 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13-летняя казахстанка Аружан Ардак взяла итальянскую вокальную премию "Mia Martini"
00:28 23.10.2018

13-летняя казахстанка стала обладательницей итальянской вокальной Премии

Аружан Ардак успешно прошла все этапы и стала единственной финалисткой из стран СНГ.

13-летняя певица из Казахстана стала обладательницей престижной итальянской вокальной премии Premio Mia Martini, сообщает Zakon.kz.

Вокальный конкурс Premio Mia Martini проводится с 1995 года в честь известной итальянской певицы Мии Мартини, в ее родном городе Баньяре Калабре. Конкурс проводится в 4 этапа: кастинг, полуфинал, радиофинал и гранд-финал. Возраст участников с 4 до 45 лет. Конкурс телевизионный. Прямая трансляция гранд-финала прошла на локальной радиостанции Radio Medua. Казахстанская певица Аружан Ардак успешно прошла все этапы и стала единственной финалисткой из стран СНГ.




Аружан исполнила песню Рианны "Love on the brain", частично переведенную на итальянский язык. На радиофинале звучала эта песня по радио, и местные жители голосовали, отправляя СМС. После конкурса у девочки появилось много поклонников в Италии. И на полуфинале, и в гранд-финале итальянцы отметили ее сценические костюмы.

Премию Аружан Ардак вручил мэр города Марио Ромео.

Источник - Zakon.kz
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