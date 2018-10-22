"НГ": Ударят ли санкции по саудовскому принцу. Сенаторы США настаивают на смене главного идеолога ОПЕК+

00:26 23.10.2018

Анатолий Комраков



22.10.18



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман выразил соболезнование родственникам погибшего в Турции журналиста.

Пока страны ОПЕК+ решают, как переименовать и где разместить штаб-квартиру новой организации, тучи нависли над одним из важнейших участников этой сделки. 7 декабря в Вене должны встретиться участники соглашения ОПЕК+ для того, чтобы создать, по сути, новую организацию стран, добывающих и экспортирующих нефть. Главная интрига – кто будет в начале декабря наследным принцем Саудовской Аравии и введут ли США к тому времени санкции против своего самого преданного союзника на Ближнем Востоке.



Влиятельный американский сенатор Рэнд Пол заявил телеканалу Fox News, что решением политического кризиса в Саудовской Аравии (СА), связанным с убийством в ее турецком консульстве журналиста Washington Post Джамала Хашогги, должна стать передача власти от Мухаммеда бин Сальмана другому представителю королевской семьи.



Наследный принц Мухаммед бин Сальман является одним из столпов ОПЕК+, именно с его позицией связано успешное соглашение 2016 года с другим крупным производителем нефти в мире – Россией – о снижении производства, которое привело в итоге к подъему цены с 50 до 80 долл. за баррель, что спасло бюджеты обеих стран, однако привело к негодованию со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от ОПЕК нарастить добычу. Высокие цены на нефть привели к росту стоимости бензина, в том числе и в США, что могло сказаться на популярности Трампа.



В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих сообщил, что 7 декабря участники ОПЕК+ планируют подписать соглашение о сотрудничестве с 2019 года, при этом у новой организации будет собственный секретариат со штаб-квартирой в Вене. До сих пор, по его словам, деятельность ОПЕК+ сопровождает секретариат ОПЕК. Но теперь главная интрига – кто будет подписывать это соглашение от СА, ведь в июне о создании новой организации на встрече в Москве заявляли президент РФ Владимир Путин и принц Мухаммед бин Сальман. Российскому лидеру еще предстоит встреча с ним в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября. А в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что определенности по срокам визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет.



Однако внимание всего мира сейчас приковано к стремительно развивающимся событиям вокруг убийства журналиста. По словам Рэнда Пола, заявление, которое опубликовали СМИ от имени саудовских властей, что Джамал Хашогги умер в результате драки в консульстве своей страны в Турции, "оскорбительно", а решение политического кризиса, по его мнению, заключается в том, что наследный принц "должен уйти". Сенатор напомнил, что, по данным турецких властей, для убийства журналиста в Турцию прибыл "отряд" из Саудовской Аравии, включая чиновника из окружения принца Мохаммеда.



Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что планирует жесткие санкции против Саудовской Аравии, отметив, что был лично оскорблен инцидентом. Он также заявил, что не может вести дела с этой страной, пока действующие лидеры находятся у власти.



Президент Дональд Трамп также не исключал санкции в отношении виновных в гибели журналиста и заявлял, что решение об ответе США должно приниматься вместе с Конгрессом.



На фоне международной критики (Германия, Великобритания и Франция требуют у Эр-Рияда предоставить факты) Саудовская Аравия в воскресенье признала убийство журналиста "огромной и серьезной ошибкой", но попыталась защитить Мухаммеда бин Сальмана, сообщив, что наследный принц не знал об инциденте, пишет агентство Reuters.



"Это была неконтролируемая операция. Это была операция, в результате которой ряд лиц превысили должностные полномочия и обязанности", – сказал телеканалу Fox министр иностранных дел СА Адель аль-Джубейр. "Они совершили ошибку, убив Джамала Хашогги в консульстве, и они пытались это скрыть", – сказал он.



Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Но после того, как американцы дали понять, что этой информации им недостаточно, саудовцы быстро пошли дальше. Агентство Saudi Press Agency сообщило, что король Сальман бин Абдель Азиза Аль Сауд и принц Мухаммед связались по телефону с сыном Хашогги, Салахом, и выразили соболезнования.



Саудиты стараются сгладить впечатление от страшного преступления и однозначно заявляют, что не собираются разыгрывать контрсанкционный спектакль. Саудовская Аравия не намерена вводить нефтяное эмбарго против западных потребителей, как это произошло в 1973 году, и не будет использовать нефть в качестве политического инструмента, сказал в понедельник Халид аль-Фалих.



"Саудовская Аравия очень ответственная страна – на протяжении десятилетий мы использовали нефть как экономический инструмент и не применяли его в политических целях", – добавил он. По его словам, неопределенность с объемом поставок на мировом рынке нефти сохраняется из-за угрозы санкций против Ирана и падения поставок из Венесуэлы и некоторых других стран, поэтому гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит 100 долл. за баррель, нет, сказал аль-Фалих.



"Пока для энергетического мира серьезных причин для беспокойства нет. Саудовская Аравия – слишком важный региональный игрок для США, чтобы, не задумываясь о последствиях, вводить чувствительные санкции, – сказал "НГ" завотделом Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. – Это сегодня единственная страна в мире со свободными мощностями по производству нефти в 1,5 млн барр. в день. Без помощи Саудовской Аравии будет сложно гарантировать стабильность рынка в случае снижения поставок иранской нефти, жесткие меры в отношении которой вводят США".



Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что инцидент с убийством саудовского журналиста на отношения Вашингтона и Эр-Рияда сильно не повлияет. "Дональд Трамп допустил, что санкции могут быть в случае малой прозрачности и слабой динамики расследования, а Эр-Рияд пока демонстрирует желание скорей найти виновных и наказать их. К тому же, по словам Трампа, если санкции и последуют, то точно не затронут оружейные сделки. А нефтяной сектор – не менее стратегический сегмент взаимоотношений Вашингтона и Эр-Рияда, чем военная сфера. Так что здесь скрытый намек Трампа руководству королевства, что и нефтяная кооперация не пострадает. Хотя Саудовская Аравия по всем признакам является отнюдь не демократическим государством и случай с Хашогги – доказательство грубейшего нарушения демократических норм, Трамп исходит из принципов политического реализма и не готов ссориться с ключевым партнером на Ближнем Востоке – особенно накануне введения нового пакета санкций в отношении Ирана", – говорит Пасечник.



По мнению эксперта, в стремлении США разрушить соглашение СА и РФ по ОПЕК+ больше пропаганды, чем дела. "Альянс Москвы и Эр-Рияда только укрепляется: саудовцы анонсировали подготовку соглашений к разменным операциям Aramco с "Роснефтью" и ЛУКОЙЛом по поставкам сырья на НПЗ по всему миру. К тому же актуальность регулирования добычи в рамках ОПЕК+ сегодня минимизирована – сделка постепенно сворачивается по фундаментальным и геополитическим причинам: мировое потребление нефти на пиках, и цену барреля на биржах поддерживает само ожидание усиления санкций против энергосектора Ирана, которые обретут юридическую силу 4 ноября. Кстати, нефтяной сланцевый сектор США тоже пожал плоды от сделки ОПЕК+", – говорит Пасечник.