 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов
14:57 22.10.2018

США практически в открытую вывозят недобитых в Сирии террористов в подконтрольные "серые" зоны в Афганистане.

Такое мнение в интервью Sputnik высказал российский политолог Станислав Тарасов.

- ИГИЛ проиграло войну в Сирии. Американцы пытались поддерживать террористов, теперь сделали ставку на курдов. Сейчас

США открыто перебрасывают боевиков из Идлиба в "серые" и "черные" зоны, которые контролируют

Угроза нависает над Средней Азией

Во-первых, они могут использовать боевиков для борьбы с "Талибаном".

Во-вторых, боевики могут предпринять попытку создания псевдогосударственного образования типа "халифата" ИГ.

Потенциальная угроза нависает уже над Юго-Восточной и Средней Азией, - считает Тарасов.

Он также подчеркнул, что нужно изучать этнический состав перебрасываемых боевиков. И особую угрозу в этом свете представляют не арабы, а выходцы из республик Центральной Азии

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540209420
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