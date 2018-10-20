При строительстве ЖД РФ-КНР пострадают выхухоли, - страдает Кудрин

15:02 22.10.2018

Кудрин: При строительстве ж/д дороги в Китай не будет угрозы для выхухолей



Строительство железной дороги Москва-Казань с продолжением в Китай будет первой в России ВСМ, где шум от нее будет на порядок ниже, чем от автомобиля или обычного поезда. Под будущей железной дорогой в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов.



ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань и ее дальнейшее продолжение в Китай должно вестись с соблюдением экологических требований, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.



"Мы можем максимально использовать заработки на этом направлении, я имею в виду транзит (грузов из Китая - ред.). Конечно, это не должно снижать требования, которые предъявляют экологи. Нужно искать решения, которые были бы экологичны на всем протяжении этой трассы", – сказал Кудрин в кулуарах Форума стратегов.



Как сообщил ранее РИА Новости главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, сотни русских выхухолей, занесенных в Красную книгу, обитают в местах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, в непосредственной близости от Клязьминского заказника, и нужно провести исследования с привлечением общественности, чтобы определить потенциальную опасность для животных.



В свою очередь первый вице-президент РЖД, гендиректор "Скоростных магистралей" ("дочка" РЖД, курирует проект) Александр Мишарин заявил, что первая в России ВСМ будет создаваться на принципах дружественности естественной среде, а шум от нее будет на порядок ниже, чем от автомобиля или обычного поезда. По его словам, под будущей железной дорогой в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов.



Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект по строительству ВСМ стоимостью более 1,2 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва - Казань.



Русская выхухоль является одним из самых крупных насекомоядных млекопитающих. Некогда обитавшая почти по всей Европе, выхухоль в настоящее время сохранилась преимущественно в России и лишь в небольшом количестве в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Выхухоль занесена в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.