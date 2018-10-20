Новый глава МИД Киргизии обещает зачистить ведомство от коррупционеров. Бишкекский мечтатель

21:22 22.10.2018

Новый глава МИД взял под личный контроль расследование нарушений в ведомстве



Новый министр иностранных дел взял под личный контроль расследование дела по озвученным нарушениям в ведомстве. Об этом Чингиз Айдарбеков сообщил на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.



Как сообщает пресс-служба главы государства, президент и глава МИД обсудили приоритетные направления внешней политики Кыргызстана. Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации ключевых направлений внешней политики Кыргызстана, комплексных внешнеполитических вопросов, стоящих на повестке дня.



Глава государства поставил задачу реализовать ранее достигнутые договоренности в ходе его официальных и государственных визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, развивать и укреплять добрососедские отношения со странами-партнерами.



"Ведение внешней политики страны должно быть последовательным, глубоко продуманным и взвешенным, с приоритетным учетом интересов Кыргызской Республики", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



МИД также должен усилить работу по привлечению инвестиций, развития туристического потенциала страны, защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом.



Касаясь резонансных вопросов и критики, которые в последнее время были озвучены в средствах массовой информации относительно деятельности внешнеполитического ведомства, Чингиз Айдарбеков проинформировал, что правоохранительные органы проводят соответствующую работу по поручению президента КР.



"На основании результатов проверки проведут тщательный анализ и будут приняты соответствующие решения. Общество и руководство страны будет проинформировано о результатах, вопрос находится на моем личном контроле", - резюмировал министр.



22 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА