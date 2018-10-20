Экс-президенту Киргизии Атамбаеву сократили гос-охрану. Кому он нужен...

13:23 22.10.2018

22 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Алмазбеку Атамбаеву сократили государственную охрану



Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву сократили штат государственной охраны. Информацию 24.kg подтвердила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, сказать конкретно, сколько бывшему главе государства необходимо по закону охранников за государственный счет, она не может.



"Просто раньше их было заметно больше, а сегодня увидела, что число уменьшилось значительно", - сказала Кундуз Жолдубаева и добавила, что не знает, с чем это связано.



Ни представители политической организации, ни сам Алмазбек Атамбаев обращаться за разъяснением в ГКНБ не намерены.



В ГКНБ, чьи сотрудники обеспечивают охрану экс-президентов страны, не комментируют данные Кундуз Жолдубаевой.



По данным 24.kg, бывший глава государства лишился сразу шестерых сотрудников Девятого управления ГКНБ.