В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"

00:50 23.10.2018

16 октября в автономном районе Внутренняя Монголия Китая совершил свой первый демонстрационный полет грузовой беспилотный самолет "Фэйхун-98", разработанный компаниями China Aerospace Times Electronics CO.,LTD и SF Express.



"Фэйхун-98" был создан на основе транспортного самолета Y-5B. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 5,25 тонны, максимальная грузоподъемность – 1,5 тонны, максимальный объем – 15 кубических метров, высота полета – 4500 метров, крейсерская скорость – 180 км / ч, а максимальная дальность полета достигает 1200 километров. Минимальная дистанция для взлета и посадки аппарата составляет всего 150 метров.



По своим летным свойствам "Фэйхун-98" может удовлетворять потребности в перевозке грузов в отдаленные и сложные по рельефу районы. Директор компании SF UAS Янь Цзюнь сказал, что в будущем новый БПЛА будет применяться в перевозке аварийно-спасательных материалов, дистанционной доставке военных материалов в сложных условиях и т.д.