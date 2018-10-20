 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 22.10.2018
23:22  Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
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Трамп разорвал "горбачевский" договор с Россией о РСМД
23:22 22.10.2018

Джон Болтон объяснил выход США из ДРСМД
В интервью "Ъ" советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который в эти дни находится в Москве с официальным визитом, рассказал, почему президент США Дональд Трамп решил выйти из договора о РСМД.

По его словам, пять или даже более лет назад "США пришли к выводу, что Россия допускает существенные нарушения договора о РСМД, вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения".

"Администрация Обамы (экс-президент США Барак Обама.- "Ъ") призывала Россию вернуться к выполнению своих обязательств. Администрация Трампа призывала к этому же. Но исходя из российских заявлений стало ясно, что они (власти РФ.- "Ъ") вообще не считают, что какое-то нарушение имело место. И сегодня в ходе переговоров мои российские собеседники очень четко выразили свою позицию - что это не Россия нарушает Договор о РСМД, а США",- заявил Джон Болтон.

Он добавил, что в США не думают, что "выход из соглашения - это то, что создает проблему". "Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договора о РСМД - вот это проблема",- сказал советник президента США.

Кроме того, он заявил, что только две страны в мире связаны данным договором - Россия и США. "Одна из этих стран нарушает соглашение. Таким образом, есть только одна страна в мире, связанная условиями документа - США. И это неприемлемо",- заявил господин Болтон.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пробудет в Москве с 21 по 23 октября. 22 октября он провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. 23 октября господин Болтон встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник - kommersant.ru
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