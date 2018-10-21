"Маленький принц" крепко подставил Трампа. Сможет ли Эр-Рияд замять скандал с убийством Джамаля Хашогги, - И.Панкратенко

22:29 22.10.2018

Об авторе: Игорь Николаевич Панкратенко – доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов.



21.10.18



Оппозиционный журналист и элитный диссидент Джамаль Хашогги мало того что при жизни был источником неприятностей для наследника трона Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, так и еще и своей смертью сумел крупно "маленькому принцу" напакостить. Ворвался в дипломатическое представительство королевства, где в это время мирно пили кофе полтора десятка прилетевших на встречу с ним сотрудников саудовских спецслужб, устроил безобразную драку, залил собственной кровью кабинет консула так, что рабочий стол пришлось выкинуть и сжечь. Словом, откровенно спровоцировал официальных саудовских представителей на свое убийство с последующим расчленением и развозом фрагментов тела по укромным уголкам Стамбула.



Никто в Эр-Рияде подобной провокации не ожидал, произошедшее явилось тяжелым ударом по психическому состоянию "маленького принца" и его окружения – а потому две с лишним недели саудиты находились в состоянии аффекта. И напропалую врали всему миру о том, что никакого Хашогги в глаза не видели, и куда он исчез из консульства – знать не знают. При этом один из сотрудников саудовской спецслужбы, принимавший участие в тех событиях, за это время успел самоубиться, а консул королевства в Стамбуле вообще исчез. По некоторым сведениям, бродит сейчас, облаченный в рубище, по аравийской пустыне и кается в грехах.



Именно так выглядит официальная версия произошедшего в изложении Эр-Рияда. Но изюминка, самая ее мякотка, заключается даже не в намеке на то, что драку, приведшую к его гибели, оказывается, затеял сам Хашогги. А в том, что Мохаммед бин Салман в произошедшем ну вот совершенно не виноват. Его вообще неправильно поняли. Он-то, молодой и неискушенный, что своим советникам поручал? Всего лишь деликатно расспросить оппозиционного журналиста и представителя элиты королевства о его дальнейших планах на жизнь. После чего "закрыть" с ним вопрос. А они то ли из карьерных соображений, то ли от избытка энтузиазма устроили натуральный допрос с пытками, после чего вопрос с Хашогги не только закрыли, но и закопали.



И вот здесь происходит головокружительный финт – никакое это не "политическое убийство, совершенное с особым цинизмом в здании дипломатического представительства", как утверждают враждебные "маленькому принцу" голоса и на чем настаивает Анкара. А всего лишь – "эксцесс исполнителей", трагическая, но все же случайность, от которой никто не застрахован – что-то вроде "заставь преданного дурака с политическим оппонентом подискутировать – он и труп расчленит".



Вот совершенно очевидно, что коварство этой предложенной Эр-Риядом версии заключается, разумеется, не в том, что она обеляет Мохаммеда бин Салмана и выставляет виновниками произошедшей трагедии уже отстраненных от своих должностей советника принца Сауда аль-Кахтани и первого заместителя руководителя разведки королевства генерала Ахмеда аль-Ассири. В конце концов это непреложное правило любой партии такого уровня: провал исполнителя – это только его провал, а успех – он исключительно заслуга первого лица. Коварство официальной явки с повинной, которую сделал Эр-Рияд, заключается в том, что предложенная им трактовка крайне удобна для тех, кого "маленький принц" в деле Хашогги откровенно и крепко подставил. В частности, для того же Дональда Трампа, которого очередная выходка бин Салмана заставила принять совершенно невероятную позу.



Да, с одной стороны, принципа про "сына", который хоть и связан с самкой собаки, но все же наш – никто не отменял. Военно-политические и финансовые связи Вашингтона и Эр-Рияда давно сплелись столь тесно, что не всегда понятно, где заканчиваются саудиты и начинаются американцы.



Поэтому первым лицам королевства сходит с рук то, за что к другим давно заглянули бы в гости истребители-бомбардировщики с ближайшей авианосной ударной группировки США или лихие медбратья из Корпуса морской пехоты. Так было и раньше, когда следователи ФБР вцепились в саудовский след терактов 9/11. Так было и совсем недавно, когда по распоряжению "маленького принца" королевские гвардейцы ботинками и прикладами вбивали другим членам династии, в том числе оказавшим немалые услуги Вашингтону, информацию о том, кто теперь в Эр-Рияде главный.



Но роль саудитов в борьбе с Ираном, а точнее – с его экспортом нефти, многомиллиардные заказы для американского ВПК – это только одна чаша весов. На другой – авантюра "маленького принца" в Йемене, расколотый по его вине конфликтом с Катаром Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, невыполненные обещания по "грандиозной сделке" арабского мира с Израилем, много чего еще. Но главное – все больше политических издержек, которые Вашингтон вынужден нести от амбициозности и авантюризма бин Салмана, переходящих в неадекватность.



По большому счету наступил момент, когда этот союзник на Аравийском полуострове сейчас, после "дела Хашогги", стал обходиться американцам слишком дорого. "Маленький принц" откровенно заигрался. Заставив Трампа задуматься о том, что, возможно, другой человек на его месте был бы для Америки более выгоден. Ничего личного, как говорится, простая арифметика.