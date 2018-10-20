Жестокий Кыргызстан. 13 преступлений, всколыхнувших страну

00:43 23.10.2018

Аида ДЖУМАШОВА



В криминальных сводках в последнее время все чаще появляются сообщения о жестоких преступлениях. И все чаще их жертвами становятся самые беззащитные - дети, пожилые люди, женщины.



24.kg вспомнило о 13 самых жестоких преступлениях, совершенных в Кыргызстане за последнее время.



1. ДТП со смертельным исходом

Двадцать первого октября погиб заместитель генерального директора госпредприятия "Кыргызаэронавигация" Маматназар Жакыпбаев. Его машина попала в ДТП. Чиновник вышел разобраться в ситуации, завязалась перепалка, переросшая в драку. Маматназара Жакыпбаева ударили, он упал, ударился головой о бордюр и скончался. Двоих подозреваемых водворили в ИВС.



2. Не оценили искусство

В селе Тамчи Иссык-Кульской области односельчане жестоко избили парня. Причиной поступка, на который они пошли, стала громкая музыка. Молодой человек с тяжелыми травмами в больнице. Ему сломали челюсть, выбили зубы, повредили глаз. Известно, что избивавшие были пьяны. Милиция проводит разбирательство.



3. Чужой среди своих

Утром 6 октября бармен кафе "Арген" и двое неизвестных разбили стекла двери, зашли в зал и избили охранника и официанта. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. Отметим, что больше всего досталось официанту. Его избивали трое. Среди нападавших был 51-летний мужчина. Он дважды судим. Позже милиция задержала троих подозреваемых.



4. Невинно убиенный

Первого октября на одном из пляжей Чолпон-Аты на берегу Иссык-Куля милиция обнаружила задушенного девятилетнего мальчика. На шее погибшего обнаружили сетчатый мешок. Ребенок страдал аутизмом. Прошло две недели, но преступление не раскрыто. Родственники убитого считают, что милиция бездействует. В УВД Иссык-Кульской области заявили, что рассматривают несколько версий преступления.



5. Убийство за честь матери

В Тюпском районе Иссык-Кульской области мужчина до смерти забил друга за то, что тот пытался изнасиловать его 78-летнюю мать. По версии следствия, погибший пришел в гости к соседу и стал приставать к престарелой женщине. На помощь прибежал сын. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание.



6. Ты меня породил…

В октябре в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве отца. Молодой человек нанес 50-летнему мужчине три ножевых ранения, а на следующий день тайно похоронил его на местном кладбище. Милиционерам задержанный объяснил поступок тем, что родитель часто пил. В день убийства мужчина вновь пришел пьяным, между отцом и сыном произошел скандал, закончившийся трагедией. Молодому человеку грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.



7. Ищите женщину

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области мужчину сначала убили, а затем сожгли в сарае собственного дома. Милиция задержала двоих подозреваемых. Одна из них - женщина. Она встречалась с двумя мужчинами - задержанным и погибшим. Последнего подозреваемая пригласила на окраину села, где с подельником связала и сбросила с обрыва. От полученных травм он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли тело в сарае.



8. Любовь до гроба

Двадцать восьмого мая в РОВД Жайылского района произошла трагедия - 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили едва ли не на глазах у милиционеров. Выяснилось, что преступником оказался несостоявшийся жених девушки. Молодой человек украл Бурулай, чтобы жениться на ней. Его машину остановили на посту Сосновка. Милиционеры привезли обоих в РОВД для выяснения обстоятельств, а когда отошли, парень достал нож и нанес девушке несколько смертельных ножевых ранений. Пытался покончить с собой, но его спасли. Уголовное дело рассматривают в суде. Обвиняемый лишь частично признал вину. Ему грозит от 20 лет до пожизненного срока.



9. С "любовью" к детям

В июне в Сокулукском районе двух девочек госпитализировали после очередного избиения отчимом. Он наказывал их, ставя коленями на горох, избивая железной проволокой. Мужчину задержали и водворили в СИЗО, но мать отказалась писать заявление. Это пришлось сделать социальным работникам. В суде женщина отказалась поддерживать обвинение, и домашнего тирана отпустили домой.



10. Смертельная ненависть

В марте в селе Бостон Ноокатского района Ошской области местные жители жестоко избили 32-летнего мужчину. Он приехал к знакомой девушке, а когда их увидели ее односельчане, молодого человека жестоко избили. От травм потерпевший скончался в больнице. Милиция задержала шестерых. Дело рассматривается в суде.



11. Разбойники с большой дороги

Жестокое преступление совершено в ночь на 1 января 2018-го в селе Беловодском. Злоумышленники ворвались в дом местного бизнесмена и расстреляли из дробовика его супругу и его мать. Одна женщина умерла сразу, вторая - в больнице. Мужчина получил ранения в челюсть и шею, но выжил. Злоумышленники забрали 100 тысяч сомов и ювелирные украшения. Суд приговорил двух обвиняемых к пожизненному лишению свободы. Остальные получили 25, 17 и 16 лет тюрьмы. Еще один участник разбоя отделался условным сроком в шесть лет.



12. Малолетние насильники

Джеты-Огузский районный суд приговорил троих подростков к восьми и девяти годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. В мае 2017 года с заявлением в милицию о неоднократном изнасиловании обратились родители ребенка. Обвиняемые признали вину. Им по 16-17 лет. Один из них учился в 10-м классе, двое других - в профтехлицее.



13. Убили, но ничего не взяли

В ноябре 2017 года неизвестные проникли в дом брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана и убили его. Один из преступников приставил пистолет к виску его сына. В момент, когда Улан Салянов пытался спасти сына, преступник выстрелил в него. Мужчина скончался на месте. Преступники ничего не взяли из дома. Основного подозреваемого - Эрмека Осмонкулова - задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих - в России в 2018-м. По версии следствия, злоумышленники намеревались ограбить дом. Аида Салянова подозревает, что в деле есть политический мотив.