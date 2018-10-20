 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.10.2018
15:02  При строительстве ЖД РФ-КНР пострадают выхухоли, - страдает Кудрин
14:59  В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину, - И.Данилов
14:57  Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов
14:29  Рост религиозности молодых казахов: мода или радикализация?
13:23  Экс-президенту Киргизии Атамбаеву сократили гос-охрану. Кому он нужен...
12:33  Прайс на пытки с расчлененкой. Американские "морские котики" меняют профессию, - "ФСК"
12:31  Мухамеды XXI века – неоджахилийские "волки в овечьих шкурах", - Назира Нуртазина
12:15  Таджикистан застыл. Когда прорвут границу, - С.Муродов
12:02  Илья Балдынов - Герой Советского Союза и первый советский генерал-бурят. Ч.1-3
12:00  Дорога в электронный концлагерь. Как хозяева денег манипулируют обществом, - В.Катасонов
11:53  Геополитика России и неополитика Монголии, - Ж.Нямсурэн
11:52  Как Чингисхан с татарами воевал
11:48  Такой был разный этот комсомол. К 100-летнему юбилею ВЛКСМ, - Ф.Мироглов
11:24  "Модернизация" ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР
11:20  Компас Пашиняна: Армения меняет политический курс, - В.Сокирко
10:41  Клон-2. Господин Зулпуев снова назначен директором Агентства по ликвидации банков Киргизии
09:25  Казахстанский спецназ стал лучшим на международных соревнованиях по снайперской стрельбе в Китае
09:12  Кыргызстан и Узбекистан договорились о границе на спорном Шахимарданском участке
08:57  Судный день Израиля. Причины и итоги арабо-израильской войны 1973 года, - А.Храмчихин
08:47  Ашхабад получил новые инвестиционные обещания Эр-Рияда, - "НГ"
00:06  Ливийская "революция" никак не успокоится, - Р.Мустафин
00:05  Соединенные Штаты Империи: Мы приближаемся к своему концу, - Джон Фримэн
Воскресенье, 21.10.2018
16:01  Китайский крупнейший самолет-амфибия AG600 "Куньлун" совершил первый взлет с воды (видео)
14:30  Большая стратегия Трампа: назад в XIX век, - Чарльз Капчан
14:28  Как Россия и Китай подрывают демократию, - А.Кендалл-Тейлор, Д.Шулльман
14:25  Варварство возвращается, - Ф.Лукьянов
13:39  Диджей, Рэмбо и отец туркмен. Зачем нужны забавные ролики о президенте Туркмении, - Р.Саттаров
13:38  Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
13:26  Почему провалилось сближение России и Японии, - М.Крылов
00:34  Американская политика надломилась из-за России и Китая, - Эдвард Льюс
00:19  Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду
00:06  Судьба... "Мисс Калифорния" Яну Лаврентьеву задавили на шоссе из-за тесных туфель
00:02  КырУчебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность? - А.Бенгард
Суббота, 20.10.2018
15:02  "Миролюбивый" русский медведь. Как Александр III с Европой разговаривал...
12:39  Айдарбеков – "талисман" Асылбека? Новый глава МИД Киргизии - внучатый племянник главы Ревкома Кара-Киргизской области
12:11  За "Шофером" приехали... Экс-главу аппарата президента Киргизии Илмиянова оперативно изловила... в Москве ФСБ
11:53  На избирательных участках парламентских выборов в Кабуле прогремели взрывы. Талибан проголосовал...
11:38  Восточность - вежливость королей. Чем Мирзиеев и Путин удивляли друг друга в Ташкенте, - репортаж А.Колесникова
11:33  Талибы избавили президента Афганистана от ушедших в оппозицию генералов, - А.Серенко
11:32  Северо-восток Сирии остается в руках американцев. Вашингтон меняет свой подход к борьбе с иранским влиянием, - "НГ"
11:25  Индия. В толпу зрителей сожжения чучела демона зла Раваны врезался... поезд - 61 погибший, 200 раненых
10:16  Индонезия отказалась отказываться от покупки Рос-истребителей Су-35
09:40  Foreign Affairs: Сможет ли Пентагон выиграть гонку вооружений в сфере ИИ?
09:35  Про прорыв. Поборет ли РосЭлита свое колониальное сознание? - Татьяна Воеводина
09:09  Хамрохон Зарифи освобожден от должности посла Таджикистана в Японии. Его сменил М.Джалолов
09:00  "Россия может гордиться своими миллиардерами". СЛОН - слонам!
07:19  Обнаружено расчлененное тело журналиста Хашогги, пропавшего в Турции - CNN
06:43  Сам виноват - полез драться. СаудГенпрокурор аль-Муаджиб нашел виновного в смерти Хашогги
06:41  Покеда Македа... Парламент "Македонии" проголосовал переименование страны. В угоду НАТО и ЕС
01:05  Чтобы отбить Узбекистан у Запада, Россия заплатит $миллиарды
00:38  В Кандагаре талибы убили молодого и перспективного генерала Абдул Разака и ранили губернатора Вису
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву сократили гос-охрану. Кому он нужен...
13:23 22.10.2018

22 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Алмазбеку Атамбаеву сократили государственную охрану

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву сократили штат государственной охраны. Информацию 24.kg подтвердила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сказать конкретно, сколько бывшему главе государства необходимо по закону охранников за государственный счет, она не может.

"Просто раньше их было заметно больше, а сегодня увидела, что число уменьшилось значительно", - сказала Кундуз Жолдубаева и добавила, что не знает, с чем это связано.

Ни представители политической организации, ни сам Алмазбек Атамбаев обращаться за разъяснением в ГКНБ не намерены.

В ГКНБ, чьи сотрудники обеспечивают охрану экс-президентов страны, не комментируют данные Кундуз Жолдубаевой.

По данным 24.kg, бывший глава государства лишился сразу шестерых сотрудников Девятого управления ГКНБ.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540203780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин открыл Международную конференцию "Инвестиции в молодежь"
- К. Токаев: Наша цель – добиться неукоснительного выполнения поставленных Президентом задач
- В Үкімет үйі рассмотрены вопросы развития регионов
- Рейтинг управленческой элиты РК за 3-й квартал 2018 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №640
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №645
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №646
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №647
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №648
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  