Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов

14:57 22.10.2018

США практически в открытую вывозят недобитых в Сирии террористов в подконтрольные "серые" зоны в Афганистане.



Такое мнение в интервью Sputnik высказал российский политолог Станислав Тарасов.



- ИГИЛ проиграло войну в Сирии. Американцы пытались поддерживать террористов, теперь сделали ставку на курдов. Сейчас



США открыто перебрасывают боевиков из Идлиба в "серые" и "черные" зоны, которые контролируют



Угроза нависает над Средней Азией



Во-первых, они могут использовать боевиков для борьбы с "Талибаном".



Во-вторых, боевики могут предпринять попытку создания псевдогосударственного образования типа "халифата" ИГ.



Потенциальная угроза нависает уже над Юго-Восточной и Средней Азией, - считает Тарасов.



Он также подчеркнул, что нужно изучать этнический состав перебрасываемых боевиков. И особую угрозу в этом свете представляют не арабы, а выходцы из республик Центральной Азии