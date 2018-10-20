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|В Китае прошло тестовое испытание крупнейшего в мире БПЛА "Фэйхун-98"
00:50 23.10.2018
16 октября в автономном районе Внутренняя Монголия Китая совершил свой первый демонстрационный полет грузовой беспилотный самолет "Фэйхун-98", разработанный компаниями China Aerospace Times Electronics CO.,LTD и SF Express.
"Фэйхун-98" был создан на основе транспортного самолета Y-5B. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 5,25 тонны, максимальная грузоподъемность – 1,5 тонны, максимальный объем – 15 кубических метров, высота полета – 4500 метров, крейсерская скорость – 180 км / ч, а максимальная дальность полета достигает 1200 километров. Минимальная дистанция для взлета и посадки аппарата составляет всего 150 метров.
По своим летным свойствам "Фэйхун-98" может удовлетворять потребности в перевозке грузов в отдаленные и сложные по рельефу районы. Директор компании SF UAS Янь Цзюнь сказал, что в будущем новый БПЛА будет применяться в перевозке аварийно-спасательных материалов, дистанционной доставке военных материалов в сложных условиях и т.д.