдынов был назначен начальником штаба. В состав срочно сформированной в июне 1942 года бригады вошли три мотострелковых батальона, минометный батальон, артиллерийский дивизион, зенитно-артиллерийский дивизион, рота бронемашин, транспортная (автомашины ЗиС) и штабная роты. Так казаки-кубанцы стали мотострелками.



Впрочем, наряду с уставной формой стрелковых соединений вышедшие из Крыма бойцы 40-й бригады носили форму кубанских казаков, которая осталась от 72-й кавдивизии - кубанки, башлыки и прочее. Из-за этой формы их часто называли "пластунами". С пластунами полковника Цепляева Илья Балдынов воевал до ноября 1942 года, то есть, до тех пор, пока потерявшая за три месяца боев почти весь свой личный состав и технику бригада не была выведена с передовой на переформирование.



Ввели же бригаду в бой 3 августа 1942 года. Несколько суток бойцы Ильи Балдынова удерживали несколько переправ на реках Кубань и Лаба, не давая противнику форсировать реки на этом направлении. К 10 августа пластуны подбили 18 немецких танков, 3 самолета, 6 бронетранспортеров, более 20 автомашин и уничтожили более трех батальонов пехоты. Затем бригада попала в окружение и стала с боями прорываться через лесные массивы на юг к Кавказским горам.



С 30-го августа по 5-е сентября 1942 года бойцы 40-й бригады, совершив 200-километровый марш, в горных условиях в период проливных дождей оторвались от преследовавших их немцев, перевалили через Кавказский хребет и соединились в районе села Красная поляна возле Сочи с другими частями Красной армии.



Несмотря на большие потери и суровые климатические условия, 40-я мотострелковая бригада сохранила свою боеспособность и уже через месяц (после сколачивания подразделений и короткого отдыха) вновь продолжила боевые действия. На этот раз бригада заняла оборону на одном из перевалов Кавказа на высоте почти 1000 метров. Более месяца пластуны Цепляева прочно удерживали свои рубежи, вели активную оборону, иногда переводя свои действия в режим наступательного боя.



К ноябрю бригада потеряла почти три тысячи убитыми, ранеными и пропавшими без вести, была отведена с позиций и в дальнейшем переформирована. За осенние бои в горах Кавказа звание Краснознаменной получала уже 40-я Особая стрелковая (пехотная) бригада, сформированная в декабре 1942 года на базе бывшей бригады казаков-пластунов, сложивших свои головы на Кубани и в Кавказских горах. За эти бои начштаба бригады Илья Балдынов получил свой второй боевой орден (Отечественной войны 1-й степени).



На "Сопке Героев"



После расформирования бригады пластунов полковник Илья Балдынов получил новое назначение, расставшись с теми, с кем воевал в Крыму и на Кубани. Теперь он заместитель командира 55-й Иркутской гвардейской стрелковой дивизии, только что сформированной на базе потрепанной в боях на Кавказе 30-й Иркутской стрелковой (бывшей горнострелковой) дивизии.



В апреле 1943 года части свежей 55-й Иркутской дивизии (позднее ей вернули название 30-й Иркутской дивизии) приняли бой. Именно в этой дивизии Илья Балдынов как военспец получает первый реальный опыт боевых действий в наступлении. Иркутскую дивизию тогда двинули на прорыв обороны немцев в районе так называемой "Голубой линии". Для советских войск это была первая попытка штурма эшелонированной линии укреплений немцев на Таманском полуострове. К сожалению, неудачная.



В одном из первых же ожесточенных боев за стратегическую высоту возле станицы Крымской, которую после войны назвали "Сопкой Героев", замкомдива Балдынов был впервые ранен. Причем он получил сразу три ранения - два осколочных и одно пулевое. Однако военное счастье не изменило Балдынову. Он остался жив, был вынесен с передовой и до июня 1943 года проходил лечение в госпитале. Причем, наш герой наотрез отказывается эвакуироваться в глубокий тыл и остается лечиться в армейском госпитале. С целью продолжить карьеру боевого офицера и участвовать, наконец, в наступлении.



"Дивизия прорыва"



В июне 1943 года Балдынов в звании полковника, еще находясь в госпитале, становится командиром знаменитой 109-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной на базе двух парашютно-воздушных гвардейских бригад - 6-й и 9-й. Долечивался Балдынов уже в медсанбате своей дивизии, ходил на перевязки и одновременно встречал прибывающих солдат и офицеров, занимался комплектованием подразделений.



В состав 109-й дивизии вошли три гвардейских стрелковых полка (№№ 306, 309, 312), артиллерийский полк, истребительно-противотанковый дивизион, два батальона связи, саперный и медицинско-санитарный батальоны и нескольких рот - разведывательная, автотранспортная и рота химзащиты. Среди прибывших офицеров Илья Балдынов встретил и своих бывших сослуживцев из 30-й Иркутской дивизии. Это были майор Кононенко, назначенный заместителем командира 309-го полка, и капитан медицинской службы Богатырев, возглавивший медсанбат дивизии. Впоследствии в этой многонациональной дивизии служили и земляки Балдынова из Иркутской области и Бурят-Монголии.



Это была чисто наступательная, крайне агрессивная и умелая воинская часть, так называемая "дивизия прорыва". Командовавший дивизией с самого начала ее формирования Илья Балдынов сделал в ней блестящую военную карьеру, взяв ожерелье городов в Украине, Европе, Маньчжурии и Китае, получив генеральское звание и собрав целый букет боевых наград. Букет составили полководческий орден Кутузова II степени, два ордена Ленина, орден Красной Звезды, три ордена Красного знамени (два из них вместе с дивизией), орден Суворова II степени (вместе с дивизией) и, наконец, высшая военная награда страны - медаль Золотая звезда Героя Советского Союза.



К концу войны в Европе покрывшая себя неувядаемой славой дивизия гвардейцев-десантников Балдынова носила название 109-й Краснознаменной Бериславской ордена Суворова II степени гвардейской стрелковой дивизии, одной из самых боеспособных и надежных частей Красной армии. Дивизией, которая всегда действовала на острие наступательных операций советских войск. Причем, в прорыв шли не отчаявшиеся и пьяные "штрафники", а обученные десантники, имевшие опыт победителей и воспитанные на подвигах солдат и офицеров этой же дивизии. После советско-японской войны в сентябре 1945 года дивизия стала называться Бериславско-Хинганской. С чего же все начиналось?



На "Голубой линии"



Вот каким был первый прорыв дивизии Балдынова. В ночь с 9-го на 10-е июля 1943 года дивизия заняла свои позиции у станицы Молдаванская перед "Голубой линией" немецких войск. Сама станица хорошо просматривалась с занятых возле нее высот. Советские войска на Кавказе после нескольких неудачных попыток прорыва этой укрепленной линии обороны немцев готовились к очередной атаке. 18 июля в дивизию поступил приказ командующего 56-й армии о наступлении.



- Ты стоишь, товарищ, на земле, омытой кровью героев и трудовым потом воинов, которые воздвигали здесь бастионы, рыли траншеи, преграждали путь врагу, наносили ему удары стремительными атаками... Смотри вперед - перед тобой низовья Кубани, города, станицы, где враг еще топчет нашу землю. Еще стонут под его игом наши братья и сестры. Громи врага, очищай Кубань от фашистской своры! - говорилось в обращении военного совета армии к личному составу.



Утром 20 июля 1943 года у станицы Молдаванской началась массированная артподготовка и вслед за ней на прорыв "Голубой линии" пошли гвардейцы 109-й дивизии Балдынова. С большими потерями, преодолев минные поля, противотанковый ров, они заняли покинутые немцами траншеи первой линии обороны. В тот момент противник подтянул к наметившемуся прорыву две свои пехотные дивизии и пошел в контратаку. Однако выбить наших гвардейцев с занятых ими позиций не удалось.



А следующей ночью десантники внезапно вновь пошли в атаку, ворвались во вторую линию обороны и в жестокой рукопашной схватке, действуя автоматами, штыками и ножами, выбили немцев из окопов. В том ночном бою было захвачено много оружия и пленных солдат противника.



В дальнейшем в течение целых 15 суток дивизия Балдынова у станицы Молдаванская отбивала по 5-6 контратак в день, сама атаковала, и постепенно улучшая свое тактическое положение, упорно продвигалась вперед на прорыв глубины обороны противника. И вот, наконец, была взята станица Молдаванская, и знаменитая "Голубая линия" была взломана на всю глубину!



В этих боях гвардейцы Балдынова массово проявляли героизм, совершили множество личных подвигов. При проделывании проходов в минных полях, во время взятия высот и укрепленных огневых точек, в рукопашных схватках, при отражении контратак превосходящих сил противника, при установке связи и в снайперских атаках.



К 4 августа две немецкие дивизии, потеряв 60 % личного состава, перестали контратаковать позиции 109-й дивизии. Обе стороны выдохлись и перешли к обороне. В то же время советское командование стало готовить решающее наступление для полного прорыва взломанной Балдыновым у станицы Молдаванской "Голубой линии". В начале сентября 1943 года части 56-й армии пошли в этом месте в наступление, прорвали немецкую оборону, вышли на оперативный простор и приступили к ликвидации Таманской группировки противника.



Только тогда понесшие большие потери и обессиленные в непрекращающихся в течение целого месяца ожесточенных боях балдыновцы были сняты с фронта, выведены из состава наступающей 56-й армии и отправлены в тыл для отдыха и пополнения личным составом и техникой.



Первые победные салюты



В дальнейшем 109-я "дивизия прорыва" участвовала в освобождении Ростова-на-Дону, Донбасса, освобождала Берислав, Николаев, Одессу. 11 марта 1944 года гвардейцы Балдынова первыми форсировали Днепр в районе Каховского водохранилища и взяли стоящий на правом берегу реки город Берислав.



Кстати, с августа 1943 года в СССР было положено начало традиции проведения праздничных салютов в честь выдающихся военных побед Красной Армии. Несколько таких салютов были посвящены и тем победам, героями которых были бойцы 109-й дивизии. Первый такой салют (20 залпов из 224 орудий) прошел в Москве 13 марта 1944 года в честь взятия Херсона и Берислава. А дивизия Балдынова с тех пор стала носить название Бериславской.



В конце марта 1944 года 5-я ударная армия 3-го Украинского фронта (командующий - генерал армии Родион Малиновский) подошла к первому рубежу глубоко эшелонированной обороны немцев на подступах к Одессе. Всего таких рубежей обороны вокруг города было четыре. Самый первый из них, на западном берегу Тилигульского лимана в районе воспетой Леонидом Утесовым Пересыпи, был взломан дивизией Балдынова, которая 4 апреля 1944 года, переправившись через лиман, захватила небольшой плацдарм на берегу.



Интересно, что первым вместе с небольшой группой разведчиков на западный берег лимана переправился сам комдив Балдынов. Позже он объяснил, что пошел на риск для того, чтобы поднять моральный дух своих героев-штурмовиков.



В течение четырех суток в кровопролитных боях вместе с бойцами переправившейся следом 86-й гвардейской дивизии балдыновцы удерживали этот небольшой кусочек земли. В итоге они отстояли плацдарм, а затем сами развернули наступление на второй рубеж обороны врага.



Вечером 8 апреля начался штурм Одессы. Дивизия Балдынова в составе 10-го гвардейского стрелкового корпуса была среди первых вошедших в город советских частей. Утром 10 апреля 5-я ударная армия завершила прорыв всех четырех рубежей немецкой обороны и вместе с другими соединениями 3-го Украинского фронта взяла город. В честь взятия Одессы, важнейшего порта на Черном море, вечером 10 апреля 1944 года в Москве был вновь произведен праздничный салют (24 залпа из 324 орудий).



Военный комендант Одессы



Первым советским военным комендантом Одессы после ее освобождения стал гвардии полковник Илья Балдынов. За участие в Одесской операции сам комдив был награжден полководческим орденом Кутузова II степени, а его дивизия - орденом Суворова II степени.



Вот так в характеристике на представление к ордену Кутузова от 23 апреля 1944 года описывал подвиги Балдынова при освобождении Правобережной Украины командир 10-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Иван Рубанюк.



- Сосредоточившись на правом берегу Днепра, дивизия под командованием полковника Балды­нова в ночь с 8 на 9 марта 1944 года, прорвав сильно укреплен­ную оборону противника, стремительно продвинулась на юг и 11 марта 1944 года вышла северо-западнее Берислава и освободила город от немецких оккупантов... В дальнейшем дивизия, преследуя отступающие части против­ника и не отрываясь от них, умелыми обходными маневрами вышла на реку Ингулец, с ходу форсировала ее и, преследуя противника, вышла на подступы к городу Николаеву. В боях за Николаев полковник Балдынов показал умение руководить прорывом сильной, глубоко эшелонированной обороны противника. Освободив Николаев, форсировав в районе города реку Юж­ный Буг, сбив противника с промежуточного рубежа, стремительно преследуя его, форсировав лиманы и нанеся противнику серьезные потери, дивизии вышла на подступы к Одессе и завязала бои на ее окраинах. В боях за город Одессу гвардии полковник Балдынов проявил смелость, находчивость и умение руководить уличными боями...



Однако роль военного Дюка Ришелье Илья Балдынов исполнял недолго. Ровно пять суток его дивизия наводила порядок в освобожденной Одессе. После этого Балдынов сдает командование комендатурой и направляется вместе со своей частью дальше на запад.



Суворовский поход Балдынова



Летом 1944 года Балдынов воюет в Приднестровье возле Дубоссар. А18 августа после форсирования Днестра его дивизия совершает 1400-километровый (!) марш через Бессарабию (Молдавию), Румынию, вдоль Трансильванских Альп (Южных Карпат) к границам Югославии. Почти 1000 километров по горной местности! Таким образом, дивизия участвует в разгроме немецких войск, попавших в яссо-кишиневский котел.



Уже 1 октября 1944 года 109-я дивизия вместе с другими частями 3-го Украинского фронта соединяется с Народно-освободительной армией Югославии под командованием Броз Тито, а 20 октября участвует в освобождении столицы Югославии Белграда.



Кстати, два штурмовых полка дивизии Балдынова (309-й и 312-й) после взятия Белграда получили названия Белградских, 500 солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, а двум младшим командирам, лейтенанту Нестерову и старшему сержанту Адаменко, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



В конце 1944 года - начале 1945 года Бериславская дивизия участвует в операции по взятию Будапешта, где гвардейцы опять отличились при прорыве линии обороны венгерских и немецких войск под названием "Маргарита" (цепь городских укреплений), защищавшей город с юго-запада, и в ожесточенных уличных боях. За взятие столицы Венгрии, которая пала 18 января 1945 года, дивизия получила звание дважды Краснознаменной.



В марте-апреле Балдынов со своей дивизией принимает участие в боях за Вену, а в мае заканчивает войну в Чехословакии, освобождая крупные города этой страны - Братиславу, Брно, и, наконец, Прагу. Боевые действия в Европе для дивизии завершаются не 8 мая, то есть, не в день капитуляции Германии, а только 14 мая.



Пусть гаолян вам навевает сны...



Но последний подвиг дивизии Балдынова был еще впереди. В июне 1945 года эту штурмовую часть выводят из состава 2-го Украинского фронта, срочно перебрасывают на Дальний Восток, пополняют сибиряками, в том числе жителями Бурятии, и включают в состав 53-й армии Забайкальского фронта. Уже в августе она сыграла важную роль в разгроме японской Квантунской армии и армий двух марионеточных государств - Маньчжоу-Го и Мэнцзяна (Южной Монголии).



В первые же дни после объявления Советским Союзом войны Японии гвардейцы 109-й Бериславской дивизии в составе Забайкальского фронта совместно с частями Монгольской Народно-революционной армии (МНРА) начали с территории Монголии наступление против частей Квантунской армии, Маньчжурской императорской армии (главнокомандующий - император Пу И) и Национальной армии Мэнцзяна под командованием монгольского князя Дэвана.



С 9-го по 28 августа 1945 года дивизия совершила стремительный 1500-километровый марш через безводную пустыню в южномонгольской провинции Чахар, затем через трудно проходимый горный хребет Большой Хинган в маньчжурской провинции Жэхэ, форсировала несколько горных рек и вышла в район города Тунляо вблизи Ляодунского полуострова. Чем очень помогла Забайкальскому фронту РККА и МНРА отрезать Квантунскую армию в Маньчжурии от японских войск в Северном Китае.



Так балдыновцы повторили свой же подвиг в Южных Карпатах, совершив такой же по протяженности форсированный марш, но в гораздо более тяжелых климатических условиях, требующих особого мужества и выносливости. При этом дивизия, как отмечается в документах командования 53-й армии, "сохранила свою боеспособность" и, выйдя в глубокий тыл противника, продолжила наступление в направлении Порт-Артура.



За этот суворовский подвиг более 1,5 тысяч солдат и офицеров дивизии получили награды (из них 11 стали Героями Советского Союза), а сама дивизия стала именоваться Бериславско-Хинганской. Илье Балдынову тоже было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерал-майора. Свою третью войну генерал Балдынов закончил в Порт-Артуре 8 сентября 1945 года.



После трех войн



После окончания II мировой войны Илья Балдынов служил до декабря 1945 года в действующей армии, в Тюмени, где была расквартирована одна из бригад (№ 6) его дивизии. Затем он поступил на учебу в Москву в Высшую военную академию Генштаба имени Ворошилова . После окончания учебы преподавал в Военной академии имени Фрунзе, которую сам закончил еще в 30-х годах.



С 1956 года вышел в отставку. Умер в Москве 22 сентября 1980 года, захоронен в Улан-Удэ. Илья Балдынов является почетным гражданином города Берислава Херсонской области Украины, Одессы, Будапешта и Улан-Удэ. В память о первом советском военном генерале из бурят названы улицы в Улан-Удэ и в селе Баяндай Иркутской области. Имя Балдынова носит школа на его родине в поселке Усть-Ордынский, там же на 50-летие Победы земляками установлен его мемориальный бюст . Через 10 лет, в 2005 году, открыт памятник-бюст герою-генералу в Улан-Удэ. Источник - ARD

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