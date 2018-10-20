Сам себе режиссер. Елбасы утвердил "Общенациональный план по реализации своего Послания"

16:00 22.10.2018

Назарбаев утвердил Общенациональный план по реализации Послания

Информацию о ходе выполнения Общенационального плана необходимо представлять в Администрацию Президента РК до 25 января года.



Глава государства Нурсултан Назарбаев своим указом от 12 октября утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации своего Послания, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Как отмечается, информацию о ходе выполнения Общенационального плана необходимо представлять в Администрацию Президента РК до 25 января года, следующего за отчетным годом.



Указ вводится в действие со дня его подписания.