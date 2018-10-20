 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прайс на пытки с расчлененкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
12:33 22.10.2018

Морские котики меняют профессию

Бывшие американские военнослужащие используются в качестве наемных убийц, или Джамаль Хашогги

Со дня исчезновения журналиста Джамаля Хашогги прошло почти три недели, но до сих ничего определенного об этом зловещем происшествии сказать нельзя. 2 октября Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Турции и оттуда уже не вышел.

Последнее время саудовский журналист жил в США, его колонки регулярно выходили в The Washington Post. Он был вынужден покинуть родину и уехать в Америку в 2017 г., опасаясь преследования со стороны наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого Хашогги остро критиковал за военные действия в Йемене.

2 октября журналист, собиравшийся жениться на турчанке и осесть в Стамбуле, обратился в консульство своей страны в Турции за необходимыми документами. Невеста Хашогги утверждает, что перед встречей Джамаль передал ей свой iPhone, поскольку на территорию саудовского консульства запрещено проносить телефоны. Журналист якобы синхронизировал iPhone с часами AppleWatch у себя на руке. Турецкие следователи утверждают, что слышали запись, переданную с AppleWatch на iPhone. На записи журналиста допрашивают, пытают и убивают, после чего тело расчленяют медицинской пилой. Кто этим занимался, неизвестно. Зато известно, что накануне посещения Хашогги дипломатического представительства своей страны из Саудовской Аравии в Турцию прибыли 15 человек и поселились неподалеку от консульства. Семеро из них, утверждают турецкие следователи, принадлежали к личной охране наследного принца.

Тело журналиста исчезло. Саудиты не возражают против осмотра консульства турецкими полицейскими, но турки уверены, что это бесполезно – все следы возможного преступления уничтожены. Сначала саудовская сторона утверждала, что Хашогги забрал нужные ему документы и покинул консульство. Спустя некоторое время саудовская сторона изменила версию: государственное информагентство Saudi Press Agency сообщило, что Хашогги погиб-таки в консульстве… в результате потасовки. Редактор газеты The Washington Post, для которой работал Хашогги, назвал последнюю саудовскую версию "абсолютно недостоверной" (utterly devoid of credibility).

В деле Хашогги много странного. Он не был гражданином США, но жил в Соединенных Штатах, работал на американские СМИ, выступал как борец за права человека, обличал диктаторские режимы. Казалось, человек с такими взглядами может рассчитывать на поддержку американских властей. Однако чего-то ему не хватило. Американцы до сих пор воздерживаются от вмешательства в расследование. Хотя американские СМИ много пишут о случившемся, называют Хашогги "журналистом, спровоцировавшим разрыв между Вашингтоном и Эр-Риядом", дальше фраз дело не идет.

Турецкое издание Yeni Cag указывает на причину: "Это саудовская нефть, которая делает Соединенные Штаты сверхдержавой". То есть работает принцип, определяющий выбор партнеров в американской внешней политике: "Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын" (данные слова, сказанные о никарагуанском диктаторе Сомосе, приписывают Франклину Рузвельту).

США никогда не брезговали ликвидацией "нежелательных" политиков. Во время холодной войны ЦРУ участвовало в заговорах по убийству Патриса Лумумбы, Рафаэля Трухильо, Нго Динь Дьема, готовило покушения на Фиделя Кастро, Уго Чавеса. "Нейтрализации" представителей Национального освободительного фронта Южного Вьетнама была посвящена специальная американская программа "Феникс".

А 16 октября американский медиапортал BuzzFeed рассказал о "морских котиках", бывших военнослужащих спецназа ВМС США, действующих в Йемене в интересах "арабских монархий". Американцев, по словам источника BuzzFeed, наняли власти Объединенных Арабских Эмиратов для проведения в Йемене "целевой программы убийств" (a targeted assassination program in Yemen). Издание установило прямую связь между "программой убийств" и таинственным исчезновением Хашогги. Информация о действиях бывших американских военнослужащих в Йемене, пишет BuzzFeed, "пришла как раз в том момент, когда мир сосредоточен на предполагаемом убийстве саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги".

В Йемене перед наемниками стояла задача уничтожить партию "Ислах", которую заказчик обозначил как "террористическую организацию". Всего исполнителям было поручено убить 23 человека. В число наемников входили сотрудник Центра специальных операций ЦРУ и сержант Национальной гвардии США. Первым делом наемников стало покушение 29 декабря 2015 года на Ансафа Али Майо, лидера партии "Ислах". Затем по Йемену прокатилась целая волна убийств членов этой партии. В ЦРУ заявили, что не знают об американских наемниках, убивавших людей в Йемене, но бывший сотрудник ЦРУ, работавший в ОАЭ, подтвердил информацию BuzzFeed. Американские компании, которые предоставляют военные услуги другим странам, регулирует Госдепартамент США. Британский востоковед, специалист по Йемену Элизабет Кендалл говорит, что "Аль-Ислах" никогда не была террористической организацией; напротив, это партия, стремящаяся участвовать в политическом процессе. Однако введенная американцами "норма" на физическое уничтожение "террористов" по всему миру открыла дверь заказным политическим убийствам, которые оправдываются заклинанием: "Это борьба с террором!"

История с американскими наемными убийцами в Йемене, как и убийство журналиста Хашогги, еще раз подтверждает, что "у наших американских партнеров" принципиально разные подходы к оценкам действий "полезных союзников" вроде саудовского режима и стран, против которых США ведут ожесточенную информационную войну. Можно быстро организовать "убийство" какого-нибудь забытого шпиона, сварганить "улики", потом сказать, что "очень вероятно" (highly likely) это сделал сами-знаете-кто, после чего объявить санкции против страны-мишени и выслать ее дипломатов. А можно поощрить действия настоящих убийц.

Так что в мире все по-прежнему. Все стабильно.

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540200780
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