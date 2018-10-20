Тупой и толстая: Какими солдатами Америка будет драться с Россией

00:42 23.10.2018

Пентагон очень недоволен головами и фигурами своих военных



Александр Ситников



Изменения, которые происходят в армии США, можно смело назвать революционными. А поскольку оборонная доктрина Соединенных Штатов считает Россию врагом №?1, то все, что связано с Пентагоном, представляет для нас живой интерес. Отдельного внимания заслуживают американские солдаты, ибо воинские части воинствующей супердержавы стоят у границ РФ. И, если, не дай бог, случится война, именно они будут представлять непосредственную угрозу российским военнослужащим и населению.



Каждый солдат армии США оценивается по балльной системе в соответствии с новым тестом - Army Combat Fitness Test (ACFT или по-русски "боевой фитнес-тест" - авт.), который начал опробоваться в октябре текущего года и будет введен как обязательный стандарт в 2020 году. Прежний боевой фитнес-тест действовал с 1980 года и во многом оправдал себя. Но его решили обновить с учетом современных подходов к здоровью.



Итак, рейнджеры, пройдя ACFT, получают суммарный балл, по которым командиры оценивают их индивидуальные возможности. Это - что-то вроде аналога нашего ЕГЭ, но по физкультуре. Бойцов с максимально возможным баллами в армии США возводят фактически в ранг "героев".



Система взаимоотношений между американскими солдатами построена так, что завидуют и подражают именно тем, у кого "max" по ACFT. Тем самым, по мнению пентагоновских генералов, мотивируют на тренировки физически слабых военнослужащих, особенно, новобранцев.



Добавим также, в армии США испытания ACFT проводятся дважды в год, независимо от расположения частей. Специального спортивного оборудования для этого не нужно, как и не потребуется много времени. Командир пехотной роты может проверить всех своих 150 солдат менее чем за два часа. По старому стандарту свои шкалы имели мужчины и женщины, причем с корректировкой по возрасту. Но, как теперь выяснилось, нормативы ACFT были пустой формальностью.



Несмотря на это, нагрузки в процессе ACFT часто приводили к травматизму и даже инвалидности. Физические тесты, в конечном счете, являются причиной 70% увольнений по медицинским показаниям всех американских солдат. Так, значительное число приседаний, на которые налегали в погоне за баллами многие рейнджеры, приводили к травмам позвоночника. Такую информацию привел американский Государственный центр здоровья армии. Он, к слову, стал инициатором модификации ACFT.



Итак, новый боевой фитнес-тест состоит из 6 упражнений с двухминутными перерывами, которые рейнджер должен одолеть максимум за 50 минут:



- тяга штанги к подбородку стоя от 50 до 190 кг;



- три броска 4,5 кг шара назад за голову, выбирается наибольшее расстояние;



- отжимание от земли на руках, считается общее количество за три минуты;



- "спринт-перетаскивание-перенос" на время: 4 пробежки по 25 метров с разными тяжестями, самым тяжелым из которых являются две пудовые гири по одной в каждой руке;



- тест брюшного пресса на турнике в виде подъема ног, согнутых в коленях, считается количество раз за 2 минуты;



- быстрая ходьба на 3 км, надо уложиться за 20 минут.



В новом ACFT стандарты будут одинаковыми для мужчин и женщин без каких-либо корректировок по возрасту. Пентагон утверждает, что это делается для того, чтобы генералы могли выполнить те же физические упражнения, что и рядовые молодые мужчины в их бригаде. В полной мере это относится и к женщинам-военнослужащим. В итоге становится ясно, сможет ли вся команда выполнить "миссию с тяжелыми, значительными или умеренными нагрузками".



Однако, как пишут армейские аналитики генерал-лейтенант Дэвид Барно и профессор медицины Нора Бенсахель, на практике абсолютное большинство рейнджеров, включая солдат женского пола (которых 20% в армии США), осиливают только ходьбу, и то не на время. Что касается дам с погонами, то львиная доля из них имеет солидный лишний вес. Им бы себя на работу привести, где они будут весь день сидеть за компьютером. Многие из них просто не представляют себя в наступательных операциях, на которых, тем не менее, настаивает Пентагон.



Нора Бенсахель утверждает, что у каждого солдата есть предел физических и психических возможностей. Сегодня он в силу американского образа жизни в детстве и в юности резко снижен а его преодоление приводит, напротив, только к отрицательному результату. В этой связи она и ее коллега Дэвид Барно называют тупыми уже генералов Пентагона, которые вводят новые тесты ACFT.



Короче, американская нация уже не может обеспечить свою армию необходимым числом настоящих бойцов, хотя на политическом Олимпе не хотят признать этот медицинский факт. Они советуют сконцентрироваться на технических возможностях инновационных вооружений и не лезть в ту, где придется сражаться на суше с сильной армией.



Если новый стандарт станет обязательным, то командирам придется пожертвовать значительным временем, которое сейчас тратится на боевую подготовку. При этом страх потерять работу (контрактную службу в армии) приведет к еще большему числу травматизма, но результат все равно достигнут не будет.



В 2018 году мозговой центр Белого дома - корпорация RAND, опубликовала доклад, в котором аналитики нарисовали еще более мрачную картину о физическом и психическом состоянии американских солдат. В документе приводится данные о 18 тысячах случайно выбранных военнослужащих, из которых 66% имеют избыточный вес. Больше всего толстых в сухопутных войсках - 69,4%, затем идет Береговая охрана (67,8%), ВМФ (64,6%), ВВС (63,1%) и даже морпехи (60,9%). Следовательно, они с большой вероятностью не пройдут норматив ACFT или даже покалечат себя.



В этом году Пентагон надеется привлечь 80?000 новых новобранцев. Проблема в том, что в 2017 году удалось набрать только 69?000 призывников, поскольку остальные не проходили медицинский фильтр по психическим показателям, на физические - просто закрыли глаза. Четырехзвездочные генералы вынуждены были снизить имеющие требования, влив в ряды армии огромное число откровенно тупых молодых людей.



Но даже те, которые уже служат (т. е. принятые в армию по старым жестким требованиям), принимают в огромном количестве психотропные препараты. В частности, армия США сообщила о самом высоком уровне проблем со сном: 10,6% солдат постоянно потребляют снотворные, морпехи - 9,9%, летчики - 7,5% и моряки - 6%. Всего от бессонницы страдает 59,4% солдат, что говорит о скрытых проблемах со психикой. От них можно ожидать всего, что угодно, прежде всего, немотивированного насилия в отношении завоеванного гражданского населения.



Неслучайно, двухпартийная организация из 750 отставных генералов и адмиралов бьет тревогу о состоянии американской армии. Они утверждают, что молодежь Америки стала толстой и тупой. Порядка 71% всех людей в США в возрасте от 17 и 24 не соответствуют требованиям военной службы. Даже рупор Пентагона Military.com, который должен поднимать боевой дух, вынужден признать: "Солдаты слишком толстые, чтобы сражаться". Мол, надо меньше кушать и чаще ходить в спортзал, чтобы победить всех врагов Соединенных Штатов.



Но здесь возникает еще один вопрос, зачем это надо Вашингтону, если никто не собирается нападать на Америку. Ответ прост: Пентагон всерьез готовится к новой войне, причем с привлечением всех имеющих у него военнослужащих, включая резервистов. Может, правы Бенсахель и Барно, что в США правят армией тупые генералы, которые не хотят признать очевидную реальность. Но именно этим они очень опасны.