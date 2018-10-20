Казахстан уволил оскандалившегося посла в Ташкенте Утембаева, а посол в Норвегии Абусеитов сам ушел на пенсию

17:13 22.10.2018

22 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых назначений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Айгуль Сайфоллаевна Куспан назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.



Кайрат Абусеитов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста.



После скандала Ерик Утембаев временно отстранен от исполнения должностных полномочий Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.