Китайцы снижают налоги для разгона экономики, - О.Соловьева

00:00 23.10.2018

РФ же намерена увеличивать ВВП ростом фискальной нагрузки на население

Ольга Соловьева



22 окт. 18



Китай намерен снизить фискальную нагрузку для граждан КНР. Ожидается, что мера позволит простимулировать внутренний спрос, а значит, разогнать и замедляющуюся экономику. В РФ власти повышают налоговую нагрузку, а с ней и пенсионный возраст, надеясь при этом ускорить рост экономики. "Китайцы надеются ускорить экономику за счет роста внутреннего потребления, а в РФ надежда опять на запуск мегастроек", – считают эксперты.



Китайские регуляторы обнародовали предварительный план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР, сообщает агентство "Синьхуа". Новый план предусматривает возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медобслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 января 2019-го.



Размер налоговых вычетов будет составлять от 1 тыс. юаней (144 долл.) до 2 тыс. юаней в месяц и зависеть от категории расходов, следует из текста плана, обнародованного Минфином и Государственным налоговым управлением Китая. В результате, к примеру, граждане КНР, потратившие средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс. юаней на каждого ребенка. "В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6–4,8 тыс. юаней, на поддержку родителей в возрасте от 60 лет – 24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание – до 60 тыс. юаней, если расходы, не покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней", – указывают СМИ.



Вычет на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней – для средних городов и 1,2 тыс. юаней – для крупных городов. При этом вычеты на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тыс. в год и коснутся лишь семейных пар, покупающих жилье впервые, подчеркивают китайцы.



Отметим, в прошлом месяце Пекин повысил порог не облагаемого налогом ежемесячного дохода до 5 тыс. юаней в месяц с 3,5 тыс. юаней. Тогда же премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти страны планируют существенное снижение налогов, в то время как представители Минфина дали понять, что шаги в этом направлении уже готовятся.



Ожидается, что потребительский сектор Китая, являющийся главным двигателем экономики страны, поможет защитить ее от внешних шоков и поддержит снижение налоговой нагрузки на граждан. Кроме того, налоговые предложения китайских властей были позитивно восприняты инвесторами как сигнал того, что Пекин намерен принимать меры для поддержки экономики, рост которой в третьем квартале текущего года замедлился до минимума почти за 10 лет.



Так, по данным Государственного статистического управления Китая, в третьем квартале рост ВВП КНР замедлился до 6,5% и стал минимальным с 2009 года. Причем опубликованная цифра оказалась на 0,1 процентных пункта (п.п.) меньше ожиданий и 0,2 п.п. не дотянула до результата предыдущего квартала, в то время как рост розничных продаж ускорился до 9,2% год к году. Рост промпроизводства составил 5,8% – на 0,3 п.п. меньше, чем во втором квартале, и на 0,2 п.п. ниже прогноза. Объем капитальных инвестиций вырос на 5,2%, что стало худшим результатом за 20 лет доступной официальной статистики.



Эксперты такое замедление связывают с закредитованностью реального сектора, дорожающей рабочей силы и торговой войной с США, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт на 250 млрд долл. в год.



В отличие от Китая, который хочет стимулировать рост экономики потребительским спросом, в России все происходит с точностью до наоборот. Власти намерены какими-то неведомыми силами ускорять экономику до среднемировых темпов, параллельно повышая налоговую нагрузку на население и бизнес.



Так, со следующего года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18 до 20%. Многие эксперты предрекали неминуемый рост цен в связи с повышением, так как бизнес будет закладывать свои издержки в конечную стоимость товаров и услуг. А аналитики оценивали, что в результате повышения НДС при одновременном сокращении пенсионных выплат кошельки граждан РФ в совокупности похудеют на 800 млрд руб. (см. "НГ" от 02.10.18).



"Решения в области налоговой политики не позволят нарастить темпы роста экономики выше среднемировых. Повышение ставки НДС, реформа пенсионного возраста, налоговый маневр, обложение самозанятых, постоянные изъятия доходов у регионов – все эти меры только повышают нагрузку на бизнес, ведут к перераспределению доходов в пользу государства, а значит, лишают бизнес, граждан и регионы стимулов развивать свою экономическую деятельность", – соглашается депутат Госдумы Михаил Щапов.



Действия властей в виде повышения ставки НДС, а также реализации пенсионной реформы говорят в пользу замещения вектора экономического роста в виде активизации потребительского спроса вектором роста за счет масштабных государственных проектов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Именно на данные, видимо инфраструктурные, "мегастройки" будут расходовать дополнительно аккумулированные бюджетом средства населения. В свою очередь, экономика сможет получить существенный импульс для роста от данных госпроектов лишь в случае их высокой эффективности", – отмечает он.



В результате различия российского и китайского подхода к налогообложению граждан кроются в изначально противоположном подходе к самой проблеме поддержки населения, рассуждают эксперты "НГ". "Если китайская система направлена на стимулирование экономики, то российский подход принципиально другой. У нас делается упор на сохранение стабильности, в том числе и в социальной сфере. А любые реформы всегда чреваты возникновением определенных напряжений. Поэтому у нас правительство предпочитает увеличить налоги и сборы с бизнеса, чтобы сформировать на их основе своеобразную подушку безопасности, откуда в случае каких-либо проблем будет осуществляться адресная помощь регионам, секторам производства или даже отдельным предприятиям", – полагает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. "Это позволяет избежать возникновения социальной напряженности, но не оставляет никаких шансов на ускоренное развитие", – продолжает он.



Несмотря на общее для двух стран социалистическое прошлое, рыночные экономики России и КНР развиваются по принципиально разным сценариям, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. "В Китае важнейшим вектором является акцент на использование классических для всех капиталистических стран рычагов стимулирования экономического роста. В России применяются механизмы более близкие к экономике плановой, а именно снижение конкуренции во всех сферах за счет укрупнения и доминирования государственного сектора над частным", – напоминает экономист.



Кроме того, китайский подход фактически неприменим в РФ, говорит замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева. "Китай – крупнейший в мире производитель товаров и услуг. Россия же является экспортером сырья и оружия. Товары, продаваемые в стране, по большей части являются иностранными или произведены с использованием импортного сырья или технологий. И что происходит, когда мы снижаем налоговую нагрузку на физических лиц? Происходит рост потребления. Но если начать снижать налоговую нагрузку в России, то вырастет спрос на иностранные товары и услуги. То есть полезный эффект от таких действий будет ниже, чем в Китае", – резюмирует Кокорева.