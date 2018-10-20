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Морское вооружение и торпеды: чем еще знаменита военная промышленность Казахстана?
19:52 22.10.2018

Евгения Скалей

В настоящее время происходит постепенный процесс укрепления оборонной промышленности Казахстана. Об этом свидетельствуют последние успехи в кораблестроении, выпуске цифровых средств связи и отдельных видов боеприпасов.

Георгий Дубовцев, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований, в своей монографии "Состояние и перспективы развития военной организации Казахстана" рассказывает о компаниях, которые вносят свой вклад в развитие оборонной промышленности республики.

Помимо вышеозначенных успехов, в Казахстане налажено производство приборов ночного видения и других оптико-электронных средств, организованы сборочное производство автомобильной и авиационной техники и ремонт бронетанковой и артиллерийской техники.

Продолжаем знакомить читателей с производственными предприятиями РК.

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Корабли моей гавани

Приборостроительный завод "Омега" был основан в 1972 году и входил в состав министерства судпрома СССР. В те времена предприятие специализировалось на производстве систем и комплексов для управления корабельными механизмами и аппаратурой.

Являясь ярким представителем оборонки в прошлом, приборостроительный завод сохранил трудовые традиции и до сих пор пользуется производственными мощностями и технологиями.

В настоящее время "Омега" осуществляет производственную деятельность в области машиностроения и приборостроения, создает системы и комплексы для управления корабельными механизмами, аппаратуры внутрикорабельной связи, изделий точной механики судового приборостроения. Кроме того, в компании освоено производство железнодорожного оборудования, деталей и узлов для подвижного состава и установок для приготовления питьевой воды различной производительности.

Спецтехника и боеприпасы

Акционерное общество "ЗИКСТО" было создано в 1994 году в Петропавловске на базе машиностроительного завода им. В. Куйбышева. Компания занимается производством, ремонтом и обслуживанием техники для нужд железнодорожного, нефтегазового, энергетического и агропромышленного комплексов.

В последние годы предприятие освоило производство боеприпасов, мин, патронов и взрывчатых веществ.

Оборонная промышленность Казахстана: от упадка до экспорта

ТОО "КазИнжЭлектроникс" осуществляет разработки и организацию выпуска высокотехнологичной продукции в области радиоэлектроники, связи и вычислительной техники. Кроме того, компания увеличивает экспортный потенциал республики за счет создания наукоемких импортозамещающих производств, модернизации и ремонта радиоэлектронной аппаратуры оборонного назначения.

КАМАЗ-Инжиниринг - крупнейшее совместное казахстанско-российское предприятие по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси КАМАЗ.

Завод был основан летом 2005 года. Уже в первые дни существования с конвейера выпущены первые самосвалы и вахтовые автобусы. Позже было начато их серийное производство.

В настоящий момент КАМАЗ-Инжиниринг является одним из наиболее технически оснащенных заводов-производителей в РК и специализируется на сборке грузовых автомобилей. На предприятии освоено производство большегрузных автомашин и спецтехники на базе автомобилей семейства КАМАЗ.

Завод с богатой историей

Машиностроительный завод им. С. М. Кирова был основан 76 лет назад, в далеком военном 1942 году и является единственным на территории СНГ производителем торпед с тепловым двигателем

Интересно, что история завода берет свое начало с 1882 года, когда в местечке Большой Токмак Таврический, что на Украине, было основано предприятие по производству сельхозмашин. Его основателями считаются немецкие предприниматели Фукс и Клейнер.

В начале Великой Отечественной войны завод, который имел стратегически важное значение, был эвакуирован сначала в Махачкалу, а в конце 1942 года – в Алма­-Ату. Именно в Казахстане и была создана уникальная и единственная в СССР производственная база по выпуску сложной машиностроительной продукции – торпед с тепловыми двигательными установками. Уже в конце 1942 завод имени С. М. Кирова приступил к выпуску новых партий продукции для нужд фронта.

Кировский машиностроительный завод вошел в число самых крупных и секретных предприятий советской оборонной промышленности

Предприятий, равных по своему научно-техническому и технологическому потенциалу "кировцу", надо было еще поискать даже в самых развитых странах Запада. То же самое касается и производительности – завод был крупнейшим производителем торпед не только в СССР, но и в мире

В 1978 Указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден Орденом Трудового Красного Знамени "За заслуги в создании и освоении производства специальной техники".

В 1982 году за разработку, освоение в производстве и серийную поставку на флот одного из лучших образцов спецтехники группа ИТР ОКБ завода была отмечена Государственной премией СССР.

Конверсия

В настоящее время предприятие работает в нескольких направлениях и областях, выпускает железнодорожную продукцию (крепежи, болты и гайки, силовые элементы и трансмиссионные валы), вносит свой вклад в развитие горнодобывающей промышленности, нефтяного сектора, сельского хозяйства и гражданской промышленности.

А для военно-промышленного комплекса "Кировец" осуществляет разработку, производство, хранение и постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов. Кроме того, он работает на экспорт отдельных позиций. В частности, завод является лидером морского вооружения на мировом рынке

Такой высокий статус им завоеван благодаря использованию современных технологий и разработок вкупе с историей проектировки, испытаний и выпуска передовой продукции для военного сектора.

Все вышеперечисленные предприятия АО "НК "Казахстан Инжиниринг"" задействованы в реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540227120
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