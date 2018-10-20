Новый халифат: угроза уже нависает над Средней Азией, - С.Тарасов

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14:57 22.10.2018
США практически в открытую вывозят недобитых в Сирии террористов в подконтрольные "серые" зоны в Афганистане.
Такое мнение в интервью Sputnik высказал российский политолог Станислав Тарасов.
- ИГИЛ проиграло войну в Сирии. Американцы пытались поддерживать террористов, теперь сделали ставку на курдов. Сейчас
США открыто перебрасывают боевиков из Идлиба в "серые" и "черные" зоны, которые контролируют
Угроза нависает над Средней Азией
Во-первых, они могут использовать боевиков для борьбы с "Талибаном".
Во-вторых, боевики могут предпринять попытку создания псевдогосударственного образования типа "халифата" ИГ.
Потенциальная угроза нависает уже над Юго-Восточной и Средней Азией, - считает Тарасов.
Он также подчеркнул, что нужно изучать этнический состав перебрасываемых боевиков. И особую угрозу в этом свете представляют не арабы, а выходцы из республик Центральной Азии