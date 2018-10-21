Как изменилась экономика Китая за 40 лет? - Чжан Ляньци

09:00 23.10.2018 23 октября, "Жэньминь жибао" онлайн -- 40 лет проведения политики реформ и открытости – это время больших изменений и создания чуда в Китае. Китай добился привлекающих внимание всего мира результатов в ходе осуществления политики реформ и открытости.



Период с 1978 по 2018 гг., в этом году исполняется 40 лет политике реформ и открытости.



Китай, который в свое время сильно страдал от разрушений, смог добиться сегодняшних результатов благодаря идеологической открытости. В 1978 году товарищ Дэн Сяопин с необыкновенной храбростью и научным подходом преодолел разные препятствия и вышел из безвыходного положения в общественном развитии, вместе с этим, он положил начало великому пути по раскрепощению сознания и решению дел на основе реальных фактов.



Путь Китая в осуществлении политики реформ и открытости отнюдь непростой. За 40 лет от деревни до города, от экспериментального до фактического продвижения, от реформирования экономической системы до всесторонних глубоких перемен, Китай добился плодотворных результатов, став второй экономикой в мире.



Основой успешного претворения в жизнь политики реформ и открытости является приверженность народа логике исторического прогрессапод руководством Партии, постоянная открытость и развитие производственных сил. Такой подход не только решил проблему обеспечения питанием и одеждой людей, роста экономического объема, но и увеличил порог среднего дохода в стране.



В действительности, самым главным и значительным, что дала политика реформ и открытости Китаю, является увеличение степени свободы людей. Именно благодаря тому, что появилась свобода и признание систематизации постоянного прогресса, у людей есть возможность продемонстрировать свой творческий потенциал, а также осуществить скачкообразное развитие в экономической сфере. С тех пор, как КНР сделала большой рывок от "эпохи в ногу со временем" к "эпохе лидерства", китайская нация демонстрирует великий взлет от "становления на ноги" и "богатства" до "усиления".



Китай открывает двери для строительства, на основе идеологии превосходства развивает межгосударственные отношения, изучает все передовые технологии в мире для собственного развития.



Одновременно с этим, Китай внес огромный вклад в мир и мирное развитие, эффективно справился с Азиатским финансовым кризисом и международным финансовым кризисом, вклад страны в глобальную экономику на протяжении многих лет превышает 30%. По этому показателю КНР в последние годы обошла США, Еврозону и Японию, оказалась на первом месте. После начала экономического кризиса в 2008 году, когда мировая экономика впала в депрессию и наблюдался отрицательный рост, Китай внес колоссальный вклад.



На протяжении 40 лет Китай постоянно твердо придерживался внешней открытости и пути развития на базе активной интеграции в экономическую глобализацию. На фоне серьезных барьеров, с которыми сталкивается экономическая глобализация, КНР продвигает двустороннюю и многостороннюю торговлю, а также развивает инвестиции. В 1978 году внешнеторговый оборот Китая составлял 35,5 млрд. юаней, а в 2017 году, согласно статистическим данным Главного таможенного управления КНР, общий объем импорта и экспорта страны достиг 27,79 трлн. юаней, в 782.82 раза больше, чем в 1978 году. В частности, объем импорта с 18,74 млрд. юаней в 1978 году увеличился до 15,33 трлн. юаней в 2017 году; объем экспорта с 16,76 млрд. юаней в 1978 году вырос до 12,46 трлн. юаней в 2017 году. Согласно соответствующим статистическим данным, с 2011 по 2016 годыдоля внешней торговли товарами и услугами Китая с 8.4% выросла до 9.7%. Очевидно, что стремительное развитие внешней торговли КНР вносит все больший вклад в процветание международного рынка и торговли. В частности, после начала мирового финансового кризиса в 2008 году, под влиянием неблагоприятного экономического развития, показатель роста глобальной торговли на протяжении длительного времени был на низком уровне, сравнительно стабильный рост внешней торговли КНР внес немалый вклад в развитие глобальной торговли. В апреле 2018 года Всемирная Торговая Организация (ВТО) опубликовала годовой торговый отчет, согласно которому Китай продолжает занимать первое место в мире по экспорту товаров с долей в 12.8% в мире. Что касается объема импорта продукции, КНР уступает лишь США и находится на втором месте. Вторая революция в Китае в виде политики реформ и открытости не только глубоко изменила страну, но и оказала серьезное влияние на мир, поставив КНР и мир на великий путь совместного развития.



Политика реформ и открытости обнадеживает и создает возможности



С точки зрения количества и масштаба, с началом политики реформ и открытости в 1978 году, объем экономики КНР составлял лишь 367,9 млрд. юаней, а в 2017 году ВВП (номинальный) уже достиг 82,71 трлн. юаней (эквивалентно $12,2 трлн.), Китай стал второй экономикой в мире, доля экономического объема КНР с 1.8% в 1978 году выросла до 16%, по этому показателю КНР уступает лишь США. Что касается скорости роста экономики, с 1978 по 2017 годы, среднегодовой номинальный рост ВВП достиг 14.5%, с вычетом темпов инфляции в 4.8% среднегодовой фактический рост по-прежнему составлял 9.3%. По словам экономиста Линь Ифу, "таких высоких темпов роста такое продолжительное время не было в истории человечества".



Что касается экономической структуры, со стремительным процессом индустриализации в Китае рационализируются структуры первичного, вторичного и третичного секторов экономики, сфера услуг постепенно занимает лидирующее положение. В 2017 году пропорции трех секторов экономики составили 7.9%, 40.5% и 51.6% соответственно. Рост сферы услуг превысил совокупный показатель увеличения первичного и вторичного секторов, став основной силой роста экономики Китая.



Экономический рост на протяжении 40 лет осуществления политики реформ и открытости, действительно, можно назвать чудом. Однако, экономическое развитие не только включает в себя показатели роста экономики, необходимо также учитывать социальное обеспечение. С точки зрения уровня ВВП на душу населения, в 1978 году он составлял 381 юаней, 2/3 ВВП на душу населения Индии, тогда КНР была образцовой страной с низким доходом. В 2017 году ВВП на душу населения Китая вырос до 59 тыс. 660 юаней ($8800), КНР уже вышла в ряды стран со средним доходом и выше. Очевидно, что за экономическом ростом стоит значительное развитие экономики Китая. За 40 лет претворения в жизнь политики реформ и открытости более 700 млн. китайцев вышли из нищеты.



Что касается уровня социальной жизни, стремительный рост экономики Китая позволил стране добиться множество выдающихся результатов в энергетике, транспортном сообщении, телекоммуникациях, науке, образовании, культуре, здравоохранении и инфраструктурном строительстве.



Относительно качества экономического развития, экономика активно и стабильно развивалась на протяжении 40 лет претворения в жизнь политики реформ и открытости. За прошедшие 40 лет за стремительным ростом китайской экономики стоят разные этапы развития. В целом, ход развития китайской экономики с каждым днем совершенствуется, от простой теории "с исключительным вниманием на ВВП" Китай перешел к продолжительному развитию. В начале проведения политики реформ и открытости, из-за собственных трудностей Китай придерживался экстенсивной модели развития. Вслед за постепенным увеличением объема экономики КНР, Китай осознал важность трансформации метода экономического развития. Экономическая трансформация на базе экологического и продолжительного развития уже демонстрируют свою эффективность.



Самореволюция способствует продвижению социальной революции



Политика реформ и открытости – это социальная революция и самореволюция Коммунистической Партии Китая. Благодаря раскрепощению идеологии КПК и работе на основе фактов КНР удалось выйти на путь реформирования и открытости. Окидывая взором опыт реформирования на протяжении 40 лет, самым ключевым является твердая приверженность направлению реформ на базе коммерциализации. Именно благодаря этому люди могут проявить свой максимальный рабочий энтузиазм. До реформирования люди плохо питались и одевались, после продвижения системы семейной подрядной ответственности за короткие несколько лет деревня начала получать обильный урожай, что в конечном итоге привело к реформированию городской экономической системы, принесенная коммерциализацией активность в создании богатства людьми неизмерима. Именно благодаря приверженности рыночной ориентации инновационная и предпринимательская деятельность в Китае получила большое развитие. За 40 лет проведения политики реформ и открытости масштаб экономики КНР увеличивался в геометрической прогрессии, особенного развития получили частные предприятия, которые внесли более половины вклада в валовый национальный продукт (ВНП) Китая. Что касается сферы инноваций, по количеству патентных заявок частные компании обошли в два раза государственные и коллективные предприятия, это результат рыночной экономики. Кроме этого, необходимо отметить, что в эпоху интернета и больших данных необходимо продолжать придерживаться рыночной экономики. Интернет и большие данные лишь при совмещении с рынком могут проявлять максимальную эффективность. В реформировании нужно придерживаться социалистической рыночной экономики.



Практическое развитие безгранично, освобождение мышления не имеет предела, политика реформ и открытости бесконечна, невозможно остановить этот процесс или отступить от него. В политике реформ и открытости нет завершенного времени, есть только настоящее время. Китай ожидает более успешных и блестящих следующих 40 лет.



Автор: Чжан Ляньци - член ПК НПКСК, управляющий партнер бухгалтерской фирмы "Жуйхуа" Источник - Жэньминь жибао

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540274400

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