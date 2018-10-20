 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину, - И.Данилов
14:59 22.10.2018

В США хотят передать "нефтяное королевство" Путину

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter, - для Sputnik.

Американские сенаторы и конгрессмены хотят загнать цену на нефть далеко за 100 долларов за баррель. Введение против Саудовской Аравии американских санкций в соответствии с так называемым "актом Магнитского" повлечет за собой такие последствия на рынке нефти, что нынешний рост цен покажется чем-то мелким и незначительным. А если санкции будут по-настоящему сильными, то и 100 долларов не предел.

Американской экономике это будет не очень выгодно, но когда речь идет о том, чтобы насолить союзникам президента Трампа, у многих американских политиков и чиновников просто отказывают тормоза, здравый смысл и элементарное чувство самосохранения.

Президент Трамп будет против такого сценария, но в нынешних политических условиях у него часто оказываются связанными руки. Скандал вокруг предполагаемого убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашохджи (Кашикчи) в саудовском консульстве в Стамбуле может сработать в качестве идеального предлога для новых санкций, и желающих их ввести уже предостаточно. В некотором роде Эр-Рияд сталкивается с проблемой, которую испытывает Москва в отношениях с нынешней американской элитой, воспринимающей санкции как способ решения внутриполитических конфликтов и игнорирующей любые внешнеполитические последствия.

Стоит кратко пересказать фабулу скандала: в Стамбуле после визита в саудовское консульство исчез саудовский диссидент и журналист Джамаль Хашохджи. Турецкие власти, западные СМИ, а также некоторые западные спецслужбы подозревают (или даже утверждают), что он был убит на территории консульства.

Инцидент вызвал международный резонанс в силу того, что Хашохджи был не просто противником саудовского руководства, а еще и выходцем из очень богатой семьи, резидентом Соединенных Штатов и политическим колумнистом очень известного и влиятельного американского издания The Washington Post, считающегося одним из рупоров Демократической партии США. Исчезновение диссидента, столь глубоко интегрированного в американский истеблишмент, не могло остаться незамеченным, но скандал быстро вышел за дипломатические рамки.

С учетом того что для Трампа вопрос сотрудничества и сохранения хороших отношений с Саудовской Аравией является критически важным, его оппоненты из американского истеблишмента немедленно воспользовались возможностью ударить по американо-саудовским отношениям. Без содействия Саудовской Аравии Трамп не смог бы ввести санкции против Ирана, не вызвав катастрофических последствий для нефтяного рынка. Эр-Рияд компенсировал часть "выпавшей" с рынка иранской нефти. Потому Трамп не хочет замечать скандал и портить отношения с Эр-Риядом, но его пытаются заставить это сделать.

Сенаторы Боб Коркер, Боб Менендез (председатель Комитета по внешней политике сената), Линдси Грэм и Патрик Лихи (председатель Комитета по иностранным программам и операциям сената) написали Дональду Трампу письмо, в котором потребовали от него провести расследование исчезновения диссидента в соответствии с "глобальным актом Магнитского", который вообще-то был принят во времена Обамы для законодательного обеспечения попыток "наказать" Россию за независимую внешнюю и внутреннюю политику. По большому счету президенту США пытаются навязать запуск процесса, который должен через 120 дней (именно такой срок предполагает "акт Магнитского") закончиться введением санкций против Эр-Рияда.

Журналисты уже поинтересовались реакцией Трампа, и она была ожидаемо негативной. Он указал на несколько важных моментов: пропавший диссидент не является гражданином США, а Саудовская Аравия покупает американских товаров и услуг (в основном оружия) на 120 миллиардов долларов в год, следовательно, к такому клиенту нельзя относиться пренебрежительно.

За скобками заявления американского лидера осталась ключевая роль Саудовской Аравии в сдерживании роста цен на нефть после введения жестких антииранских санкций. Более того, нельзя не заметить, что это далеко не первый скандал, связанный с особенностями соблюдения прав человека в этом регионе, но все предшественники Трампа закрывали на предыдущие скандалы глаза. А значит, нынешний эпизод имеет чисто политическую подоплеку.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уже "ответил" президенту, сославшись на цитату покойного сенатора-республиканца и заклятого врага Трампа Джона Маккейна, который говорил, что в некоторых случаях нужно ориентироваться исключительно на ценности и принципы. От американского лидера сейчас под предлогом защиты ценностей и принципов требуют испортить отношения с Эр-Риядом.

Более того, первые реальные санкции уже введены. Из-за общественного и медийного давления от совместных проектов с саудовскими государственными и частными структурами отказываются такие западные компании, как группа Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона и агентство Блумберг Майкла Блумберга. Под угрозой даже первое рестлинг-шоу, над организацией которого саудовские власти работали несколько лет.

Дальше давление на американские компании, работающие с саудовскими партнерами, будет только увеличиваться. Уже раздаются аналогичные призывы в Европейском союзе, тем более что к скандалу подключился комитет Европарламента по правам человека.

Если смотреть на вещи прагматично (а именно так и следует смотреть на все, что связано с внешней политикой), то изоляция Саудовской Аравии, а также возможные американские и европейские (формальные и неформальные) санкции против Саудовской Аравии открывают для России довольно обширные возможности.

Конкретные их очертания зависят от конкретных проблем, с которыми столкнутся наши саудовские партнеры.

Если их отключат от SWIFT, то нужно помочь им пользоваться российским аналогом.

Если им закроют доступ на рынки недвижимости в Сан-Франциско и Лондоне, то можно им показать потенциал Сочи и Санкт-Петербурга.

Если им запретят инвестировать в американские и европейские ценные бумаги, то им можно и нужно предложить отличные возможности для инвестиций в наши компании и ценные бумаги, включая российские облигации.

Если же американцы и европейцы окажутся совсем безрассудными в своем санкционном запое, то может появиться даже шанс на ускоренное создание "нефтерублевой системы". Иногда ошибки геополитических оппонентов создают такие условия, которыми грех не воспользоваться. Россия своего не упустит.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540209540
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